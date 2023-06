Céges autók helyett jöhetnek a bringaflották

Miközben az autóhasználat messze a legkényelmesebb módja a közlekedésnek, a fenntartási költségeken keresztül, a fenntarthatósági szempontokon át, az egyre jobb ajánlatot nyújtó alternatívákig számos ponton egyre inkább megkérdőjeleződik a pozíciója. Mióta például adómentes juttatásként lehet kerékpárhasználatot biztosítani a dolgozóknak, megjelentek az olyan elektromos kerékpárflotta szolgáltatást nyújtó cégek, mint a Hellovelo, a felhasználási lehetőségek pedig sokoldalúak, amit jól mutat, hogy a cégek egyre inkább kezdik felfedezni, hol tudják beilleszteni a biciklihasználatot mindennapi működésükbe.

Bár a nagyvárosokban a közterületek nagy részét az autók foglalják el, a magyarok 65%-a elsősorban nem autóval közlekedik, a lakosság 16%-ának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze – derül ki a Magyar Kerékpárosklub megbízásából készült 2022-es felmérésből. A kutatássorozat 2018 óta kétévente követi a kerékpárhasználati szokásokat Magyarországon, ez idő alatt ugyan nem regisztráltak érdemi növekedést a kerékpárral közlekedők arányában, továbbra is a felnőtt lakosság kétharmada szokott kerékpározni. Ehhez jön hozzá, hogy egy korábbi uniós felmérés szerint a kerékpárt fő közlekedési eszközként használók arányában Magyarországon a hollandok és a dánok után a harmadik Európában.

Nem kell beleizzadni a zöldítésbe

A többség ugyanakkor sporteszközként és nem közlekedési lehetőségként tekint a kerékpárra, és kétségtelenül vannak olyan körülmények, amelyek gátolják a további széleskörű felhasználás terjedését, mint például a csapadékos időjárás, vagy egyszerűen a fizikai terheléssel járó kellemetlenségek: izzadtan megérkezni a munkahelyre vagy egy találkozóra. Bár az időjárást továbbra sem lehet kivédeni, de az elektromos biciklik megjelenése szükségtelenné teszi a nem kívánt erőlködést és megspórolja munkáltatóknak az irodai fürdőszoba kiépítését.

Hényel Ágoston, az elektromos kerékpárflotta szolgáltatást nyújtó Hellovelo Zrt. vezérigazgatója.

A technológiai fejlődés megengedte azt, hogy már ne azt mondjuk a kerékpárra, hogy sporteszköz, az elektromos rásegítéssel egy valós alternatívájává válhat az autónak a hétköznapokban, függetlenül a tereptől, és a felhasználó korától

– mondta a Portfolio-nak Hényel Ágoston, az elektromos kerékpárflotta szolgáltatást nyújtó Hellovelo Zrt. vezérigazgatója.

Ugyanis a legtöbben a munkába járás során naponta 8-15 km-es távot tesznek meg, ezt pedig könnyűszerrel le is lehet tekerni, még akkor is, ha a magyar városok esetében sokszor nem sík terepről beszélhetünk. Hényel szerint éppen ezekben az esetekben igazolódik az elektromos rásegítés létjogosultsága és az elmúlt két év azt mutatja, hogy

a kicsit tudatosabb gondolkodású, fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek nyitottak arra, hogy a kerékpárt behozzák a vállalati kultúrába.

Cafeteriaként is adható, akár magánhasználatra is

2022 január 1-től lépett életbe a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása, miszerint a vállalatok adómentesen biztosíthatnak céges kerékpárt a munkavállalóik számára közlekedési eszközként és magánhasználat céljából is. Az adómentesség az elektromos kerékpárok közül csak az úgynevezett pedelec kerékpárokra vonatkozik.

Nem e-bike, pedelec



Többféle elektromos kerékpárt lehet megkülönböztetni, az e-bike-nál az elektromotor gombnyomásra vagy a markolat forgatására indul, mint egy rollernél, és annak mértékében hajt, amennyire „húzzák a gázt”. Ezzel szemben a pedelec kategóriába tartozó kerékpároknál az elektromos rásegítés csak pedálozás esetén kapcsol be és maximum 25 km/ sebességig segít rá. Ennek azért is van jelentősége, mert ha a rásegítés eléri a 45 km/órát, az már speed pedelec-nek minősül, ami a KRESZ szerint -az ebike-kal együtt- már a segédmotor kategóriába tartozó eszköz, így jogosítványköteles, nem lehet vele közlekedni a kerékpárúton, és adómentes juttatásként sem adható a dolgozóknak, szemben a pedelec-kel.

