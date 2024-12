Egy melléképületből indult, ma a legnagyobb luxusmárkák beszállítója a magyar cég

A Keskeny Nyomda, Magyarország egyik legmodernebb csomagolóanyag-gyártó nyomdája, több mint három évtizedes történelemre tekint vissza. A vállalkozás, amely egy családi ház melléképületéből nőtte ki magát, mára közel 18 milliárd forintos éves árbevételt produkál, és több mint 500 főt foglalkoztat. A vállalat exporttevékenysége is jelentős, az összbevétel 55-60%-át teszi ki. Főként az Európai Unión belül értékesítenek, különösen Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Olaszországban és Franciaországban. A cég történetét végigkísérik a fejlesztések: legutóbb például egy teljesen egyedi, robotkarokból álló gépet fejlesztettek ki, ami 25-30 ember munkáját is ki tudja váltani.

Hazánk egyik legmodernebb csomagolóanyag-gyártó nyomdájának története a rendszerváltás előtt kezdődött. A korábban vízvezeték-szerelőként, majd tetőfedő bádogosként dolgozó id. Keskeny Árpád 1988-ban egy kis nyomdának adta bérbe a családi házuk melléképületét, azonban a cég veszteségesen termelt, így felajánlották neki, hogy vegye át az akkor 4-5 fős csapat irányítását. “Édesapámnak szinte teljesen a nulláról kellett beletanulnia a nyomdaipari szakmába, ami a kitartásának és a szorgalmának köszönhetően elég gyorsan ment” – mondta el a Portfolio-nak ifj. Keskeny Árpád ügyvezető igazgató.

A cég fejlődési íve az alapítása óta töretlen, az elmúlt 34 évben - egyet leszámítva - folyamatosan növekedett a forgalmuk, 2023-ban pedig már közel 18 milliárd forintos árbevételt produkált a mára több mint 500 fővel működő nyomda. Hagyományos marketinganyagok gyártásával indultak, eleinte szórólapokat és különböző prospektusokat gyártottak főleg pénzintézetek részére, 2004-ig gyakorlatilag ez volt a meghatározó tevékenységünk.

Id. Keskeny Árpád már a kezdetekkor felismerte, hogy mekkora jelentősége van a gépesítésnek, és azt is, hogy csak nagyon jó gépekkel lehet kiváló minőségben termelni.

Akkoriban a hazai nyomdászok többnyire csehszlovák és egyéb szocialista országból származó gyártógépeken dolgoztak, ezért a szakma némi fenntartással kezelte, hogy miért van szükség a legfejlettebb német technológiára, de “az idő az édesapámat igazolta”.

ifj. Keskeny Árpád ügyvezető igazgató - fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Sokszor előfordult, hogy a nyomdai cégek pályázatok hatására vagy presztízsből vásároltak különböző gépeket, de azok üzemeltetésre nem fektettek megfelelő hangsúlyt. A százmilliós gépek szervizelésével és javításával nem is olyan rég még személyesen id. Keskeny Árpád foglalkozott, és csak az utóbbi években alakították ki a karbantartói munkakört.

Az első időszak a vállalkozás életében 2004-ig tartott

Miután a nyomda egyre több helyet foglalt el a családi ház földszintjén és a szomszédos területeken is, úgy döntöttek, hogy egy kifejezetten erre a célra vásárolt üres telken, kimondottan a nyomda igényeire szabott 3500 négyzetméteres épületet húznak fel. Ebben a fejlesztésben ifj. Keskeny Árpád testvére, Keskeny Mónika is fontos szerepet vállalt, a komplett építkezési folyamatot kézben tartotta a tervezéstől kezdve, a műszaki ellenőrökkel való kapcsolattartásig bezárólag. Édesanyjuk, id. Keskeny Árpádné szinte a kezdetektől fogva hozzájárult a nyomda sikereihez: nemcsak a családnak nyújtott biztos, támogató hátteret, de több mint 30 éven át tartó munkájával a nyomda több területén aktívan hozzájárult a fejlődéshez.

Ifj. Keskeny Árpád kiemelte: úgy költöztették át az egész működő nyomdát, hogy december 22-én bezártak, majd január 3-án már kezdtek is az új üzemben, ahol egy nagyon modern környezetben tudták folytatni a munkát. Habár a termelés egy rövid ideig párhuzamosan zajlott, nem volt semmilyen fennakadás az új gépek telepítésénél sem.

