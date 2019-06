Félsz a megállapodás nélküli Brexittől? - Így áll most Magyarország a felkészüléssel

Hogyan állnak a tagállamok?

a tagállamok valamennyi forgatókönyv esetében magas szintű felkészültséget mutattak.

Mit jelent a megállapodás nélküli kiesés?

Az összefoglaló azért is fontos és aktuális, mert a brit kormányfői posztért küzdő jelöltek közül több is nyíltan azzal kampányol, hogy ha nincs más út, akkor kész megállapodás nélküli is kivezetni az Egyesült Királyságot az EU-ból október 31-én. Tegnap egyébként a brit parlament alsóházában leszavazták azt a kezdeményezést, hogy tárgyalási időt adjanak a no-deal Brexit forgatókönyvét elkerülni hivatott jogszabály-javaslatra.A Bizottság a szerdán kiadott átfogó összesítésben megállapította, hogy a 2017 óta zajló no-deal Brexit felkészülés miatt hozott egyik intézkedést sem kell érdemben módosítani, és azok továbbra is megfelelnek a célnak. Emellett az is lényeges, hogy a Bizottság a kilépés új időpontja előtt, illetve az is fontos megállapítás, hogy a Bizottság a tagállami látogatások alapján azt szűrte le, hogyA Bizottság Brexittel kapcsolatos felkészültséget bemutató oldalán a magyar felkészülés állapota itt érhető el , a Brexittel kapcsolatos magyar tájékoztató oldalak pedig ezen a linken keresztül érhetők el.Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, és nem lépnek életbe átmeneti rendelkezések. Ettől az időponttól kezdődően az Unió egyetlen elsődleges és másodlagos jogszabálya sem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, és nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak. Ez nyilvánvalóan komoly fennakadást okoz majd a polgárok és a vállalkozások számára, és súlyos negatív gazdasági hatással járna, amely arányaiban sokkal nagyobb lenne az Egyesült Királyságban, mint az EU27-tagállamokban.Amint azt az Európai Parlamentben 2019. április 3-án Jean-Claude Juncker bizottsági elnök körvonalazta, megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyságnak - a jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalások megkezdésének előfeltételeként - megoldást kell keresnie a kiválással kapcsolatos három fő kérdésre. Ezek a következők: 1. azon polgárok jogainak védelme és tiszteletben tartása, akik éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal a Brexit előtt; 2. az Egyesült Királyság uniós tagállamként vállalt pénzügyi kötelezettségeinek tiszteletben tartása; és 3. a nagypénteki megállapodás betűjének és szellemének, valamint az Ír-sziget békéjének, illetve a belső piac integritásának megőrzése.