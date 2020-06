Minden megváltozott, de nyertesként tudott kijönni a magyar cég a koronavírusból

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány világszerte munkavállalók millióit kényszerítette home office-ba, amihez nem csak a cégeknek, hanem az elsősorban irodaellátásra specializálódott vállalkozásoknak is gyorsan alkalmazkodniuk kellett. Így tett az irodaellátó kis-, és nagykereskedelmi vállalkozás, a Vectra-Line Plus Kft. is, amely a koronavírus járvány okozta gazdasági válságban is képes növekedni, piacot szerezni.



A Portfolio most induló cikksorozatában olyan kkv-kat mutatunk be, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló céggé formálódtak. A cikksorozat médiatámogatója a Budapest Bank.