Milliós tételben is lehet jó bort készíteni: a lényeg a stabilan magas minőségen van

Portfolio 2023. május 10. 14:00

"Fontos feladatnak tekintjük megértetni a fogyasztóval, hogy az alacsonyabb árfekvésű, nagyobb volumenben készülő bor is lehet finom és minőségi. A milliós tételben készülő francia champagne-ok esetében a nagy mennyiség senkit nem rettent el: remélem eljutunk egyszer ide a magyar borok esetében is" – mondta a Portfolio-nak Soltész Gergő, az egyik legnagyobb magyar borászatnak számító Ostoros Családi Pincészet tulajdonos-ügyvezetője. A cégnél jelentős fejlesztések zajlanak, a hiányzó munkaerőt masszív gépesítéssel próbálják pótolni. Nem véletlenül: rendkívüli ütemben növekszik az eladott palackok száma, de érdemi változást tapasztalnak a magyarok kedvenc fajtáinál is. Az idei évi berlini borverseny aranyérme után, két hete az egyik legrangosabb francia borverseny legjobb fehérborának választották az Irsai Olivér borukat 96 ponttal.