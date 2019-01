Corvinus: az idén felvételizőket még nem érintik az átalakítások

Az intézmény a magánegyetemekhez közelebb álló, mégis állami modellben fog működni

A Portfolio az elmúlt hónapokban több cikkben is foglalkozott aátalakításával. Beszámoltunk arról, hogy ősszel az Innovációs és Technológiai Minisztérium lett az egyetem fenntartója, 2019 júliusától pedig egy állami alapítású alapítvány veszi át a fenntartását, de az egyetem továbbra is közhasznú intézményként fog működni.A legfrissebb felsőoktatási rangsorok szerint a Corvinus továbbra a legjobb egyetemek között van az országban: a Figyelő rangsorában a gazdálkodási képzések között a Corvinus két kara, a Gazdálkodástudományi és a Közgazdaságtudományi foglalja el az első két helyet, a társadalomtudományi képzési területen pedig a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar érte el az első helyet.- mondta a Portfolio-nak, az, aki szerint az egyik legfontosabb cél az egyetem nemzetköziesítése.

"Ez tulajdonképpen kétirányú mozgást jelent: egyrészt igyekszünk lehetőséget teremteni a hallgatóinknak, hogy külföldön részképzés keretében is tudjanak tapasztalatot szerezni. Ez szocializációs és kulturális kérdés is, egy másik kultúrában fél évet eltölteni, nemzetközi kapcsolatokra szert tenni mindenféleképpen jó befektetés a jövőbe. Emellett igyekszünk olyan idegen nyelvű képzéseket indítani, melyek vonzók lehetnek a külföldiek számára, és ezzel a hazai corvinus-os hallgatóknak is nemzetközi környezetet teremtünk Magyarországon" - jegyezte meg a kancellár, hozzátéve, részben ehhez kapcsolódik az is, hogy a jövőben átalakul a képzési struktúra: a jelenlegi 3+2 vagy 3,5+2 év helyett egyes szakokon 4 éves alapképzési programot és 1 éves mesterképzési programokat hirdetnek meg.- mondta. Jelenleg is sok olyan ösztöndíj van, amely segíti a hallgatók mobilitását, mint például Erasmus vagy az Erasmus + programok, amelyek továbbra is elérhetőek lesznek a Corvinus hallgatói számára. Ugyanakkor ezek az ösztöndíjak korántsem fedezik a külföldi tartózkodás minden költségét ezért dolgoznak rajta, hogyan tudnának plusz intézményi forrásokat biztosítani azon hallgatóknak, akik anyagi okokból nem tudnak külföldi tapasztalatra szert tenni.

A kancellár hangsúlyozta, a változások a jelenlegi hallgatói státuszokat és a 2019-ben felvételizőket semmilyen formában nem érintik.Vagyis idén még hagyományos, állami és költségtérítéses helyekre jelentkezhetnek a diákok.

A kancellár véleménye szerint a mesterképzés 1 évre való csökkentése kedvező lenne mind a diákok, mind a munkáltatók szempontjából. "Egy év nem hosszú idő, így könnyebb egy alapképzésen végzett, akár már dolgozó hallgatót is visszacsábítani a mesterképzésre" - jegyezte meg.A változás csak 2020-tól lép életbe. Hozzátette, azoknak sincs oka pánikra, akik jövőre jelentkeznének az egyetemre, de nem költségtérítéses képzésre.- mondta. Dolgoznak azon is, hogy a központi felvételi eljárásban a megszokott formában lehetősége legyen a diákoknak az önköltséges finanszírozási formán belül a Corvinus ösztöndíjas és az ösztöndíjjal nem támogatott, önköltséges forma megjelölésére, amikor az adott szakra jelentkeznek. Így a hallgatók a felvételi jelentkezés során külön preferenciaként tudják kezelni a két finanszírozási formát.- mondta Pavlik. Arra a kérdésre, lesz-e félnivalója azoknak a diákoknak, akik ösztöndíjat kapnak, előfordulhat-e, hogy bizonyos feltételek esetén átkerülnek önköltséges formára, a kancellár azt válaszolta, ahogy az állami ösztöndíjas helyeknél is elvárás egy színvonal, úgy a Corvinus Egyetemen is így lesz. "Hogy ez megvalósuljon, bizonyos szabályokat, előírásokat mi is be fogunk építeni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatba, a saját belső szabályzatunkban a minőség fontos kritérium lesz. Azonban még korai lenne az elvárt minimális kreditről vagy tanulmányi átlagról beszélni" - mondta hozzátéve, egy egyetem értékét a hallgatók értéke adja és nem fordítva.Pavlik Lívia nyilvánvalóvá tette, hogy az Egyetem fenntartóváltása nem érinti az ingyenes férőhelyek mértékét, emellett. Az önköltség összegét jelenleg is úgy határozták meg, hogy az fedezze a képzéseket és igazodjon a nemzetközi versenyhez, ennek emelése nem indokolt és a fenntartóváltással sem válik azzá.

Pavlik szerint a diploma még mindig jó befektetés és hangsúlyozta, hogy ezt az EUROSTUDENT VI nemzetközi felsőoktatási kutatás eredményei is alátámasztják. A január elején nyilvánosságra hozott kutatás szerint ugyanis, ha összevetjük a felsőoktatási tanulmányok hasznait (magasabb végzettség miatti bér- és adónövekmény) a közvetlen és közvetett költségekkel (felsőoktatási kiadások, tanulmányok miatt kiesett bevételek, a munkanélküliség várható költségei), akkor egyértelműen látszik, hogy a felsőoktatás, mint beruházás, az egyén és az állam számára is kifizetődő.Az adatok szerint a diplomásokat az alacsonyabb végzettségűeknél kevésbé fenyegeti a munkanélküliség: a munkanélküliségi ráta az egyetemi végzettségűek körében 1,9 százalékos, míg az érettségizettek esetében 6 százalék. A diplomások között ráadásul nemcsak kevesebb a munkanélküli, de a bérkilátásaik is kedvezőbbek az alacsonyabb végzettségűeknél. Magyarországon a 25-64 évesek körében a diploma bérelőnye az érettségihez viszonyítva 199 százalék - ez a hatodik legmagasabb érték az OECD-országok között.A céljuk az, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem hosszú távú átalakításával tudományterületén az intézmény a világ 200 és Európa 100 legjobb egyeteme közé kerüljön, még értékesebb diplomát nyújtva a hallgatóknak.- tette hozzá a kancellár.