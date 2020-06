Két hónap alatt bejött az éves bevétel másfélszerese: felpörögött a tisztítószer-piac

Mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött a tisztítószerek piacán működő vállalkozások, ahol extrém kereslettel, az alapanyag-beszerzés ingadozásával, tajtékzó partnerekkel és a piacra belépő „kalandorokkal” kellett megbirkózniuk az ágazat szereplőinek. Akik azonban jól vették az akadályokat, néhány hónap alatt az éves bevételüket realizálhatták, és megalapozhatták jövőbeni terjeszkedésüket. A tisztítószereket gyártó Brilliance Kft. alapító-tulajdonosait kérdezte a Portfolio, mennyire sikerült élniük a lehetőséggel.A Portfolio cikksorozatában olyan kkv-kat mutatunk be, amelyek az elmúlt hónapok viszontagságai között is tudtak növekedni, és úgy tűnik, igazi válságálló céggé formálódtak. A cikksorozat médiatámogatója a Budapest Bank.

Az utóbbi hónapok érzékenyen érintették a legtöbb vállalkozást, azonban voltak nyertesei is a koronavírus miatt előállt helyzetnek. A tisztítószerekkel foglalkozó vállalkozások például azon kevesek közé tartoznak, amelyek jelentős forgalomnövekedést értek el a közelmúltban és az elkövetkezendő hónapokban is megnövekedett keresletre számíthatnak. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ezen cégek esetében ne állt volna feje tetejére az üzletmenet.

„Jellemzően 100-féle termék van a kínálatunkban, de amikor az első koronavírusos eseteket regisztrálták Magyarországon, egyik napról a másikra csak a fertőtlenítőszereket keresték, és semmi mást. Erre az időszakra át kellett alakítani a termelést, mindössze 7 terméket gyártottunk, de azt nagyon nagy mennyiségben. Ez az állapot azonban csak márciusban és áprilisban volt jellemző, majd május első hetében egyik napról a másikra a kereskedők és raktárak túlcsordultak a kézfertőtlenítővel, így május végén visszaállítottuk a korábbi kínálatot” – mondta a Portfolio-nak Nagy Gábor, aki ikertestvérével, Antallal együtt alapította a tisztítószerek gyártásával foglalkozó Brilliance Kft.-t, amelynek termékeit főként a vendéglátóipari, járműipari szektorokban használják, de lakossági üzletáguk is van.

A Nagy testvérek úgy látják, hogy az emberek hozzáállása a fertőtlenítéshez alapvetően megváltozott és a megnövekedett kereslet – ha nem is ilyen szinten, de – a pandémiás helyzet után is fenn fog maradni.

„Januárban és februárban neutrálisan 30 százalékos növekedésben voltunk 2019 azonos hónapjaihoz mérten. Ezt a növekedést nem egy-két nagy vevő hozta, hanem egy aprólékosan kidolgozott stratégia eredménye volt, de természetesen nagy szerepe volt a márciusi és áprilisi időszaknak, nagyon sok új vevőnk és viszonteladónk lett, akik ma már nem csak fertőtlenítőszereket, de minden mást is szeretnének beszerezni tőlünk. Kipróbálták a termékeinket és azonnal tapasztalják a különbséget, hiszen a vízkőoldónk leszedi a vízkövet, a zsíroldónk leszedi a zsírt. Úgy tűnik, az emberek hajlandóak egy kicsit többet áldozni a minőségében, hatékonyságában jobb magyar termékekre, ha kézzelfogható tapasztalataik vannak” – mondta Nagy Antal.

A fertőtlenítőszerek piacán sok „kalandor” is megjelent kapva a rövid távú profit lehetőségén, de Nagyék szerint hosszútávon várhatóan bekövetkezik egy tisztulás, és visszaáll az élet normális rendje, amikor azok a cégek gyártanak ilyen speciális termékeket, amelyek értenek hozzá, erre rendezkedtek be, és hosszú távon terveznek ezen a piacon.

