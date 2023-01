10 pénzügyi hír Magyarországról, amiről lemaradhattál a téli szünetben

Hétfőn véget ér a szokásosnál hosszabb iskolai téli szünet és az igazgatási szünet is, ezért aki lemaradt volna a hírekről, annak most összefoglaljuk, milyen fontos, a pénzügyi szektort érintő események történtek az elmúlt három hétben. Az általunk 10 legfontosabbnak tartott hírt gyűjtöttük össze.

1. Átalakultak a családtámogatások

Megszűnt az otthonfelújítási támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, miután nem hosszabbította meg a kormány a 2022. december 31-ei igénylési határidőt. Mindkét támogatás esetében adott azért némi könnyítést a kormány: egyrészt a gyermek elhalálozásában vagy halva születésében érintett igénylők, valamint a napelemes, napkollektoros munkálatot végzők 2023. március 31-éig haladékot kaptak az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem benyújtására. Másrészt eddig a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményénél úgy volt, hogy ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a támogatási határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható, ez a hat hónap egy évre módosult. Az újonnan gyermeket vállaló 30 év alatti anyák szja-mentessége és más adózási változások mellett új családtámogatás is megjelent: ha a 30. életévét be nem töltött hitelfelvevő nőnek a felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, akkor a fennálló diákhitel-tartozása 100%-ának megfelelő vissza nem térítendő gyermektámogatásban részesülhet, ha kérelmét 60 napon belül benyújtja a Diákhitel szervezethez. Ami a többi családtámogatást illeti, egy december 28-ai rendelet szerint az előzetes várakozásokkal ellentétben a babaváró hitel változtatás nélkül megy tovább, a falusi CSOK-hoz és a lakásáfa-visszaigényléshez hasonlóan 2024. december 31. az új igénylési határideje. A jelzáloghitel-elengedés és a CSOK egyáltalán nem változott, a CSOK kapcsán azonban Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi interjújában arra utalt, hogy év közben célzottabbá tehetik. Az egy-, két- és háromgyermekesek 2023-as lehetőségeit itt foglaltuk össze.

2. Megemelték a biztosítók tavaly bevezetett pótadóját

Egy szenteste előtt megjelent rendeletben megemelte a kormány 2023-ra a biztosítók sávosan kialakított pótadójának a legfelső kulcsát, amivel a tavalyihoz hasonlóan az aktuálisan képződő díjbevételeket terheli. A nem-életbiztosítások esetében 7-ről 12, az életbiztosítások esetében 3-ról 5 százalékra emelték a legfelső kulcsot. Az eredeti biztosítási adó és az új pótadó így most már összesen 219 milliárd forinttal szerepel a 2023-as költségvetésben. Ez a magyar biztosítók elmúlt négy negyedévi biztosítástechnikai eredményének a 4,6-szorosa és díjbevételének a 15%-a, vagyis 100 befizetett biztosítási díjból 15 forint „közvetlenül” az államhoz kerülhet különadó formájában. A témában írt év eleji összefoglaló cikkünkben megbecsültük, hogy alakul így a legnagyobb biztosítók adóterhe. A nyolc legnagyobb biztosító 2022-re 56 milliárd, 2023-ra pedig mintegy 50 milliárd forint pótadót fizetett volna, ez nőhet az adókulcsok emelkedése következtében 75 milliárd forintra. A pótadó általunk becsült 2023-as összege több biztosító esetében nagyobb a 2021-es adózott nyereségnél, és egyes biztosítóknál tőkepótlási szükséglet keletkezhet. Elemzésünk szerint a biztosítók túlzott adóterhelése azt a célt szolgálhatja, hogy ezzel a kényszerrel a kormány és a hazai befektetők mielőbb 50% feletti tulajdont szerezhessenek a biztosítási szektorban. E célról, és a biztosítási szektor átalakításáról Kovács Zsolt miniszteri biztos beszélt a Portfolio-nak adott interjújában is. A biztosítóvezérek ebben a cikkünkben értékelték a tavalyi évet, és adtak előrejelzést 2023-ra.

