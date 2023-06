Teszteltük a pedelec bringákat, és nehéz szívvel adtuk vissza őket

Aki Budapesten közlekedik, jól tudja, hogy legtöbbször a bicikli a leggyorsabb eszköz, azonban annak ellenére, hogy a kerékpáros infrastruktúra látványosan fejlődött az utóbbi években, sokan még mindig csak sporteszközként tekintetnek rá. Az elektromos rásegítéses pedelec bringát már erőlködés nélkül lehet hajtani hegymenetben is, így izzadtság nélkül lehet begurulni vele akár egy tárgyalásra, tehát valós alternatívája – vagy kiegészítője – lehet a céges autónak.

A munkába járás során legtöbben 8-15 km-es távot tesznek meg naponta, amit könnyűszerrel le is lehet tekerni, még akkor is, ha nem sík terepről van szó. Az utóbbi években, az egyre elviselhetetlenebb reggeli és délutáni dugókat elkerülendő sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, azonban a legtöbb esetben ez akkor működik, ha a munkahelyen egy zuhanyzó is várja a beérkezőket. A pedelec biciklik megjelenésével azonban már utóbbira sincs szükség, és egy napközbeni tárgyalásra is be lehet gurulni két keréken. A Portfolio szerkesztőségének egyhónapos tesztidőszakra lehetősége nyílt kipróbálni a bringákat, az elektromos kerékpárflotta szolgáltatást nyújtó Hellovelo Zrt. jóvoltából.

Nem e-bike, pedelec



Többféle elektromos kerékpár kapható a piacon. Az e-bike-nál az elektromotor gombnyomásra vagy a markolat forgatására indul, mint egy rollernél, és annak mértékében hajt, amennyire „húzzák a gázt”. Ezzel szemben a pedelec kategóriába tartozó kerékpárok, nem hajtanak gombnyomásra, az elektromos rásegítés csak pedálozás esetén kapcsol be és maximum 25 km/ sebességig segít rá. Ennek azért is van jelentősége, mert ha a rásegítés eléri a 45 km/órát, az már speed pedelec-nek minősül, ami a KRESZ szerint már a segédmotor kategóriába tartozó eszköz, így jogosítványköteles, nem lehet vele közlekedni a kerékpárúton, és adómentes juttatásként sem adható a dolgozóknak, szemben a pedelec-kel.

Városban verhetetlen, azon kívül viszont már akad párja

A tesztidőszak után a felhasználók egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak a 25 km/h sebességig működő elektromos rásegítésről, amely lehetővé teszi, hogy erőlködés nélkül, gyakorlatilag az autókkal együtt – vagy azokhoz hasonlóan – lehessen elstartolni a piros lámpáknál.

25 km/h-ig nagyjából az autókkal megegyező mértékben gyorsul.

"Megszokhatatlanul jó élmény, amikor a fájós térdről az indulási rásegítés leveszi a terhet."

Sűrű forgalomban, sok gyalogos között nagyon jó, hogy a fékezések után könnyűszerrel vissza lehet gyorsulni a menetsebességre, a sima városi közlekedésben az álló helyzetből 25 km/h-ra gyorsulás adta a legtöbbet.

A legtöbben munkába járásra használták a biciklit, Óbudára kellett betekerni, és bár összességében pozitívak a tapasztalatok, attól függően változók, hogy ki milyen terepről és távról érkezett. A legnagyobb előny azoknál mutatkozott, akik hegyvidéken laknak, ezért a klasszikus biciklis közlekedés jelentős erőfeszítést igényel, vagy csak nagy időveszteséggel kombinálható más közlekedési lehetőségekkel.

"A Budai-hegyek egyik legmagasabb pontján lakom, így a hagyományos bicikli a hazajutáshoz egy átlagos, vagy az alatti kondival rendelkező ember számára nem opció. Fogaskerekűre fel lehet tenni a biciklit, de az olyan lassú, és ritkán jár, hogy az az idő- és árelőny, amit a biciklizés nyújt a városban, teljesen elveszik. A körülbelül 4-5 km-es, szinte folyamatos, kisebb-nagyobb emelkedőn a legmagasabb rásegítési funkcióval, ha nem is teljesen erőlködés nélkül, de haza tudtam jutni. Igaz, nem könnyítettem meg a bicikli dolgát a 110 kilómmal, de egy átlagos 80-85 kilós bringást valószínűleg gond nélkül felvisz a hegyre."

"Nagy élmény volt, hogy a Táborhegyi lejtő 15%-os emelkedőjén, ahol eddig kiköptem a tüdőmet és beállt a combom, most könnyedén feltekertem."

"Nem vagyok rá büszke, de a Normafára vezető mintegy 5 km-es szakaszon a Strava (testmozgást nyomon követő app) szerint országos 4. leggyorsabb voltam."