„Mi nem egy-két termékes cég vagyunk, nemcsak kézfertőtlenítőt és felületfertőtlenítőt árulunk, hanem még további 4 virucid és 8 egyéb fertőtlenítőt, illetve nagyjából 120 tisztítószert, amelyek nagy részét a közeljövőben öko-termékké alakítjuk. Az ismeretlen betegségtől való félelem miatt, a védekezés hevében az iparágnak sikerült túllőni a célon, és egy mesterséges túlkínálatot teremtve letarolni az etil-alkohol alapú fertőtlenítőszerekkel a piacot. De amikor megjelenik az igény a magasabb csomagolási komfortra, kellemes illatra vagy szórófejes megoldásokra, akkor kiderül, hogy akik ma hirtelen beléptek a piacra nagy monstrum gépekkel, azok nem tudnak gazdaságosan és rugalmasan működni. Mi ellenben egy jó értelemben vett gerilla harcmodorra vagyunk felkészülve, azaz, ha az egyik termék piacán zavar keletkezik, másnap már gyorsan és hatékonyan reagálunk” – tették hozzá.

A gyors ütemű fejlődés, a megrendelők igényeinek változása és az élesedő piaci verseny is modernebb logisztikai megoldásokat igényelnek, amelyek kiépítésének szükségessége már az elmúlt néhány hónap történései előtt is világossá vált.

A beszerzési láncok akadozása és a raktárkészletek optimalizálása még inkább indokolttá tették egy új, és jóval nagyobb kapacitásokkal rendelkező telephely létesítését, a korábbi megtartása mellett. Míg a Nagy testvérek a megfelelő ingatlant keresték, addig a Budapest Bank mint szakértő partner a legmegfelelőbb finanszírozási konstrukciót ajánlotta a beruházás megvalósításához. Mivel a bank az utóbbi hónapokban számos rugalmasan felhasználható, államilag támogatott hitelt tett elérhetővé ügyfelei számára, így a legspeciálisabb ingatlan megvásárlására is van személyre szabott finanszírozási megoldása.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 18. Minden megváltozott, de nyertesként tudott kijönni a magyar cég a koronavírusból

Mivel az alapanyagok nagy része alapvetően külföldről érkezik, ez a kitettség meglátszott az árakon is: „az országok között akadoztak a szállítások, az euró elszaladt, így minden sokkal lassabban érkezett és ennek megfelelően minden alapanyag drágult és drágul most is.”

A Brilliance-nál csak annyit emeltek az árkon, ami az alapanyagok és az euró drágulása miatt indokolt volt, ez termékektől függően 1 és 10 százalék közé esett.

Az más kérdés, hogy mi 800 forintért adtuk raklapos áron a félliteres kézfertőtlenítőt, a boltokban pedig már bruttó 4 ezerért láttuk kitéve

– tették hozzá.

A legmeglepőbb tapasztalatuk mégis az volt, hogy hirtelen olyan nagy számokkal kezdtek el dolgozni, ami előtte elképzelhetetlen volt. „Volt, hogy két tartálykocsinyi (56 ezer liter) fertőtlenítőszert adtunk el egyszerre, holott előtte arról volt szó, hogy rendeljünk-e ezer litert vagy sem” – érzékeltették az arányokat a cég vezetői.

Márciusban és áprilisban az éves forgalmuk 142 százalékát teljesítették.

A kialakult helyzet erős hátteret nyújt ahhoz, hogy a cég szintet tudjon lépni a fejlődésben. Például olyan partnerekhez is bekerültek, amelyekről korábban csak álmodtak, ez önmagában teret ad a növekedésnek, de ehhez kialakítottak egy stratégiát is: eddig a kéz és felület fertőtlenítőik egyik problémája a drága csomagolás volt. Ezt a mostani beszerzési forrásaikkal a felére fogják tudni csökkenteni.

Ehhez vásároltak kupak-szerszámot, hogy maguknak gyárthassák a kupakokat, beruháztak egy tűzveszélyes anyagok töltésére alkalmas töltő- és csomagológépre, de tervben van egy flakonfújó gép beszerzése is. Ez azért fontos, mert ha maguk gyártják a csomagolást is, és tartálykocsikkal veszik az alkoholt, akkor árban fel tudják venni a versenyt a Kínából érkező termékekkel is.

A cikksorozat megjelenését a Budapest Bank támogatta.

Címlapkép és fotók: Szekeres Máté/Portfolio