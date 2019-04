Kulcsmegoldások, amelyek a magyar járműipar túlélését biztosíthatják

Hamar elveszíthetik a magyar beszállítók a versenyképességüket

Veszélyes az, hogyha maradunk annál az elgondolásnál, hogy egyszerű gyártóként megrendelésre gyártunk

A jövő nem a minőségről és mennyiségről fog szólni, hanem a menedzsment jellegű kérdések lesznek kiemelten fontosak

A beszállítófejlesztés is kiemelt témája volt a Járműipar 2019 konferenciának, egy egész panelt szenteltünk a témának. Ennek keretében a hazai járműipar meghatározó szereplői mondták el a véleményüket többek között arról, mit tehetnek a hazai vállalkozások a versenyképességük megőrzése érdekében.Túrmezei Zoltán hangsúlyozta, még versenyképesek a magyar beszállítók. Számára viszont nagy kérdés, hogy a versenyképességük növeléséért mit tesznek még a hazai beszállítók a jövőben. Próbálunk minél több visszajelzést adni, amely nem csak az árra vonatkozik, annak érdekében, hogy a beszállítók minél gyorsabb fejlődhessenek - tette hozzá. A beszállítók fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy ebben a folyamatban nem csak a beszerzés vesz részt náluk, hanem a lean, a logisztika és a minőségügy is. Sose adják fel, tanácsolta a beszállítóknak azzal kapcsolatban, hogy néha egy-egy projekt nem azzal az eredménnyel zárul, mint amire számítottak. Előfordul, hogy kilenc sikeres projekt után a tizedik besül, ezen túl kell lépni, tanulni kell az ilyen esetekből.- jelentette ki Tián Csaba. Hozzátette, fontos a saját közös fejlesztés, amelyet az adott OEM-el együtt végezhetnek a beszállítók, időt és pénzt takaríthatnak meg ennek köszönhetően. Hangsúlyozta azt is, hogy ne higgye el senki magáról, hogy mindent tud, bátran merjen mindenki tanulni.Szincsák Attila szerint a magyar beszállítók versenyképesek voltak a múltban és egyelőre azok is, a jövővel kapcsolatban viszont kérdőjelei vannak. Rámutatott, hogy a mennyiségi elvárások megugrottak, azoknak egyre nehezebben tudnak megfelelni a beszállítók, ráadásul a bekövetkezett bérrobbanás hatására az a versenyelőnyünk is kezd megszűnni, hogy olcsón, jó minőségű termékeket állítunk elő. Mindezeket figyelembe véve kérdés számára, hogy meddig tartható fenn egy ilyen rendszer. Beszélt a legnagyobb félelméről is a jövőre nézve, amely nem más, mint az, hogy a beszállítók támogatások nélkül is képesek lesznek-e gyártani, szolgáltatni.- jelentette ki Szincsák Attila. Hozzátette, ennek megfelelően a cél, hogy amit tudunk, azt még jobban tudjuk csinálni a jövőben a legújabb technológiai megoldásokat felhasználva. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb beszállító egy cégtől várja a csodát, pedig sokkal előnyösebb, ha több lábon állnak, a jövőt csak így lehet biztosítani. Fontos, hogy a magyar cégek vegyék igénybe a HIPA segítségét, lépjenek kapcsolatba a MAGE-val, menjenek ki bátran külföldre és mutassák be a termékeit a nagy autógyártóknak - javasolta Szincsák a magyar beszállítóknak.Juhász Péter szintén megerősítette, hogy ma még versenyképesek a magyar beszállítók, de nagy kérdés számára, hogy a globális járműpiacon meddig tartható fenn ez a versenyképesség. Rámutatott, nagyon érdekes helyzetben van a magyar járműipar, ha keletre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy van nálunk olcsóbb munkaerő, alacsonyabb bérszínvonalon dolgozó ország, amely a globális logisztikai piacon összköltségben még mindig tud gazdaságosabb lenni. Abban az esetben pedig, ha nyugatra tekintünk, akkor viszont fantasztikus mértékű fejlesztéseket láthatunk annak hatására, hogy hatalmas mértékű tőkét kezdtek el beruházni a német vállalatok. Mindez minket, akik pont középen helyezkedünk el, arra kellene, hogy ösztökéljen, hogy még több fejlesztést, még több innovációt hajtsunk végre a járműiparban. Juhász Péter beszélt arról is, hogy fontos lenne a magyar beszállítók részéről a tudatos nyitottság a nemzetközi kapcsolatok, a projektmenedzsment, valamint a termékek fejlesztése területén.

