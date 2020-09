Törlesztési moratórium: újabb fontos részletet árult el a kormány a meghosszabbításról

Bár Orbán Viktor miniszterelnök szombaton már bejelentette, egyelőre nem jelent meg a Magyar Közlönyben a törlesztési moratórium meghosszabbításáról szóló rendelet. Az viszont most kiderült, hogy 752 ezer szerződést, azaz a családtagokkal együtt jóval több mint 1 millió embert érint a meghosszabbítás, és az idei 2000 milliárd forint után a jövő év első felében 400-450 milliárd forintot hagyhat a családoknál és vállalkozásoknál.

Facebook-videóban ismertette szombaton a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs javaslatát Orbán Viktor miniszterelnök a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozóan. Szavai alapján ez egyúttal kormánydöntés is lesz, a kormány ugyanis megfogadja a törzs javaslatát. Ezek alapján szelektív és célzott hosszabbítás jön:

a hitelmoratórium eddig 1,6 millió családnak és 60 ezer vállalkozásnak adott segítséget, decemberig összesen mintegy 2000 milliárd forintnyi hiteltörlesztéstől mentesítve őket,

a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkozottak számára további hat hónappal (vagyis valószínűleg 2021. június 30-áig) meghosszabbítják a moratórium lehetőségét,

nekik nem kell felkeresniük a bankot, csak ha a moratórium lehetősége ellenére fizetni szeretnének,

a moratórium meghosszabbításának a lehetősége a vállalkozások számára is nyitva áll, de nekik be kell jelenteniük hosszabbítási igényüket,

ha a bevételük több mint 25%-kal csökkent, akkor meg kell kapniuk ezt a lehetőséget a bankoktól,

a háztartások és a vállalkozások egyaránt 6 hónapig hitelszerződés-felmondási tilalmat fognak élvezni a járvány előtt felvett hitelek esetében.

Szombati becslésünk szerint a lakossági hitelek mintegy felét és a vállalati hitelek ennél jóval kisebb arányát (becslésünk szerint kevesebb mint egyötödét) érintheti a meghosszabbítás lehetősége (korábbi statisztikák alapján a hiteladósok mintegy harmada lehet most gyermekes, a nyugdíjasok aránya vélhetően 10% és 20% között lehet, a közfoglalkoztatottak a közmunkásokat takarják, a munkanélküliek hozzájuk hasonlóan néhány százalékot tehetnek ki a hiteladósok körében).

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes most azt is elárulta, hány szerződésről van szó:

752 ezer szerződést, azaz a családtagokkal együtt jóval több mint 1 millió embert érint a meghosszabbítás, és az idei 2000 milliárd forint után a jövő év első felében 400-450 milliárd forintot hagy a családoknál és vállalkozásoknál

- közölte az alábbi Facebook-videóban.

Még egy részletet tudunk Binder Istvántól, az MNB felügyeleti szóvivőjétől, aki az M1 műsorának arról beszélt: körülbelül 160-240 ezer család került nagyon sérülékeny helyzetbe, ennyinek jelentheti mentőövet a moratórium meghosszabbítása. Hozzátette: tavasszal körülbelül 60 ezer vállalkozás vette igénybe a moratóriumot.

Amennyiben banki szempontból vizsgáljuk a kérdést, elmondható, hogy elsősorban likviditási kérdés ez számukra, likviditási kiesést okoz a hitelintézeteknél a törlesztési moratórium, hiszen nem folyik be jövőre sem legfeljebb 400-450 milliárd forintnyi tőke- és kamattörlesztés az idei mintegy 2000 milliárd forint után. A bankok ezt a likviditást számos forrásból pótolni tudják, akár a betétállomány növekedése is jelentősen meghaladhatja ezt az összeget (ahogy az elmúlt időszakban is megfigyelhető volt ez), és jegybanki programok is rendelkezésre állnak. Másodsorban van szó jövedelmezőségi kérdésről a bankoknál, hiszen a halasztott kamatfizetésre nem számíthatnak fel kamatos kamatot. Hogy az első szakaszban (2020 március közepe és 2020 vége között) ez mekkora kiesést jelent a bankoknak, arról egyelőre nincsenek megbízható adatok (a jegybank első közelései mintegy 50 milliárd forintról szóltak 100%-os részvétel esetén, de a bankok ezzel nem egészen összhangban lévő számokat közöltek), mindenestre a meghosszabbítás költsége becslésünk szerint nem okoz 20 milliárd forintnál nagyobb kiesést a bankok számára.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd