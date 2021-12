Ismét rekordot dönthet egy Csontváry: de miért ennyire értékesek a festőlegenda képei?

160 millió forintról, a magyar aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról indul Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festménye. A kép becsértéke pedig – az aukciót kedden meghirdető Virág Judit Galéria várakozásai szerint – akár a 450 millió forintot is elérheti. Csontváry művei közül alig egy tucat van magángyűjteményben, az elmúlt húsz évben pedig csak négy alkotása szerepelt árverésen, amelyből kettő abszolút rekordot ért el – mondta el a Portfolio-nak Kelen Anna művészettörténész, a galéria egyik vezetője.

Csontváry Kosztka Tivadar képei több aukciós rekordot is elértek az elmúlt évtizedekben: mi az, amitől Csontváry ennyire különleges, és milyen szempontok szerint lehet meghatározni képei értékét?

Csontváry életműve rendkívül szűknek mondható: körülbelül 100 festményét ismerjük, ennek jelentős része, nagyjából 80 kép közgyűjteményben, múzeumi tulajdonban van. Mintegy 20 olyan festményéről tudunk, ami magángyűjteményben található.

Ebből is következik, hogy a képei rendkívül ritkán vannak a piacon, a rendszerváltás óta eltelt 30 évben ez a hetedik Csontváry-festmény, ami aukcióra került. Már önmagában a ritkasága miatt is szenzáció, hogy felbukkant most ez a kép, hiszen a gyűjtőknek akár évtizedeket is várniuk kell arra, hogy megvásárolhassanak egy ilyen festményt. Ugyanakkor maga Csontváry egy nemzeti szimbólum: a titokzatos és rejtélyes, nagy festőnk.

Mennyire tartja számon Csontváry műveit a nemzetközi műtárgypiac?

Mivel gyakorlatilag nincsenek a képei a piacon, ezért nehezen értelmezhető és nehezen árazható be nemzetközileg. Ugyanakkor annyira sajátos a technikája és a látásmódja, hogy emiatt szinte összehasonlíthatatlan, és a nemzetközi felfedezése még várat magára.

Ez azért is érdekes, mert korábban nagy figyelem övezte a munkáit. A 30-as években például volt Párizsban egy kiállítása, amit maga Picasso is meglátogatott, és a beszámolók szerint "szerényen" úgy fogalmazott, hogy nem is tudta, hogy van még nála, azaz Picassonál is nagyobb festő. Ezt követően - kérésére - kiürítették a kedvéért a termet, és egyedül nézhette meg Csontváry műveit.

Mit lehet tudni a december 19-én árverezésre kerülő festményről? Mennyire volt eddig titokban a szakma előtt, és mi jelenti az igazi különlegességét?

A Titokzatos szigetet Csontváry 1903-ban festette, a kép egészen az 1970-es évekig "lappangott", azaz valószínűleg magántulajdonban volt.

Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget Fotó: Virág Judit Galéria

Ötven évvel ezelőtt azonban felbukkant a BÁV egyik aukcióján, ezt követően egy ismert magángyűjteménybe került. Az elmúlt 20 évben viszont sok kiállításon, katalógusban, az összes monográfiában szerepelt - tehát nem egy rejtőzködő, lappangó remekműről van szó.

A gyűjtők alapvetően együtt élnek ezekkel a festményekkel, emiatt is vannak olyan kritériumok, amik az értéket meghatározzák. Tipikusan ilyen kritérium a méret: Csontvárynak sok olyan képét ismerjük, amelyek több méter szélesek - ezeket jóval nehezebb lenne értékesíteni. A művész egyik jellegzetessége ugyanakkor, hogy a színskála egészéből dolgozott, ezzel is úttörő volt a maga korában: ennek jó példája a Titokzatos sziget. Fontos tehát a szín, a technika, a méret, és persze a téma is. Azt gondolom, ennél a képnél minden részlet egyszerre működik.

160 millió forintról, a magyar aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról indul a festmény. A kép becsértéke pedig akár a 450 millió forintot is elérheti. Hol helyezkedik el ezzel a kép a piacon?

Ez egyértelműen óriási összeg a magyar aukciós piacon: a jelenlegi első és második helyen is egy-egy Csontváry szerepel, 240 és 230 millió forintos eladási árral. Ráadásul a második legdrágább képet, a Traui tájkép naplemente idején címűt is már 10 éve árvereztük el, szintén itt, a Virág Judit Galériában.

Várhatóan nagy lesz az érdeklődés, minden szempontból ritka és különleges a festmény, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy idén decemberben is újabb rekord születik majd. Több olyan gyűjtőt is ismerünk, aki évek óta vár arra, hogy egy Csontváry felbukkanjon az aukciós piacon. A piac az elmúlt években minden korábbinál aktívabb volt, és komoly fejlődést mutat: azt gondolom, hogy kiemelkedő érdeklődés várható.

Címlapképünkön: Kelen Anna Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget c. festményével Fotó: Virág Judit Galéria