3. Megvette az állam a Posta Biztosítót

Az állam nevében a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. megvásárolja a Posta Biztosítót – jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium december 22-én. A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a német Talanx Csoport szerződést kötött ugyanis a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és a Magyar Posta Biztosító Zrt. 66,9%-os üzletrészének adásvételéről, így a Posta Biztosítók tisztán hazai tulajdonban kerülhetnek. A tranzakció várhatóan 2023 első felében zárulhat le. A Posta Biztosítók a legdinamikusabban növekedő biztosítótársaságok közé tartoznak, így az ügylet hozzájárul a piaci verseny és a szolgáltatási színvonal erősödéséhez, a költségek csökkenéséhez – véli a kormány. A társaságok a 2021-es üzleti évben összesen mintegy 350 millió euró bruttó díjbevételt értek el. Szerepük egyaránt meghatározó az életbiztosítási-, valamint az utas-, gépjármű-, lakás- és nyugdíjbiztosítási szegmensekben. Egy ezt követően megjelent rendelet értelmében a biztosító feletti közvetlen egyedüli irányításszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette a kormány, vagyis az ügyletet nem vizsgálhatja a Gazdasági Versenyhivatal. Ez nem szokatlan, ugyanis a kormány a számára stratégiai tekintett ügyekben rendszeresen alkalmazza ezt az eszközt, legutóbb a 4iG-val közös Vodafone-ügylet esetében jelezte a kormány ezt a szándékát.

4. Új lakossági állampapír 2023-as bevezetését jelentették be

Új lakossági állampapír bevezetésével, a MÁP+ kamatának megemelésével, az Egyéves Magyar Állampapír kivezetésével, a 4 éves inflációkövető állampapír megszűnésével és egyben a PMÁP futamidejének meghosszabbításával tervez 2023-ban az Államadósság-kezelő Központ az új finanszírozási terv, illetve a sajtónak tartott szűk körű háttérbeszélgetésen december 20-án elhangzottak alapján. Sor kerül a lakossági termékek racionalizálására, a termékszerkezet átalakítására. Portfolió-szemlélet alapján 3 alaptermék-típusra épülő termékkör kialakítása fog megvalósulni az infláció tetőzését és a hozamok csökkenését követően 2023. második félévétől, fenntartva, hogy az alaptermékeken kívül egyéb, célzott termékek is megférnek (pl. Babakötvény, BMÁP, PEMÁP). Kurali Zoltán ÁKK-vezér elmondása szerint ez a 3 termékkör a következő lesz: 1. Egy fix kamatozású papír, ami majd az infláció tetőzésével kerül bevezetésre. 2. A MÁP+, ami egy nagyon erős brand továbbra is. 3. Az inflációkövető prémium állampapír. Az új, 5 éves futamidejű állampapír magasabb kamatozással fog bírni, mint a MÁP+, már csak amiatt is, mivel kamatfordulókor nem lesz ingyenesen visszaváltható. Az új papír bevezetésére inkább 2023 második felében van nagyobb esély, amikor az infláció már tetőzött és a kamatemelési várakozások is kiárazódtak a piacon. Kurali szerint az év első felében várhatóan egyébként sem lesz olyan állampapír, amely képes lesz felvenni a versenyt a prémium állampapír keresletével.

5. Elindult a Széchenyi Kártya Max+ és a Gyármentő Hitelprogram

A kormány már 2022. december 23-tól elérhetővé tette a 2023. évi Széchenyi Kártya Program MAX+ forrásait – közölte a gazdaságfejlesztési miniszter. A program az állami támogatásnak köszönhetően kedvező, egységesen nettó 5 százalékos fix kamat mellett biztosít hiteleket a vállalkozások számára. A kormány a vállalkozások érdekében jövőre 2022-höz képest duplájára emelte a program forrásait, így 2023-ban 290 milliárd forintnyi költségvetési támogatás áll rendelkezésre. A vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítása érdekében hat hitelprogram indul. Kiemelhető, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel maximálisan igényelhető hitelösszege 500 millió forintra emelkedik, továbbá a különösen nehéz gazdasági helyzetben lévő turisztikai ágazatban működő vállalkozás számára új Széchenyi Turisztikai Kártya folyószámlahitel kerül bevezetésre, 300 millió forint maximális keretösszeggel. Döntés született az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel emelt szintű, legfeljebb 14 százalékos kamattámogatásának 2023. március 31-ig történő meghosszabbításáról is - közölte az Agrárminisztérium.

