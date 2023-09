Szunnyadó piac éledezik - Érkeznek az új tőzsdesztárok?

A héten lezajlott az év legnagyobb tőzsdei bevezetése, miután a chipdizájnokat tervező Arm részvényeit bevezették a Nasdaqra. Az IPO nagy sikernek mondható, hiszen a többszörös túljegyzés történt a részvényekre, és a debütálás után kilőtt az Arm árfolyama. A tranzakció kapcsán felerősödtek azok a hangok, melyek szerint a hosszú ideje szunnyadó IPO piac újra felpöröghet, és a befektetők kockázati étvágya megjöhet megjelenő új vállalatokhoz. Ennek kapcsán megnéztük két olyan céget, melyek tőzsdei bevezetésére érdemes lehet figyelni a közeljövőben.

Éledezik az IPO piac

A 2021-es rekord IPO év után mintha hibernálták volna a tőzsdei bevezetések piacát. Akkor 1035 cég ment tőzsdére az USA-ban, több mint kétszer annyi, mint a korábbi rekordnak számító 2020-as évben. 2022 aztán érthető módon nem olyan környezettel szolgált, ahol szívesen léptek volna a nyilvános piacra a vállalatok: elszállt az infláció, beindult a jegybankok kamatemelési kampánya, és az ukrajnai háború is fokozta a bizonytalanságot. Nem meglepő tehát, hogy a 2021-es rekordév után 2022-ben 82,5 százalékkal kevesebb, mindösszesen 181 vállalat ment tőzsdére. Ezek után az IPO piaci hangulat érdemben az idei évben sem javult, sőt, szeptember 15-ig összes 109 IPO volt az USA-ban, ami durván 30 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában, tehát ilyen szempontból az idei év még gyengébb, mint a tavalyi.

A gyengélkedő IPO piacot viszont sokak szerint felrázhatja az Arm tőzsdei debütálásának sikere. A jegyzési igények állítólag bőven meghaladták a felajánlott részvénymennyiséget, és a részvények árát végül a bevezetési ársáv felső szélén határozták meg. Ezt követően az Arm debütálása is erősre sikerült, eleve 56,1 dolláron nyitott a részvény, majd a zárásig 24,7 százalékot ralizott, így végül 63,6 dolláron zárta a hét éves kihagyás utáni első kereskedési napját.

Jól mutatja az Arm sikeres IPO-jának hatását, hogy a Wall Street Journal szerint a debütáláson felbátorodva a szintén tőzsdére igyekvő Instacart felemelné a részvényeinek árazását. Az élelmiszer-kiszállító cég most várhatóan 28-30 dollárért értékesíti részvényeit, miközben eddig 26 és 28 dollár közötti árat akartak elérni. Az új tartomány felső határán az Instacartot közel 10 milliárd dollárra értékelnék.

Ha az Arm iránti érdeklődést valóban lehet indikatívnak tekinteni, akkor érdemes lesz figyelni a közelgő tőzsdei bevezetéseket is. Ezek közül néztünk meg két olyat, amelyek várhatóan a közeljövőben megvalósulnak. Azt persze nem lehet elvárni ezektől a tranzakcióktól, hogy akkora sikerük legyen, mint az Armnak, figyelni viszont mindenképp érdemes lesz őket.

Instacart

Több évnyi spekuláció után a San Francisco-i székhelyű Instacart augusztus 25-én hivatalossá tette, hogy 2023 szeptemberében tőzsdére kíván menni. Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez benyújtott bejelentésében az Instacart megjegyezte, hogy a kereskedési szimbóluma a "CART" lesz, és hogy részvényeit a Nasdaqon fogják jegyezni.

A vállalat szolgáltatási modellje nem túl bonyolult:

lehetővé teszi a szabadúszó vállalkozók számára, hogy elvégezzék a bevásárlást az ügyfeleknek.

Lényegében annyi történik, hogy a vásárlást végző dolgozók kiválasztják a területükön található bevásárlási listák valamelyik, majd teljesítik és kiszállítják a megrendelőnek. A cég ezek után tranzakciós bevételt szerez, elsősorban a kiskereskedelmi partnerek és ügyfelek által az egyes megrendelések után fizetett díjakból. Ezen felül hirdetési és egyéb bevételek jelentik a másik lábat, amely elsősorban a márkapartnerek által fizetett hirdetési díjakból áll.

A cégnek a világjárvány értelemszerűen kapóra jött, és ebben az időszakban ugrásszerű növekedést tapasztalt. Viszont ahogy a Covid hatása elhalványul, a vállalatnak egyre nehezebb dolga van. A másik probléma a verseny. Amellett, hogy olyan online riválisokkal kell megküzdenie, mint az Uber és a DoorDash, hagyományos szolgáltatók is megjelentek a piacon, mint például a Walmart és a Kroger.

Az új lehetőségek megtalálása érdekében az Instacart más kategóriákba diverzifikált. Tavaly szeptemberben például elindította az Instacart Health-et, amely egészségesebb termékeket szállít. Az Instacart emellett agresszívan igyekezett újabb üzleteket hozzáadni a platformjához. Úgy tűnik, a stratégia bevált. A 2022-es pénzügyi évben a bevételek 39 százalékkal, nagyjából 2,6 milliárd dollárra emelkedtek, miközben a nettó eredmény pozitívba fordult át.

