Videó: 460 millióért kelt el a legdrágább magyar festmény a vasárnapi aukción

Vasárnap este, a Budapesti Kongresszusi Központban rendezte a Virág Judit Galéria téli árverését, amelynek szenzációja, Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festménye volt. A festőóriás művei közül alig több mint egy tucat van magángyűjteményben, 2000 óta pedig csupán négy alkotása szerepelt árverésen, amelyből kettő abszolút rekordot ért el.

A festőművész aukción értékesített képei közül legdrágábban, 240 millió forintért, a Traui tájkép naplemente idején című festmény kelt el a galéria 2012-es téli aukcióján, ezzel az árral közel 10 évig tartotta a magyar aukciós rekordot.

A most árverésre bocsátott, szimbólumokban gazdag műalkotás, a Titokzatos sziget a festőművész egyik legtalányosabb festménye, mely 160 millió forintos kikiáltási árról indulva, izgalmas online és helyszíni licitharcot követően végül magyarországi aukciós rekordot jelentő, 460 millió forintért kelt el.

A Titokzatos sziget leütési árával ez a csaknem tízéves rekord dőlt meg.

A győztes licit telefonon érkezett, az új tulajdonos régóta vágyott már erre a festményre. A képet speciális gépjárművel, kiemelt biztonsági őrzés mellett szállítják majd új tulajdonosához.

Évtizedeket is várnak egy Csontváryra

Csontváry művei közül alig egy tucat van magángyűjteményben, az elmúlt húsz évben pedig csak négy alkotása szerepelt árverésen, amelyből kettő abszolút rekordot ért el – mondta el nemrég a Portfolio-nak Kelen Anna művészettörténész, a galéria egyik vezetője.

Csontváry életműve rendkívül szűknek mondható: körülbelül 100 festményét ismerjük, ennek jelentős része, nagyjából 80 kép közgyűjteményben, múzeumi tulajdonban van. Mintegy 20 olyan festményéről tud a szakma, ami magángyűjteményben található.

A művészettörténész szerint ebből is következik, hogy a képei rendkívül ritkán vannak a piacon, a rendszerváltás óta eltelt 30 évben ez a hetedik Csontváry-festmény, ami aukcióra került. Már önmagában a ritkasága miatt is szenzáció, hogy felbukkant most ez a kép, hiszen

a gyűjtőknek akár évtizedeket is várniuk kell arra, hogy megvásárolhassanak egy ilyen festményt.

A Titokzatos szigetet Csontváry 1903-ban festette, a kép egészen az 1970-es évekig "lappangott", azaz valószínűleg magántulajdonban volt.

Ötven évvel ezelőtt azonban felbukkant a BÁV egyik aukcióján, ezt követően egy ismert magángyűjteménybe került. Az elmúlt 20 évben viszont sok kiállításon, katalógusban, az összes monográfiában szerepelt - tehát nem egy rejtőzködő, lappangó remekműről van szó.

Kelen Anna szerint a gyűjtők alapvetően együtt élnek ezekkel a festményekkel, emiatt is vannak olyan kritériumok, amik az értéket meghatározzák. Tipikusan ilyen kritérium a méret: Csontvárynak sok olyan képét ismerjük, amelyek több méter szélesek - ezeket jóval nehezebb lenne értékesíteni. A művész egyik jellegzetessége ugyanakkor, hogy a színskála egészéből dolgozott, ezzel is úttörő volt a maga korában: ennek jó példája a Titokzatos sziget. Fontos tehát a szín, a technika, a méret, és persze a téma is.

