Levágták a keretét és végleg bezártak két gazdaságfejlesztési EU-pályázatot

Mivel a hatályos szerződések összege csaknem megegyezik ezzel, így tehát a mostani keretvágás a már egyébként is jóváhagyott támogatási igényekhez való igazodást jelenti és egyúttal azt, hogy ezt a pályázatot már végleg bezárták.

"Eszközbeszerzés a QP Zrt.-nél"

"A Doherty Hungary Kft. beszállítói részesedésének növelése vevői esetében"

"Gyártási kapacitás komplex fejlesztése a GÉMTECH Kft.-nél"

"Komplex fejlesztés megvalósítása a CAADEX Kft. új, komlói fióktelepén"

"IPAR 4.0 megoldások fejlesztése a SZEPLAST Zrt-nél.", 497,6 millió forint,

"Termelési folyamatok hatékonyságának és a versenyképességének növelése Ipar 4.0 alkalmazásokkal az UniTurn Kft-nél", 494,5 millió forint

"Gyártáshoz kapcsolódó autóipari IPAR 4.0 fejlesztések a TOM-FERR Zrt-nél", 338,5 millió forint.

A pénteken megjelent egyik gazdaságfejlesztési pályázati hír arról szólt, hogy 18,65 milliárdról 8,654 milliárd forintra módosult a "Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP-1.2.7-17 kódszámú) felhívás keretösszege, illetve az uniós adatvédelmi rendelettel (GDPR) összefüggésben vannak teendői a pályázóknak. Maga a pályázat egyébként már lezárult és ránézve a pályázati adatbázis aktuális állására , az látszik, hogy 44 projektre nyújtottak be 10,9 milliárd forintnyi támogatási igényt, amelyek közül 32 projektet támogattak 8,65 milliárd forint összegben. támogatott projektkereső szerint a 32 nyertes projekt közül a legnagyobb, kereken 500-500 millió forintnyi elnyert támogatásnakAmint megírtuk: a GINOP frissített pályázati menetrendje szerint "Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése" című pályázat júniusban várható. Ennek GINOP-1.1.8-19 a kódszáma és 1 milliárd forintos a keretösszege, illetve egyszerűsített a pályázat meghirdetési módja (a jogosult pályázók széles köre indulhat rajta). Ezen a vonalon tovább haladva szintén 2019. júniusában jelenik meg a "Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása" című, GINOP-1.2.7-19 kódszámú pályázat, amelynek keretösszege 11,9 milliárd forint. Ennek a pályázatnak szintén egyszerűsített a meghirdetési módja.Egy pénteki másik GINOP-os pályázati hír arról szólt , hogy 6,1 milliárdról 3,653 milliárd forintra módosult a "Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása" című (GINOP-1.2.8-17 kódszámú) felhívás keretösszege, illetve a GDPR-rendelettel összefüggésben mire kell figyelnie a nyerteseknek.Ez a pályázat is bezárult már, és ránézve a pályázati adatbázis aktuális állására , itt az látszik, hogy erre a pályázatra 16 projektet nyújtottak be 3,73 milliárd forintos támogatási igénnyel, amelyek közül 15-öt jóvá is hagytak 3,65 milliárd forint támogatási összeggel. Így itt is az történt, hogy a mostani keretvágással igazodtak a már jóváhagyott támogatási igényekhez és ezzel véglegesen bezárták ezt a pályázatot is. támogatott projektkereső szerint a három legnagyobb támogatástA héten jelent meg egy dokumentumcsomag, amely minden Operatív Programbeli pályázó számára fontos az uniós adatvédelmi rendelettel (GDPR) összefüggésben, illetve előtte néhány nappal a GINOP-pályázók számára is megjelent egy külön iránymutatás: