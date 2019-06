10 milliárdos EU-pénz ment már el a magyarok egészségtudatosságának erősítésére

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyik felhívásának keretében támogatott projektek soránaz emberek egészségfejlesztésén keresztül hozzájárultak ahhoz is, hogy javuljanak a foglalkoztatási mutatók és a versenyképesség - mondta Vitályos Eszter a Hagymatikum termálfürdőben.rekreációs hétvégéjét megelőzően tartott sajtótájékoztatón Fritz Péter, a civil szervezet elnöke elmondta,A csaknem félszáz rendezvényen mintegy hétezer embert mozgattak meg. A sorozat célja azonban nem csak az volt, hogy egyszeri attrakciót kínáljanak a vendégeknek, olyan ismereteket is átadtak, melyek beépülnek a mindennapokba. Ezért táplálkozási tanácsadással, életmód klubbal, előadásokkal segítették az érdeklődőket - tudatta a szakember., így az aquafitnesz mellett a jelegénél fogva az idősebb korosztálynak kifejezetten kedvező víz alatti kerékpározás is szerepelt a választható mozgásformák között. A rekreációs hétvégéken a szaunakultúrát is népszerűsítették - közölte az elnök.

Zalaegerszeg, 2009. szeptember 9., Vizitorna a fizioterápiás osztályon. Zalaegerszegen a Zala Megyei Kórházban, a fizioterápiás osztály új betegirányító rendszerét és az újonnan beszerzett 14 eszközét mutatták be. A fejlesztés összértéke közel 5,5 millió forint. Az új pult lényege, hogy számítógépes pult egyből beossza a betegeket az adott kezelésekre ami eddig a gyógytornászok feladata volt. MTI Fotó: Varga György