Az épületen kívül és az azzal járó kapacitásbővítésen túl nagy változás volt, hogy elkezdtek csomagolóanyag-gyártással is foglalkozni.

Ez az ún. faltkarton termékeket, azaz a gyógyszeres, kozmetikai vagy élelmiszerhez kapcsolódó dobozokat jelenti. “Volt egy korábban eltervezett gépfejlesztés, amin felül már csak egy eszköz hiányzott ahhoz, hogy belefogjunk a csomagolóanyag-gyártásba, így indult ez a szegmens. Utólag azt gondolom, hogy ez elég szerencsésen alakult, ha mélyebben kielemeztük volna a piacot, akkor azért nem biztos, hogy így döntöttünk volna” – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Az indulásnál nem volt túl nagy a kockázat, alapvetően egy második lábat szerettek volna növeszteni a meglévő eszközparkban rejlő lehetőségek kiaknázásával. A piaci változások iránya és az idő pedig bebizonyította, hogy jó döntést hoztak, hiszen a marketinganyagok piaca évről évre csökken, a csomagolóanyagoké viszont folyamatos növekedést mutat. Ez a bővítés a fejlődés és a forgalom tekintetében rendkívüli lendületet adott nyomdának, illetve új piacokat is megnyitott előtte. A csomagolóanyag-gyártáshoz kapcsolódóan olyan új technológiákat is elkezdtek használni, amelyek a marketingtermékek gyártását is segítette. “Tulajdonképpen kéz a kézben járt a két szegmens, de inkább egymást erősítve, mint gyengítve.”

Nincs megállás a fejlesztésekben

“Az MBH Bank jogelődje számlavezetőként már a kezdetek óta együtt dolgozott a Keskeny Nyomdával, majd később a finanszírozásba is beléptünk, mára pedig a cég stratégiai finanszírozó partnere lettünk. Igyekszünk minden nagyobb beruházásban részt venni” – mondta Balázs Anita, a MBH Bank kiemelt ügyfélkapcsolati szakértője.

A vállalkozás 5-7 évente összeállít egy nagyobb fejlesztési csomagot, amely részben önálló, részben banki finanszírozással valósul meg.

Amikor 7 évvel ezelőtt hozzáépítettek 6500 négyzetmétert a jelenlegi üzemcsarnokhoz, az a beruházás szempontjából egy több milliárdos csomag volt. A bank 1 milliárd forinttal szállt be az építkezésbe, illetve az egyik gépbeszerzést is megfinanszírozták 600 millió forinttal.

Miután megfogalmazódik a következő fejlesztési igény a nyomda részéről, a pénzintézet megkeresi azt a finanszírozási megoldást, ami kellően rugalmas és kedvező feltételrendszer mellett vehető igénybe. Ez a beruházás kifejezetten az exportbővítést célozta, ezért az akár 15 éves futamidőre is választható, fix kamatozású, Eximbank által nyújtott beruházási hitelre esett a választás. “Ilyen szempontból nagyon egyszerű dolga volt a banknak, hiszen a Keskeny Nyomda az a cég, ami minden, köztük a kockázati szempontoknak is tökéletesen megfelelt. A beruházás lezárását követően elért árbevétel- és exportnövekedés is megfelelően alakult, örömmel látjuk az éves beszámolókban, hogy a kitűzött célokat eddig mindig sikerült a cégnek teljesítenie” – emelte ki Balázs Anita.

Balázs Anita és ifj. Keskeny Árpád - fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

A családi vállalkozás 2004 után is bővítette és azóta is folyamatosan bővíti a kapacitásait: többek között 1000 négyzetméterrel növelték a termelőüzemet, illetve az egyik fejlesztési lehetőség előkészítéseképp további területet vásároltak meg. Ezzel a cél, hogy a közeljövőben egy olyan nagyobb lépést tudjon tenni, amellyel a forgalmát exponenciálisan növeli.

Drágák és gyorsan amortizálódnak a nyomdai gépek

A vállalkozás működése során mindig odafigyelnek arra, hogy a lehető legjobb gépekkel, vagyis csúcsteljesítményű gyártósorokon tudjanak dolgozni. Folyamatosak a gépberuházások, illetve a kevésbé hatékony gépek lecserélésére is kiemelt figyelmet fordítanak.

