Ilyen könnyen juthatnak ingyen saját honlaphoz a magyar vállalkozások

A Yettel Magyarország hivatalos szállítóként csatlakozott a Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" kezdeményezéséhez, amely akár 1,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít mikro- és kisvállalkozásoknak digitális jelenlétük kiépítésére. A BellResearch adatai szerint a mikrovállalatok mindössze 35%-a rendelkezik saját weboldallal, miközben a sikeres piaci jelenléthez ma már elengedhetetlen a teljes körű digitális megjelenés. A szolgáltató felhasználóbarát megoldásokat kínál, átvállalva a technikai kivitelezés minden részletét a voucher beváltásától kezdve - mondta el a Portfolio-nak Fülöp Gábor, a cég üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

A Yettel Magyarország hivatalos szállítóként csatlakozott a Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" kezdeményezéséhez, amely ingyenes, professzionális weboldalkészítési és digitalizációs megoldásokat kínál a hazai mikro- és kisvállalkozások számára. A program lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, hogy pályázati úton, állami támogatással építsék ki vagy fejlesszék tovább online jelenlétüket, ami napjainkban már elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez – tájékoztatta a szolgáltató a Portfolio-t.

A kezdeményezés keretében a kormány 9 milliárd forintos támogatást biztosít, amely többek között weboldalak létrehozására, honlaptárhely biztosítására, tartalomfejlesztésre, webshop kialakítására, valamint kibervédelemre fordítható. A támogatás teljes mértékben önerő nélkül vehető igénybe, és a szakértők szerint közvetlenül várhatóan 5,9 milliárd forint nominális GDP-növekedést eredményezhet a következő két évben, ami az éves GDP 0,01%-ának felel meg, emellett pedig a digitalizáció előmozdítása közvetett módon hosszabb távon is hozzájárul a vállalkozások versenyképességének növeléséhez.

A BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentésének 2024-es adatai alapján a mikrovállalatok 96%-a használ ugyan internetet, azonban a honlappal rendelkező cégek aránya mindössze 35%. Ez jelentős különbséget mutat a 10+ fős vállalatokkal szemben, ahol a digitális jelenlét már közel 90%-os.

A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy a vállalkozásoknak alkalmazkodniuk kell a változó fogyasztói szokásokhoz: miközben a statikus honlapok továbbra is fontosak, az interaktív közösségi oldalak egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalati kommunikációban, közvetlen kapcsolatot biztosítva az ügyfelekkel.

A magyar KKV-szektor digitális érettsége vegyes képet mutat: míg sokan már rendelkeznek alapvető digitális eszközökkel, például weboldallal, a többség továbbra is lemaradásban van a komplexebb digitális jelenlét és tudatos online stratégia terén. A legnagyobb kihívást a digitális kompetencia hiánya, a szakemberhiány, valamint a forráshiány jelenti – sok vállalkozás nem tudja, hogyan kezdjen bele a digitális fejlesztésekbe, vagy egyszerűen nincs rá kapacitása.

“Egy ügyfeleink körében elvégzett kutatásunkból kiderült, hogy a válaszadók több mint fele már rendelkezik saját weboldallal, és többségük alapvetően elégedett is annak működésével. Ugyanakkor a közösségi médiában való jelenlét komoly hiányosságot mutat: kicsivel több mint a válaszadók fele egyáltalán nem aktív egyetlen platformon sem. Azok körében pedig, akik jelen vannak a közösségi médiában, több mint egynegyede kifejezetten elégedetlen a jelenlegi megjelenésével – ez pedig világosan rámutat a fejlesztési igényekre, ahol a Yettel szakértelme és szolgáltatásai kulcsfontosságú támogatást nyújthatnak. Sokan, akik vállalkoznak, még mindig inkább az offline lehetőségekben hisznek, és nem feltétlenül találkoznak minden új megoldással. Ezért is hasznos, ha az online világban otthonosan mozgók megismertetik velük ezt a kezdeményezést” - mondta el a Portfolio-nak Fülöp Gábor, a telekommunikációs vállalat üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

A digitalizáció a versenyképesség kulcsa

A szakértő szerint a XXI. századi üzleti környezetben már szinte elengedhetetlen, hogy egy cég tudatosan építse digitális jelenlétét, és a jó hír az, hogy mindez nem egy elérhetetlen cél: rengeteg bevált, egyszerűen alkalmazható jó gyakorlat létezik.