A két részből álló Gyármentő Hitelprogram 2023. január 1-jén indult el. A program egyik elemeként a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) 100 milliárd forint keretösszegű Gyármentő likviditási garanciaprogramot indít a nagy- és középvállalkozások számára, amelyben az MFB állami kezességet, illetve garanciát vállal a forgóeszközhitelek, folyószámlahitelek, illetve a működést finanszírozó hitelek biztosítékaként. Az érintett szereplők finanszírozásán keresztül forráshoz jutnak a mikro-, kis-, és középvállalati szektorból kikerülő beszállítók, szolgáltatók is. A program másik elemeként az Eximbank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű Gyármentő beruházási hitelprogramot indít, amelyben az EXIM államilag támogatott, rendkívül kedvezményes és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt a hazai termelő közép- és nagyvállalatok energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelő beruházásaihoz. A kamat maximális mértéke a forint hitelek esetén 5 százalék, az euró alapú hitel esetében pedig 3,5 százalék lehet. Egy december 22-én este megjelent határozat értelmében a kormány egyetért azzal, hogy a magyar cégeket érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében Gyármentő Plusz Hitelprogram elnevezéssel hitelprogramot hirdessen meg. Ennek érdekében növeli az Eximbank Zrt. Exportélénkítő Hitelprogramja és a Jövő Exportőrei Hitelprogramja keretösszegét. Ennek érdekében a pénzügyminiszter a jövő évi költségvetésből 2,4 milliárd forintot ad a többlet kamatkiegyenlítésre és rendelkezésre tart 15,4 milliárd forintnyi összeget a központi költségvetés Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítését finanszírozó kiadási előirányzatán a 2024-es költségvetésben.

6. Bejelentették a digitális állampolgárság bevezetését

Elektronikus tárca, digitális postaláda, elektronikus dokumentumtár és aláírás- egyebek mellett ezek létrehozásáról is rendelkezik Magyarország Nemzeti Digitális Állampolgárság Programja, melyet a kormány elfogadott – közölte december 23-án a Digitális Magyarország Ügynökség, amely a program megvalósításáért felel. Az elfogadott dokumentum szerint a jövőben olyan közigazgatási terek jönnek létre, ahol az állampolgárok – többnyire – személyes megjelenés nélkül egyszerűen és hatékonyan, 0-24 órában intézhetik az ügyeiket digitálisan. Az állampolgárok, bizonyos szűk kivételektől eltekintve, minden olyan jogosultsággal és ügyintézési lehetőséggel rendelkeznek majd a digitális térben, mint a fizikai valójukban. A program első lépése a digitális állampolgár 5 alapképességének létrehozása: 1. az elektronikus tárcában elérhető lesz az összes okmány digitális változata, amely biztosítja a digitális azonosítást. 2. Az állampolgárokkal való kapcsolattartást egy digitális postaláda teszi lehetővé rendezett és áttekinthető módon. 3. Az elektronikus dokumentumtárban az ügyintézések, levelezések valamennyi dokumentuma elektronikus formában tárolható. 4. Az elektronikus aláírás szolgáltatással az EU teljes területén elfogadható módon hitelesen írhatók alá a dokumentumok. 5. Az elektronikus fizetéssel teljesen integrálttá válik az állampolgári szolgáltatás, amellyel nem csak az állammal folytatott fizetési tranzakciókat lehet indítani. A 2026-ig terjedő első stratégiai szakasz végére szinte minden közigazgatást érintő ügyet online el lehet majd intézni. Az első, nagyobb prioritást élvező ügyintézések fejlesztése már 2023-ban megkezdődik - írják.

7. Kiterjesztette a kormány a diákhitelekre is a kamatstopot

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter december 6-án jelentette be, hogy a lakosságot és a vállalkozásokat követően a Diákhitelre is kiterjeszti a kamatstopot, így az változatlanul 4,99 százalékos kamattal lesz elérhető 2023 januárjától. A szabadon felhasználható Diákhitel1 kamatát a duplájára, több mint 10 százalékra kellett volna felemelni, ezzel több mint 100 ezren kerültek volna tehát nehéz helyzetbe, ehelyett változatlanul 4,99 százalék marad a hitel kamata. A Képzési Hitel és a Diákhitel2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak. Ezt követően egy december 29-én megjelent kormányrendelettel módosította a kormány a hallgatói hitelrendszerről szóló eredeti kormányrendeletet: általános kamattámogatást biztosít a kormány a szabad felhasználású hallgatói hitelt igénybe vevők részére 2023. január 1-től 2023. június 30-ig. A rendelet az eddigi szabályozástól eltérően rögzíti, hogy „a hitelfelvevő által fizetendő ügyleti kamat mértéke ebben a kamatperiódusban 4,99 százalék”, illetve hozzáfűzi, hogy az efeletti részt „az állam a központi költségvetés terhére átvállalja”.

