Tájház és turistaközpont épül EU-s programból a Ropolyi-tónál

A SEFAG Zrt.-ről röviden

A SEFAG Zrt. Somogy megye állami tulajdonú erdőterületeinek, mintegy 80 ezer hektárnak a kezelője. A változatos adottságokkal rendelkező területen vadgazdálkodással, fakitermeléssel és erdőműveléssel, az erdők gondozásával és megújításával foglalkozik. Nyolc erdészete és a Csurgói Faipari Üzem mellett jelentős turisztikai infrastruktúrával is rendelkezik. A SEFAG Zrt. üzemelteti a háromcsillagos Kardosfa Hotelt, a Zselici Csillagparkot, a Mesztegnyői Állami Erdei Vasutat, a Sziágyi Erdei Iskolát és a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpontot.

Somogy megye egyik legszebb és a turisták által is leginkább kedvelt természeti látnivalója a zselici rengeteg. A védett erdőt számtalan turistaút hálózza be, középpontjában, a környező falvak fényszennyezésétől távol pedig a Zselici Csillagpark csillagvizsgálója áll. A zselici ösvények egyik találkozási pontja a népszerű pihenő- és kirándulóhely, a Ropolyi-tó. Az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 pályázati keretéből finanszírozott HUHR/1601/2.1.2./0014 "Tourism 4 All" című pályázatnak köszönhetően a következő hónapokban számos új létesítménnyel fog gazdagodni a tópart.A nemrégiben kialakított csónakázó tavon egy kis mesterséges sziget létesül, rajta tájba illő, bájos fa pavilonnal, amit gyaloghíd köt össze a parttal. A tó mellett pedig a somogyi népi építészet jellegzetes vonásait magán viselő tájházat épít a projekt keretében a zselici erdőt gondozó SEFAG Zrt. A ház faragott tornácoszlopaival, nádfedeles tetejével, spalettás ajtajával a környékbeli falvak hagyományait idézi meg az erdőben. A közelben megépül információs bázisként is működő természetőrház is. A házak közelében két lovaspihenő létesül, hiszen a környék a gyalogos és kerékpáros turisták mellett a lovasok számára is kiváló terepet kínál.A projekt fontos része a megfelelő infrastruktúra kiépítése: például a csillagvizsgáló áramellátását napelemek biztosítják majd, a légvezetékek földbe kerülnek és javul a gyengeáramú hálózat is. A befejezés tervezett időpontja 2019. október 31. A komplexum kiválóan alkalmas lesz arra, hogy szabadtéri és iskolai foglalkozások, vagy egy kellemes piknik helyszíne, esetleg a térségben tett túrák egyik állomása legyen.