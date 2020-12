Kisiparosként indultak, ma robotokkal és 600 alkalmazottal dolgoznak

1975-ben indult az a kisipari vállalkozás, amiből kinőtt a mai Ferzol Kft. A Tápiószőlősön és Szolnokon működő családi vállalkozás meghatározó szereplője a fémlemez-megmunkálásnak, ma már közel 600 alkalmazott, és több robot is segíti munkájukat.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, amely egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő céggé vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.