8. Tőkét emelt az MFB és a Gránit Bank

100 milliárd forinttal emelték meg az MFB alaptőkéjét - derült ki az MFB BÉT-közleményéből. Új gazdaságstratégiai modellre van szükség, ennek szolgálatába állítja a kormány az MFB-t és az Eximbankot, ahol 100-100 milliárdos tőkeemelést hajtanak végre - erről még Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 30. születésnapi rendezvényén. Mint mondta, a hitelpiacot egy új, 1500 milliárd forint keretösszegű programmal védené meg a kormány. Jelentőségére rámutatva kiemelte, hogy ez az összeg a GDP 2 százaléka. A 100 milliárd forintnyi összeg rendelkezésére bocsátásával a tőkeemelés eredményeként az MFB új alaptőkéje összesen 519,9 milliárd forint lett. Az MFB mellett a Gránit Banknál is tőkeemeelés történt: 2022. december 29-i közgyűlésének döntése alapján a Tiborcz István nevéhez köthető Tiberis Digital Kft. 2 milliárd forint összegű tőkeemelést valósított meg, amelynek következtében a Tiberis Digital Gránit Bankban lévő tulajdonrésze 43,2%-ról 44,8%-ra emelkedett. a Magyar Nemzeti Bank néhány nappal korábban jóváhagyta a bank 2022. első kilenc havi 8 milliárd forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. A bank saját tőkéje a tőkeemeléssel és az eredmény visszaforgatásával 10 milliárd forinttal nő, és meghaladja az 52 milliárdot – közölte a bank.

9. Új lakossági üzletágvezetőt kapott az OTP és a K&H

Az OTP Bank arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy 2023. január 1-től Kovács Antal posztját Becsei András veszi át a Retail divízió vezérigazgató-helyetteseként. Becsei András 2009 óta dolgozik az OTP banknál, eleinte a Retail Üzletfejlesztési és Leányvállalati Igazgatóságot, majd a Lakossági Igazgatóságot irányította. 2017 óta a Budapesti Régió vezetője. Becsei András tulajdona az OTP által kibocsátott törzsrészvényből 6 199 darab (0,00 százalék). A Retail divízió éléről leköszönő Kovács Antal a továbbiakban az OTP igazgatósága tagjaként, az OTP Bank Romania felügyelőbizottsági elnökeként, illetve az OTP Jelzálogbank és az OTP Lakástakarék elnökeként folytatja munkásságát. Új lakossági vezetője lett a K&H Banknak is: Király Andrea váltja Martin Jarolímot a banknál 2023. január 1-jével. Király Andrea a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett kereskedelem mesterszakos diplomát. 2003 óta különböző feladatokat látott el marketing, kkv, kommunikáció és PR területen. A szlovákiai CSOB-nál (KBC Csoport tagja) eltöltött több mint 10 év után költözött Magyarországra, ahol Szegmensmarketing vezető lett. 2020-tól a Marketing és a csatornatámogatásért felelt, majd kinevezték a Marketing és digitális értékesítés vezetőjévé. Január 1-jétől Martin Jarolimot, a K&H Lakossági banki üzletágának eddigi vezetőjét a cseh ČSOB Igazgatótanácsának tagjává nevezték ki.

10. Jelentős visszaesésről árulkodnak a legfrissebb lakáshitelezési adatok

Novemberben már 56 százalékkal kevesebb lakáshitelt vett fel a magyar lakosság, mint egy évvel korábban, ráadásul a támogatott hitelek is majdnem ugyanekkorát estek – mutatják az MNB január 3-án közzétett adatai. Bár a családtámogatások többsége megmaradt, a tavaly év végi lakáspiaci tranzakciószámok alapján 2023 eleje ennél is gyengébb hónapokat hozhat a lakáshitelezésben. A fogyasztási célú és a vállalati hitelek se tündököltek novemberben, a betétállományok gyarapodása pedig (vélhetően az infláció miatt) csúnyán megtorpant, sőt: a forintszámlákról február vége óta már nettó 1100 milliárd forintot vont ki a lakosság. A hét legnagyobb hazai bankcsoport vezetői ebben a cikkünkben értékelték a tavalyi évet, és adtak előrejelzést 2023-ra.

Címlapkép: Getty Images