Járványhelyzetben is helyt állt a magyar cég: elsőként látta el fertőtlenítőszerrel partnereit

Helyzeti előnyben volt az a magyar cég, aki már évek óta gyártásban levő fertőtlenítő termékeivel elsőként tudta ellátni a megnövekedett piaci igényeket. A Gironde Kft. április végéig kétszer annyi árbevételt realizált, mint a korábbi évek ugyanezen időszakában. Ez persze nem csak a gyártási tevékenységnek tudható be, a magyar vállalat gyorsan és hatékonyan reagált a COVID-19 felbukkanására, amit az előző évek beruházásai tettek lehetővé.A Portfolio cikksorozatában olyan kkv-kat mutatunk be, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló céggé formálódtak. A cikksorozat médiatámogatója a Budapest Bank.