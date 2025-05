Mindössze két hónap alatt több mint egymilliárd dollárt bukik a Toyota az amerikai vámokon

A Toyota jelentős profitcsökkenést vetít előre a Trump-féle vámok és az erősödő jen hatására - írta meg a New York Times

A világ legnagyobb autógyártója csütörtökön bejelentette, hogy a márciusában záruló pénzügyi évre mintegy 20 százalékos operatív profitcsökkenést vár. A vállalat az erősödő jen és Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájának negatív hatásaira hivatkozott,

amely utóbbi a cég becslése szerint csak áprilisban és májusban 1,3 milliárd dolláros veszteséget okoz a cégnek.

Koji Sato, a Toyota vezérigazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy az áprilisban bevezetett autóipari vámok hatását csak az említett két hónapra tudták megbecsülni, ezen túlmenően nagyon nehéz előrejelzést adni.

Az autóipart körülvevő jelenlegi környezet, beleértve a kereskedelmi kapcsolatokat is, rendkívül változékony

– tette hozzá.

A Toyota esete jól mutatja, hogy Trump vámpolitikájának hirtelen változásai hogyan befolyásolják az autóipart. Bár a japán árukra vonatkozó 24 százalékos vámot felfüggesztették 90 napra, az Egyesült Államok múlt hónapban 25 százalékos vámot vetett ki a járműimportra, amit a múlt héten kiterjesztett az autóalkatrészekre is, tehát ezeknek a hatása már most is érezhető.

Bár a Toyota az egyik legkevésbé sebezhető japán autógyártó a vámok szempontjából – az Egyesült Államokban évente eladott több mint 2,3 millió autójában csak mintegy 500 000 érkezik Japánból –, a vállalat már most jelentős veszteségeket szenved el. Ennek ellenére a cég azt jósolja, hogy az észak-amerikai eladásai 237 000 egységgel nőnek a jelenlegi pénzügyi évben.

A kisebb japán autógyártók, mint a Mazda és a Subaru, jelentősen nagyobb arányban értékesítenek importált járműveket az Egyesült Államokban, míg a Mitsubishinek egyáltalán nincs gyára az országban. Japán második és harmadik legnagyobb autógyártója, a Honda és a Nissan a jövő héten teszi közzé pénzügyi eredményeit.

A vámpolitika hatásai nem korlátozódnak a japán gyártókra. A múlt héten a General Motors több mint 20 százalékkal csökkentette 2025-ös profitvárakozását, hivatkozva a vámok miatt várhatóan 4 milliárd dollárt meghaladó idei költségnövekedésre. Számos európai autógyártó eközben visszavonta 2025-ös pénzügyi előrejelzéséf a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt.

