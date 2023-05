Kevés már az iskolából hozott tudás – terjednek a céges továbbképzések

Hacsak az elmúlt tíz évet nézzük, a digitalizáció számos iparágban forgatta fel a munkavégzési gyakorlatokat, olyan innovációkat behozva a mindennapi folyamatokba, amelyekhez alkalmazkodni kellett a munkaerőállománynak. Ez a technológiai fejlődés egyre gyorsabb ütemben alakítja át a hétköznapi munkavégzést, amivel a dolgozóknak fel kell tudniuk venni a lépést, ezért a vállalatoknak – és a dolgozóknak is – elemi érdeke, hogy képbe kerüljenek napjaink legújabb tendenciáival. A Yettel Magyarországnál a Learning Week névre keresztelt programsorozat hivatott a dolgozók egyéni fejlődését támogatni.

A technológia felgyorsulásával ma már egyre kevésbé elég az iskolából hozott tudás a munkaerőpiacon, a versenyképesség fenntartásához folyamatos képzésre van szükség. A középiskolából, egyetemről kilépve, vagy akár már több évet a multinacionális környezetben töltve sem ér véget a tanulás. Ennek adott platformot a közelmúltban rendezett, Learning Week névre keresztelt program a Yettel Magyarországnál. A tanulás hetén olyan témák kerültek napirendre, amik jövőálló készségek és képességek fejlesztését segítik elő a munkatársaknál:

a mesterséges intelligencia használata,

a hatékony együttműködés,

projekt menedzsment,

adatvizualizáció,

hatékony prezentáció,

vagy akár a Z-generáció megismerése.

Az inspirációs, bevezető előadások mellett az egyes témák mélyebb megismerésére interaktív, kisebb csoportos szemináriumok adtak lehetőséget, ahol egyes területek külsős szakértői, tréner partnerek vettek részt, és egyes témákban lehetőséget kaptak a Yettel szakértői is, hogy előadóként osszák meg tudásukat.

Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

“Hiszünk az élethosszig tartó tanulás fontosságában, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a személyes fejlődés lehetőségére. Készségeink, ismereteink fejlesztése, bővítése a gyorsan változó világban az egyik legerősebb ütőkártyánk lehet, hiszen leginkább alkalmazkodási képességünk teszi lehetővé, hogy az elénk kerülő kihívásokkal nagyobb önbizalommal nézzünk szembe, a kritikus helyzeteket belső erőforrásaink mozgósításával sikeresen kezeljük. Ebben a tudásbővítésben, ezáltal alkalmazkodási képességük növelésében szeretnénk támogatni munkatársainkat, gyakorlatias témákat, mindennapi munkába beépíthető ötleteket, közösségépítő elemeket is kínálva számukra” – mondta Szalai Enikő, a Yettel Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

Az esemény a korábbi, évente megrendezett Learning Day-ből nőtte ki magát, az egynapos program helyett most a szervezett önfejlesztés és tanulás lehetősége négy napon át volt elérhető.

Kedd és péntek között, munkaidőben szétosztott, délelőtti és délutáni idősávokban, az aktív munkaidővel egyensúlyt kialakítva választhattak a programokból a törökbálinti székházban, a szegedi ügyfélszolgálati központban és az értékesítési hálózatban dolgozó munkavállalók.

„A szemináriumokon részt vehetett a Yettel székházban dolgozó közel 900 kolléga, míg az értékesítési hálózatban és a szegedi ügyfélszolgálati központban dolgozó munkatársak online közvetítésen, akár interaktívan is csatlakozhattak a programokhoz. Az előadásokról és workshopokról felvétel készült, így a kötött munkabeosztásban dolgozók is – és bármely kolléga – a jövőben bármikor hozzáférhetnek ehhez a tudásanyaghoz” – mondták el a Yettelnél a Portfolio kérdésére, és azt is hozzátették, hogy a korábbi Learning Day-en számos előadás párhuzamos szekciókban, egyidőben zajlott, ugyanígy kihívást okozott korábban, hogy egy teljes nap folyamatos programot jelentett, és erre az időre még a legrugalmasabb munkakörökből sem egyszerű kiszakadni.

Ezek a visszajelzések inspirálták az ötletet, hogy legyen szellősebb, több napra elosztott, a hétfői és pénteki fix home office napokat is figyelembe vevő és csak kevés esetben párhuzamos előadásokat tartalmazó esemény a Learning Week.

A személyes fejlődés lehetősége a cégnél ugyanakkor nem korlátozódik egyetlen hétre: a pénteki home office napokat „meeting-light Friday”-nek nevezték ki, aminek célja, hogy a kollégák kevesebb meetinget szervezzenek, és ezeken a napokon a proaktívan keressék az önképzésre, személyes fejlődésre alkalmas tevékenységeket. Tematikus pénteki képzések szervezésével a cég is segít, ebben a hónapban például személyes pénzügyi tervezést segítő programmal.

