Amerika bármikor beszállhat a háborúba, Irán mozgósítást jelentett be - Szerdai híreink az Irán-Izrael háborúról percről percre

Portfolio 2025. június 18. 10:15

Az éjjel két újabb rakétahullámot indított Izrael területe ellen Irán, a teheráni média szerint hiperszonikus Fatah rakétákat is használtak. Sérültekről nincs hír. Izrael Teherán térségét bombázta: megsemmisítettek egy rakétagyártó komplexumot és lebombázták a forradalmi gárda egyetemét is. Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy beszáll a háborúba: nem kizárt, hogy hamarosan az USA légiereje is segít majd Izraelnek megsemmisíteni Irán nukleáris létesítményeit. Irán elnöke a délelőtt mozgósítást jelentett be. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti Irán-Izrael háború szerdai fejleményeivel.