A digitális láthatóság segíti az ügyfélszerzést, bizalmat épít, és erősíti a márkát. A KKV-k számára az online jelenlét fejlesztése az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy lépést tartsanak a piaci, fogyasztói elvárásokkal és akár a nagyobb versenytársakkal is felvegyék a harcot, lokalizált és célzott kommunikációval. A Demján Programban való részvétel hosszú távú előnyei között szerepel az ügyfélkör bővítése, hatékonyabb ügyfélkezelés, automatizálás, valamint akár a nemzetközi piacra lépés lehetősége is. Egy professzionális weboldal egy aktív közösségi média jelenléttel kiegészítve akár a forgalom növekedését is jelentheti, ráadásul ezek a platformok könnyen mérhetők és optimalizálhatók.

A "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" programban a résztvevő vállalkozások egy utalványra pályázhatnak, amely lehetővé teszi, hogy – amennyiben megfelelnek a pályázati feltételeknek – professzionális honlapkészítők szolgáltatásait vegyék igénybe. A programot a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. bonyolítja le, a támogatás mértéke pedig akár 1,5 millió forint vissza nem térítendő összeg is lehet.

Több csomag közül is választhatnak a KKV-k

A Yettel Magyarország a program keretében meghirdetett összes csomagot és ezeknek kombinált verzióit kínálja a vállalkozások számára. Fülöp Gábor elmondta, hogy a digitális csomag kiválasztásakor érdemes a vállalkozás céljait, jelenlegi digitális fejlettségét és hosszú távú terveit figyelembe venni, illetve fontos mérlegelni a célközönséget, a szolgáltatás komplexitását és azt, hogy a kiválasztott csomag mennyire tud skálázódni a jövőbeni igényekkel.

A Digitalizációs Alapcsomag weboldalkészítéssel, domain regisztrációval, céges e-mail címmel és közösségi média jelenléttel támogatja az indulást. A Közösségi Média Alapcsomag tartalomkészítéssel, kampánymenedzsmenttel erősíti a közösségi jelenlétet. A Bővített Csomag pedig webshopot, többnyelvű weboldalt, fejlett biztonsági és optimalizációs funkciókat is tartalmaz.

A csomagok kombinálhatók, így átlátható, testreszabott megoldásokat kínálunk, emellett üzleti csomagjaink részeként további kedvezmények is elérhetők. Azoknak az üzleti ügyfelek, akik részt vesznek a Demján Sándor Programban, és a Yettelnél használják fel az államtól kapott vouchert, hangalapú előfizetés vásárlásakor vagy újraszerződéskor év végéig 50% havidíjkedvezményt biztosítunk”

- összegezte Fülöp Gábor.

A szakértő kiemelte, hogy a vállalat által kínált és biztosított megoldások teljes mértékben felhasználóbarátak, a voucher beváltásától a technikai kivitelezés minden részletét, beleértve az arculati, tartalmi egyeztetéseket a cég átvállalja és intézi.

"Az ügyfélnek csupán néhány alapinformációt kell megadnia, mint például a tevékenységi kör vagy egy rövid bemutatkozás. A weboldal tervezésétől a tartalomfejlesztésen át a tárhely biztosításáig mindent átvállalunk – így a digitális jelenlét kialakítása gyakorlatilag nulla technikai tudással is megoldható" - hangsúlyozta.

A szakértő szerint a digitális hozzáférés bővítéséhez három terület összehangolt fejlesztésére van szükség: megbízható és gyors hálózati infrastruktúrára (pl. 5G), korszerű eszközökre, valamint naprakész digitális ismeretekre.

Fülöp Gábor hozzátette: telekommunikációs vállalat hosszú távú együttműködésben gondolkodik, ezért nemcsak az elkészítés, hanem az üzemeltetés és fejlesztés is része szolgáltatásuknak. Az ügyfelek számára biztosítanak egy egyszerűen kezelhető adminfelületet, ahol saját maguk is frissíthetik tartalmaikat – például új termékeket tölthetnek fel, vagy akciókat jelenthetnek be, emellett viszont lehetőség van arra is, hogy ezeket a módosításokat a szolgáltató végezze el gyors határidővel, amennyiben az ügyfél ezt kéri.