Sík területen, városi közlekedésben is jó tapasztalatok születtek, volt, aki a városi közlekedésre az egyik leghatékonyabb eszközként hivatkozott rá:

Tömegközlekedéssel 45, sima biciklivel 35, autóval 30 perc alatt érek be a munkába, a pedelec bringával ugyanez 28 perc alatt sikerült.

Több esetben verte a kötöttpályán haladó tömegközlekedési eszközöket is:

"A fiamat felraktam a Margit kórháznál a fonódóra én meg bicajjal indultam el. Kényelmesen tekerve élénk szembeszél mellett negyedórával hamarabb értem a Gellért térre."

Azonban az agglomerációból ingázóknál már csökkent a hatékonyság, mert az elektromos rásegítés 25 km/h-ra korlátozásával a könnyű, országúti biciklik a városon kívüli, kevesebb megszakítást (lámpa, kereszteződést stb.) tartalmazó útszakaszokon jóval nagyobb teljesítményre képesek.

"Napi 20 km-es távon használtam, nagyon nagy plusz a rásegítés lámpáknál, indulásnál, dombon felfele, viszont pillanatok alatt felgyorsul a 25km/h-ás limitre, onnantól pedig a gép súlya miatt kényelmetlen tekerni és kihajtani nagyobb sebességet."

"Csömörről járok be, oda-vissza körülbelül 40 km a táv. Az elektromos hajtás sokat rásegít, nagyon kényelmes vele tekerni, az indulásoknál sokat jelent a plusz nyomaték, de 25 km/h után nehéz 30 km/h felé tekerni. Időben ugyanannyi idő alatt tettem meg a távot, mint a hagyományossal, mert a pedelec bringát nem tudom jobban meghajtani, viszont kisebb erőfeszítésre van szükség a bejáráshoz."

"Szentendréről járok be, fél óra séta a HÉV-ig, majd még fél óra. A biciklivel ez 50-55 percre csökkent, ami nem számottevő különbség, de utóbbi kellemes testmozgás anélkül, hogy utána zuhannyal kellene kezdenem a reggelt, saját bringával pont ezért nem tettem meg soha ezt az utat.

A városban elegendő a 25 km/h-ig való rásegítés, de a városközi közlekedésben a 35 km/h lenne reális, az országúti cangások csak úgy suhantak el mellettem."

Többen említették az ingázók közül, hogy amennyiben sietni kell és jobban meg kell hajtani, akkor hátrány az elektromos hajtással járó súlytöbblet. De amennyiben valaki megelégszik azzal, hogy kényelmesen 25 km/h sebességgel használja, nem siet vele, annak ideális lehet akár napi használatra is.

A súlytöbblet akkor is gondot okozhat, ha valaki emeleten lakik és fel szeretné vinni a bringát, ez esetben biztos, hogy le fog izzadni. Ezt kiküszöbölendő, a Hellovelo Zrt. a biciklikhez a vázon tárolható, kellőképpen masszív zárat biztosít, mellyel megfelelően lelakatolva az utcán bárhol leparkolható a kerékpár, és az applikációjukban egy fotó rögzítésével 0%-os önrész mellett lopásbiztosítás is védi a millió forintot meghaladó értékű járművet.

Az akkumulátor hatótávolsága kényelmes, a hosszabb távon ingázóknak is csak kétnaponta kellett tölteniük, a kivehető aksinak köszönhetően pedig akár az irodában is kényelmesen lehet tölteni, nincs szükség töltőállomásra, mint az elektromos autók esetében. Összességében a tesztelők közül mindenki jó lehetőségnek tartotta a rásegítéses biciklit, mint mindennapi közlekedési eszközt.

Hényel Ágoston, a Hellovelo Zrt. vezérigazgatója

Azt látjuk, hogy nem csak nagyvállalatoktól, de kisebb kkv-k oldaláról is érkezik megkeresés, ezért már 3 darabos flottát is szolgáltatunk

– mondta Hényel Ágoston a cég vezérigazgatója, és hozzátette, hogy olyan ügyfél is akad, ahol az autóflottát bővítik ki pedelec kerékpárokkal, akár fizetésemelés helyett. Ez azért előnyös az igénylő cég részéről, mert a flottaszolgáltatás díja 100%-ban elszámolható költségként, ráadásul nem kell utána befizetni szochót és szja-t, illetve a dolgozónak sem kell adóznia. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása 2022 január 1-től lépett hatályba, miszerint a vállalatok adómentesen biztosíthatnak céges kerékpárt a munkavállalóik számára közlekedési eszközként és magánhasználat céljából is. Az adómentesség az elektromos kerékpárok közül csak az úgynevezett pedelec kerékpárokra vonatkozik.