A legfrissebb adatok az idei első félévre vonatkoznak, mely során a vállalat bevétele 31 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a működési eredmény a -73 millió dollárból 269 millió dollárba fordult át, a nettó eredmény pedig szintén pozitív, 242 millió dollár lett a tavalyi veszteség után.

Tavaly év végén a vállalat megkísérelte a tőzsdei bevezetést, de a piaci volatilitás miatt felfüggesztette a folyamatot. A vállalat, valamint néhány, részesedését csökkenteni kívánó befektető legfeljebb 616 millió dollárt kíván bevonni 22 millió részvény felajánlásával, amelyek ára 26 és 28 dollár között mozog - közölte a vállalat a hatósági bejelentésben.

Szokatlan lépésként a korai befektetők beleegyeztek, hogy akár 400 millió dollár értékben vásárolnak a cég által felajánlott részvényekből. Ha az ársáv tetejét nézzük, ez a teljes bevonni kívánt összeg csaknem kétharmada. Az ilyen típusú befektetők van többek között a Norges Bank Investment Management, a TCV, a Sequoia Capital, a D1 Capital Partners és a Valiant Capital Management kockázatitőke-társaságokhoz kapcsolódó szervezetek.

Az Instacart érdekes IPO-ként állította be magát, és jobban hasonlít majd a többi VC-támogatottságú vállalathoz, mint más 2023-as tőzsdei bevezetések

- mondta Kyle Stanford, a PitchBook vezető kockázati tőkebefektetési elemzője.

A San Franciscó-i székhelyű vállalatot 39 milliárd dollárra értékelték a legutóbbi, több mint két évvel ezelőtti finanszírozási kör során, bár akkor az „olcsó pénz” és a merőben más makrokörnyezet több startup értékeltségét az égbe repítette. Azóta a hitelfelvételi költségek emelkedése miatt, számos startupnak alacsonyabb értékeltség mellett kellett forrást szereznie. Az Instacart is kénytelen volt decemberben 10 milliárd dollárra csökkenteni belső értékelését a Nasdaqon való debütálása felé vezető hosszú úton.

Hivatalos dátum még nincs, de becslések szerint a jövő hét elején valósulhat meg a tőzsdei bevezetés.

Klaviyo

A 2012-ben alapított Klaviyo profilja, hogy célzott és személyre szabott marketinggel segítse az ügyfeleket. Bár ebben a piaci szegmensben elég intenzív verseny van, a Klaviyo az adatelemzésben szerzett tapasztalatával ki tudott tűnni. Emellett kihasználta a stratégiai partnerséget a nagy tőkeerőt képviselő e-kereskedelmi óriás Shopify-jal, amely tavaly 100 millió dolláros befektetést eszközölt a Klaviyóban.

A vállalat olyan szolgáltatást nyújt e-kereskedelmi cégeknek, mely során tárolja és elemzi a vásárlói adatokat, amelyek segítségével személyre szabott marketing e-maileket és üzeneteket küldhetnek a potenciális vásárlóknak. Ma a Klaviyo egy olyan e-mail marketing szolgáltatás az e-kereskedelmi márkák számára, amely a saját ügyféladataikat használja fel, így a cégeknek nem kell harmadik féltől származó szolgáltatókra támaszkodniuk az ügyfelek szegmentálásához.

A vállalat több mint 1 500 főt foglalkoztat, és június 30-án több mint 130 000 ügyféllel rendelkezett. A vállalat nemzetközi szinten is tevékenykedik, többek között az Egyesült Királyságban és Ausztráliában.

A cég üzleti modellje többszintű előfizetési szolgáltatásokon keresztül termel bevételt. A szintek a fogyasztói profilok száma, valamint a havonta küldött e-mail és SMS üzenetek száma alapján kerülnek meghatározásra. Az előfizetési szintek a havi 35 dollártól kezdve egészen 2000 dollár fölé rúgnak - utóbbiért már havi 2 millió email kerül kiküldésre.

A Klaviyo esetében is egy startupról van szó, ahol csak most kezdtek el jönni az eredmények. A vállalat 2023 első félévében 15,2 millió dolláros nettó nyereséget ért el nagyjából 321 millió dolláros bevétel mellett, miközben egy évvel korábban a féléves bevétel 208,3 millió dollár, az eredmény pedig -24,6 millió dollár volt. A korábbi években veszteségesen működött a cég.

A cég augusztus végén nyújtotta be IPO prospektusát az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél. A bejelentés szerint a vállalat a New York-i tőzsdére kívánja bevezetni részvényeit, amelyekkel "KVYO" ticker alatt fog zajlani kereskedés. A cég által megadott 25-27 dolláros részvényenkéni ársáv felső határa alapján a cégérték elérheti a 8,4 milliárd dollárt. Ez azonban visszalépés ahhoz a 9,15 milliárd dolláros értékhez képest, amelyet a cég a legutóbbi, 2021-ben tartott finanszírozási köre alkalmával kapott. Ha sikerül elérni az ársáv tetejét, akkor a vállalat 518,4 millió dollár tőkét vonhat be a kibocsátással.

A tőzsdei bevezetés szeptemberben várható, ennél konkrétabb információ egyelőre nem áll rendelkezésre.

Címlapkép forrása: Getty Images