A panelbeszélgetés résztvevői (b-j): Túrmezei Zoltán, Stratégiai beszerzési vezető, Aventics Hungary Kft.; Tián Csaba, ügyvezető igazgató, Karsai Alba Kft.; Szincsák Attila, General Manager of Business Administration, Denso Gyártó Magyarország Kft.; Juhász Péter, stratégiai beszerző, beszerzési vezető, ZF Hungária Kft.; Moderátor: Liebl Zoltán, beszerzési vezető, Magyar Suzuki Zrt..

Hogyan kezelhetjük a betegségek miatti termelékenység csökkenést?

Holchacker Péter a két panelbeszélgetés között megtartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a járműiparnak kiemelt nemzetgazdasági szerepe van, ezért is nagyon fontos, hogy vigyázzanak a szereplők a dolgozók egészségére. Hozzátette, az egészségügyi problémák az átlagos dolgozók körében 7 százalékos termelékenység csökkenésért tehetők felelőssé.Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke előadásában kiemelte, átlagosan 7,9 munkanapot töltenek a dolgozók betegszabadságon. A járműiparban viszont ez az érték 10,3 napra emelkedett, amivel a harmadik legterheltebb ágazat.Holchacker Péter rámutatott, a gyógyszer-finanszírozás mértéke elmarad a V4-es átlagtól. További problémaként említette, hogy a szomszéd országoknál átlagosan 180 nap telik el egy új gyógyszer elérhetőségéig, míg a magyar betegek átlagosan 635 napot kénytelenek várni egy készítmény társadalombiztosítási befogadására.Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon sok olyan lépés van, amit a vállalatok mikroszinten saját maguk vállalat-egészségfejlesztés, egészségmegörző program vonatkozásában tehetnek szoft oldalról. Ezen kívül viszont kell, hogy tere legyen annak, hogy ágazatok, iparágak együttes érdekeit felmérve, felismerve közösen kezdeményezzenek olyan típusú konkrét beavatkozásokat, amelyek tényleges és konkrét értékteremtéssel járnak többek között a járműipari cégek vonatkozásában is.

Dr. Holchacker Péter, igazgató, Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Fókuszban a jövő HR-megoldásai

A humántőke az egyetlen olyan immateriális érték, amely hazamegy és nem garantált, hogy holnap visszajön

Az a probléma, hogy amíg az iskolában, puskázásnak minősítik, ha vizsgán valaki les, vagy kiguglizza a választ, ugyanakkor multis környezetben pont ezt várjuk el a dolgozóktól: nézzen utána a dolgoknak és oldja meg a kérdést

