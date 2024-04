Megüti a közel-keleti feszültség a tőzsdéket? - Így állnak az európai piacok

Irán szombatról vasárnapra több mint háromszáz drónt és rakétát indított izraeli célpontok ellen. Az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, mindössze néhány ért célt. A rakéták megsemmisítésében Jeruzsálem szövetségesei is részt vettek, így az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is számos rakétát megsemmisített. Teherán kijelentette, hogy ezzel lezártnak tekinti a konfliktust, mivel megtorolta a sérelmeit. Izraelben most az egyik legfontosabb téma, hogy milyen válaszcsapással éljenek, miközben Washington nyugalomra int. Cikkünk folyamatosan frissül.