2016-ban is éppen egy növekedési fázisban volt a vállalkozás, amikor úgy döntöttek, hogy újabb kihívás elé állítják magukat, és több lehetséges forgatókönyvet megvizsgálva, végül luxus-csomagolóanyagokkal is elkezdtek foglalkozni. “Ez a szegmens nagyon különlegesnek számított Magyarországon, ezért azt gondoltuk, hogy még inkább ki tudunk tűnni a nyomdai szolgáltatók köréből, illetve az akkori hazai és exportügyfelek részéről is voltak olyan megkeresések, amelyeket enélkül nem tudtunk teljesíteni” – tette hozzá ifj. Keskeny Árpád.

Ahhoz képest, hogy a luxus-csomagolóanyagokkal egy teljesen új, számukra addig ismeretlen területre léptek, jelentős volt a beruházás mértéke, és egy viszonylag nagy lépéssel, nagyon modern gépparkot felállítva indultak el erre az ügyféligények szempontjából még feltérképezetlen területre. “Amikor egy 2016-os exportkiállításon megkeresett minket a világ egyik leggazdagabb emberének tulajdonában lévő divatmárkát képviselő ügynökség, hogy az európai gyártását velünk szeretné megvalósítani, ez valamennyire visszaigazolta a feltételezéseinket és várakozásainkat.”

Mivel viszonylag közel állt az új termékportfólió az addigi gyártó gépsorokhoz, nem kellett teljesen új technológiákat bevezetni.

A beruházást kiegészítették a csarnokbővítéssel, ami lehetővé tette a gyártás hatékonyságának növelését azáltal, hogy ki tudták küszöbölni a helyszűkéből fakadó felesleges anyagmozgatásokat, illetve a plusz épületeknek köszönhetően már külső raktározásra sem volt szükség.

Ígéretet kellett tenni, hogy 1 évig nincs új gép

“Nincs értékesítő csapatunk, úgy dolgoztunk az elmúlt 34 évben, hogy nem volt aktív értékesítés, csak a megkereséseket szolgáltuk ki. Az export is így indult, néhány német és osztrák ügyfél Magyarországon érdeklődött a kapacitások kapcsán, és valahogy mindig eljutottak hozzánk” – mondta az ügyvezető igazgató.

fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

Azon kívül, hogy beszerezték a piacon elérhető legkorszerűbb gépeket, Kínából is jelentős eszközberuházást hajtottak végre, mivel nem volt olyan európai gyártó, aki rendelkezett volna megfelelő gyártógépekkel ezekhez a termékekhez. “Mertünk egy nagyot álmodni, és egy teljesen saját, egyedi gépfejlesztést hajtottunk végre egy magyar automatizálási céggel. Velük egy olyan gyártósort állítottunk össze, amely több robotkarból és különböző egységekből áll. Ilyen funkcióval addig még nem létezett másik gép.”

Ennek eredményeképpen azt, amit addig 30-40 ember gyártott kézzel, már 3 emberrel is le tudják gyártani egy műszakban, ráadásul sokkal pontosabban és jobb minőségben.

“Az üzleti modellünk nehézsége, hogy mindig keressük azokat a fejlesztéseket, amelyekkel hatékonyabbak és különlegesebbek tudunk lenni, vagy egy alvállalkozónak kiszervezett tevékenységet házon belülre tudunk hozni. Tavaly azt az ígéretet tettem a kollégáknak, hogy egy évig nem veszünk új gépet, amit végül is betartottam, de azért eléggé rezgett a léc” – részletezte ifj. Keskeny Árpád. Azóta is szinte észrevétlenül kúsznak be a gépek az üzem területére. Legutóbb például a zömítéses technológiával kezdtek el foglalkozni, amit korábban egy külső vállalkozó végzett, most már viszont házon belül egy robotizált gép csinálja.

Egyre kiélezettebb a piaci helyzet

Amikor 2016-ban elindultak a luxusvonalon, volt egy pozitív felismerésük: a luxusipar válságálló, szinte még a Covid alatt sem volt visszaesés. Azóta új fordulat, hogy már ez a terület is érintett a gazdasági válságban, ami egyre nagyobb versenyt is eredményez. Ráadásul a fizetések versenyképességét is meg kell őrizni, ami olyan kettős szorítást jelent, amelyet nem könnyű a vállalkozásoknak kezelniük. “Az idei év eredményeire rá fogja nyomni a bélyegét ez a gazdasági válság. A helyzet nem kilátástalan, nincs szükség 180 fokos fordulatra, de az biztos, hogy sok mindenben változtatni kell.”