Egy elektromos kerékpárflotta felállítása ugyanakkor nem egyszerű, be kell ruházni vagy bérelni a megfelelő pedelecek bringákat, karbantartani azokat, ezért sokkal kézenfekvőbb egy olyan céghez fordulni, amely havidíj ellenében biztosítja a szolgáltatást. Gond esetén elérhető egy support szolgálat asszisztenciával, amely szükség esetén kiszáll a helyszínre.

A cég pilot projektjében az MVM 50 dolgozója kapta meg 6-6 hónapra az eszközöket, ez alatt az egy év alatt 42 ezer km-t tekertek. Így körülbelül

5 tonna szén-dioxid-kibocsátását kerülték el az autóhasználattal szemben, üzemanyag tekintetében pedig 1,7 millió forintot takarítottak meg ezzel.

Hényel szerint az üzemanyag költségek miatt már a kisebb cégek is kezdenek számolni vele, hogy a kerékpár egy jó alternatíva lehet, ami ki tudja váltani vagy egészíteni az autóhasználatot.

3 darabbal is lehet flottát indítani

A tapasztalatok alapján egy cégnél többféle kerékpártípusra is lehet igény, így a városi közlekedéshez ideális City és a földutakra is használható Trekking pedelec bringák mellett az összecsukható e-kerékpárok és a teherszállításra alkalmas cargo iránt is van érdeklődés. „Azt látjuk, hogy kisebb kkv-k oldaláról is jön a megkeresés, ezért már 3 darabos flottát is szolgáltatunk kis kkv-knak” – tette hozzá a vezérigazgató, de olyan ügyfél is akad, ahol az autóflottát bővítik ki bizonyos szinteken kerékpárokkal, akár fizetésemelés helyett. Ez azért előnyös az igénylő cég részéről, mert ez után nem kell befizetni sem szochót, sem szja-t, illetve a dolgozónak sem kell adóznia. Ráadásul a bérlés díja 100 százalékban elszámolható költségként.

„Az egyik cégnél autóflottát cseréltek, és azt mondták, hogy ezentúl fix keret lesz a járműre, amit úgy kell meghatározniuk, hogy autót és kerékpárt is kell választani. Maradhat ugyanaz a típusú autó, csak akkor alacsonyabb felszereltségű lesz, és mellette egy kerékpár, vagy eggyel alacsonyabb kategóriájú, de full extrás autó, plusz egy elektromos kerékpár. És a vezetőség példamutatásával próbálják rávenni a dolgozókat arra, hogy egyre többen kerékpározzanak”

Hényel szerint a cégek HR-esei kezében is jó eszköz lehet a kerékpár-juttatás, amivel motiválni tudják a frissen felvett munkavállalókat, mert meglátása szerint az új generációnak már nem fontos, hogy birtokoljon,

a carsharing is nagy részben azért vált a városi közlekedés egy bevett eszközévé, mert a fiatalok hisznek abban, hogy ez egy működőképes rendszer.

„Nem akarok meggyőzni senkit, aki mindennap 150 km-t autózik a munkába, hogy neki ez egy jó eszköz lehet. De ha valakinek van lehetősége arra, hogy tavasztól őszig heti 3-4 napot kerékpárral járjon be a munkába, és a szabadidejében is ezzel közlekedjen, akkor abszolút javaslom, hogy elektromos kerékpárra váltson akár autóról, akár tömegközlekedésről” – mondta Hényel.

Nem fővárosi kiváltság

Budapest eléggé kiváltságos helyzetben van abból a szempontból, hogy a tömegközlekedés és a carsharing jól lefedi a várost, amivel szemben vidéken már nincsenek ennyire elkényeztetve az emberek, jellemző, hogy az ipari parkokba óránként indul egy busz. Ugyanakkor többségükhöz vezet kerékpárút, ezért a Hellovelo Zrt. országosan biztosítja szolgáltatását.

„A kisebb városokban, például a gödöllői ipari parkban is elképesztő beruházások történnek, nemrég adták át a kivilágított kerékpárutat, látszik, hogy efelé orientálódnak” – mondta a cég vezérigazgatója, aki szerint számos helyen, főleg a belvárosban, van már 30 km/órás övezet, ahol gyakorlatilag autóval sem lehet gyorsabban közlekedni, mint a kerékpárral, amely a rásegítésnek köszönhetően könnyedén érei el a 25 km/h-ás sebességet és a parkolással sincs probléma. Ha Budapesten is tovább drágul a parkolás, és ez párosul sebességkorlátozással is, akkor a kerékpározás egyre inkább releváns közlekedési formává válhat azok számára is, akik eddig az autó mellett tették le a voksukat, főleg, ha a munkadójuk is besegít az ösztönzésben.

Címlapkép: Mónus Márton

A cikk megjelenését a Hellovelo Zrt. támogatta.