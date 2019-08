300 milliós TOP-forrásból bővítik a zalaegerszegi inkubátorházat

A jelenleg 6500 négyzetméternyi terület közel 320 millió forintos beruházással újabb 1600 négyzetméternyi területtel bővül

A támogatott projektkereső adatbázis szerint Zalaegerszeg 2017. augusztus 10-én nyerte el a 317 millió forintnyi TOP-forrást az Inkubátorház fejlesztésének III. ütemére (TOP-6.1.2-16-ZL1 - Inkubátorházak fejlesztése), amelyen belül az uniós társfinanszírozás aránya 88%-os. A projekt adatlapja szerint november 30-án ér majd véget a fejlesztés.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy 2010-ben nyílt meg az északi ipari parkban a zalaegerszegi létesítmény olyan vállalkozásoknak, amelyeknek még nem volt tőkéje saját műhely építésére vagy piaci alapú bérlésére. Az érdeklődés már akkor olyan jelentős volt, hogy 2013-ban ki is bővítették az inkubátorházat.- mondta a polgármester.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből megvalósuló beruházás inkább a nagyobb helyigényű vállalkozásokra számít, ugyanis az északi ipari park is már csaknem teljesen betelt az elmúlt években. Mindehhez még a közelben fekvő járműipari tesztpálya is befektetési hullámot indított el, az önkormányzatnak azon kell gondolkodnia, hogy egy 65 hektáros állami területen felül még miként lehet az újabb területi igényeket kielégíteni - jelezte a polgármester.Zalaegerszegen ma mintegy ezer ember keres munkát, a városban 550, a tágabb környékkel együtt pedig 720 betöltetlen álláshelyet tartanak nyilván, főként a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltatószektor területén. Az látszik, hogy - főleg a tesztpálya építése miatt - ma már nem elég a zalaegerszegi munkaerő, ezért a régióból is számítanak az álláskeresőkre.További 20-25 cég betelepülését is várják az egyedülálló létesítmény miatt, és ezek a vállalatok újabb több száz munkahelyet teremtenek - részletezte Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője.Oláh Gábor, az inkubátorházat üzemeltető Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogyAz év végéig elkészülő, összesen 1600 négyzetméteren épülő két új csarnok bérlője egy olyan cég lesz, amelyik jelenleg is az inkubátorházban tevékenykedik.A faipari vállalkozás 2010-ben 5 dolgozóval éppen itt indította el a tevékenységét, ma pedig már 60 embert foglalkoztat és nagyobb területre van igénye. Az átköltözése után felszabaduló terület további kisvállalkozásoknak adhat majd helyet - említette a vezérigazgató.