Annak ellenére, hogy folyamatosak a hatékonyságnövelő beruházások, a nemzetközi nyomdákkal összehasonlítva jó pár helyen azt lehet látni, hogy nem megfelelő hatékonyságú a munkaerő felhasználása az adminisztráció és a gyártás oldaláról sem. “A munkabérek mértéke már kezd akkora részt kitenni a költségekből, ami nem elhanyagolható."

Kiemelt céljuk a közeljövőben, hogy drasztikusan javítsuk az egy főre jutó megtermelt forgalmat.

Ezt a folyamatok optimalizálásával lehet javítani, illetve az új képzésekben is végtelen potenciál rejlik. “A nyomdaiparban is előbb-utóbb szerepe lesz a mesterséges intelligenciának, viszont addig is számtalan kipróbált eszköz áll a rendelkezésünkre.”

Ügyfélelvárás is, hogy zöldebb legyen a nyomda működése

A gépek és technológiák mellett az épületeket és az infrastruktúrát is folyamatosan fejlesztik. Próbálják ezeket olyan racionális módon végrehajtani, hogy a végeredmény valóban alkalmas legyen arra, hogy támogassa az üzletmenetet és növelje a nyereségességet. Annak ellenére, hogy nem kifejezetten meghatározó a nyomda életében a pályázatok igénybevétele, most zajlik például az egyik üzemük felújítása, ami kapcsolódik a Vállalatmentő hitelprogramhoz. A program részeként energetikai és épületenergetikai fejlesztések valósulnak meg.

Balázs Anita és ifj. Keskeny Árpád - fotó: Kaiser Ákos/Portfolio

“Létrehoztunk egy nagyon komoly napelemparkot, ahol mintegy 2500 darab napelempanelt helyezünk el, amely az áramfelhasználásunk közel 30%-át tudja majd fedezni februártól. Emellett felújítunk egy 3000 négyzetméter alapterületű régi épületet is, ahol a nyílászárók cseréje, a teljes külső homlokzat és a tető hőszigetelése valósul meg.”

Az összes épületben lecserélték a világítást LED-es fényforrásra, ami szintén nagymértékben csökkenti az energiafelhasználást. A 2016-os fejlesztés idején egy olyan előremutató beruházás is megvalósult, amely révén

a nyomógépek által termelt felesleges hőt egy hidrobankba táplálják, és ezt használják fel különböző területeken fűtésre.

A központi levegőkompresszorok hulladék hőjét felhasználva pedig a gázfelhasználás csökkentésével tudják üzemeltetni a nyomda területét. “Az ügyfelek részéről is egyre többször megfogalmazódik igényként, hogy valódi eredményeket várnak a fenntarthatóság területén, és mindezt persze adatokkal alátámasztva. De ez nem csak ügyfélelvárás és gazdasági megfontolás, a józan ész is ezt diktálja.”

Az alapanyagbeszerzés évi 7-8 milliárd forintos tételt

Az anyagok köre nagyon széles spektrumon mozog. “A hazai nagykereskedők mellett a volumen nagysága miatt jellemzően többnyire közvetlenül a gyártókkal állunk kapcsolatban, a papír vagy ragasztó kapcsán pedig szintén közvetlen gyári kapcsolatokkal rendelkezünk. Amit lehetséges, azt európai országokból szerezzük be, de a különlegesebb alapanyagok, mint például a mágnes, Kínából érkeznek.”

Szinte kizárólag az Európai Unión belül történik az értékesítés, a faltkarton szegmensben klasszikusan a német-osztrák vonal a legerősebb.

A luxus-csomagolóanyag gyártás miatt ez a kör Hollandiával kiegészült, illetve az olasz és a francia régióra helyeződött át. Az exportbevétel az összbevétel 55-60%-a. “A növekedésünk főleg az exportnak volt köszönhető, ez az arány nagyon eltolódott az utóbbi időben, de azt is látjuk, hogy egy sokkal nagyobb volumenű növekedésre is lehetőség van. Gyakorlatilag egy végtelen piacról beszélünk, logikusnak tűnik, hogy ezen a területen haladjunk tovább.”

Fotók és címlapkép: Kaiser Ákos/Portfolio

A cikk megjelenését a MBH Bank támogatta.