Az égető munkaerőhiány, valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett bérrobbanás miatt különösen nehéz helyzetben vannak a hazai járműipari cégek. A problémák kezelésében nagy szerepe lesz a jövő HR-megoldásainak is, amelyeknek szintén önálló panelbeszélgetést szenteltünk.Mik az aktuális HR-témák? "Olyan koncepciókat kell kidolgozni, amelyek a járműipar számára biztosítják a megfelelő mennyiségű és kvalitású munkaerőt, aminek egyik alapja a szakképzés. Itt a kormányzat is felfedezte, hogy van tennivaló. De ezen kívül a demográfiai változások is kihívás elé állítják a szakembereket. Nyilvánvaló, hogy az általunk megszokott munkakörök meg fognak szűnni, ami az oktatásnak feladja a leckét. Erre az lehet a megoldás, ha az alapkészségek fejlesztésébe kell invesztálni, például az adaptációs készségre, hogy akármerre is megy a világ, a munkaerőpiacra belépők a változástól függetlenül boldogulni tudjanak. De a digitális eszköztárak bővítése is fontos cél - mondta Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd személyügyi igazgatója.A szervezetek átalakulásával kapcsolatban Mesics szerint az atipikus foglalkoztatási formák is jelenthetnek megoldást, figyelembe kell venni az egyedi igényeket.Jagudits Ákos, a Magyar Suzuki HR&GA igazgatója szerint, az a generáció, akivel hosszútávon szeretnének együtt dolgozni, annak esze ágában sincs velünk hosszútávon együtt dolgozni. A fluktuációnak ugyanakkor előnye is van, például a tudásáramlás, a munkavállalók mobilitása. Ez próbára teszi a szervezet versenyképességét is, ami egyfajta tisztítóerő is, teszteli a cég rugalmasságát. Jagudits szerint a megtartóerő a vezetőktől jön, nekik kell érteniük a motiváláshoz. Egyedi megoldások kellenek, a nagy generál megoldások itt nem működnek.- tette hozzá.A megtartásban nagy szerepe van a rugalmasságnak: az ElringKlinger Hungary Kft-nél például sok kékgalléros dolgozót emelnek ki és léptetnek elő termelésvezető és egyéb pozíciókba, ami vonzó a dolgozók körében és nagy szerepe volt abban, hogy sikerült Kecskeméten a Mercedes-gyár tövében másfél év alatt egy 10 fős vállalatból egy 220 fős céget építeniük - mondta Hájer-Magó Andrea, a cég HR menedzsere.Csenterics Hanna, a Nexon szervezetfejlesztési tanácsadója szerint a vezető kör attitűdjének átformálására van szükség. Az, hogy egy kékgalléros munkavállaló egy applikáción igényelje a szabadságát és azt a vezető a reptéren elfogadja, az nagyon sok helyen még fikció, pedig mindenki számára egyszerűbb, ha nem kell bemenni az irodába hanem online el lehet intézni dolgokat. A szervezetfejlesztés ugyanakkor kicsit megfoghatatlan dolog, Csenterics szerint először az értékeket kell lefektetni, a megfelelő attitűdöt kialakítani, amihez elsősorban a szervezet alapfelmérésére van szükség.Képzés terén ugyanakkor nem csak a vállaltoknak van fontos szerepe. Bár Szekeres Áron, a Joyson Safety Systems Hungary Kft. HR menedzsere szerint pozitív változások láthatók a szakképzésben, ugyanakkor attól, hogy egy iskolának a nevét szakiskolára átírják, az nem fog sok változást hozni.- jelentette ki.Bár az kétségtelen, hogy vállalatok sokkal rugalmasabbak képzés terén, mint az oktatási intézmények Szilasi Péter Tamás, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. Társadalmi kapcsolatok osztályvezetője szerint, azért van nagy ereje a duális képzésnek, mert így a hallgatók sokkal gyorsabban le tudják követni a termelésben a gyakorlati igényeket, változásokat. Ha nem működtek volna együtt és nem támogatták volna a győri, vagy miskolci egyetemet, akkor ma nem lenne ennek a szakmának utánpótlása, be lehetne zárni a magyar öntödéket.

A panelbeszélgetés résztvevői (b-j): Szilasi Péter Tamás, Társadalmi kapcsolatok osztályvezető, Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.;Szekeres Áron, HR Manager, EMEA Human Resources, Joyson Safety Systems Hungary Kft.; Mesics Olívia, személyügyi igazgató, Opel Szentgotthárd; Jagudits Ákos, HR&GA Igazgató, Magyar Suzuki Zrt.; Hájer-Magó Andrea, HR manager, ElringKlinger Hungary Kft.; Csenterics Hanna, projekt menedzser, szervezetfejlesztési tanácsadó, NEXON; Moderátor: Kiss Gábor, Ügyfélkapcsolati igazgató, Innopod Solutions Kft..