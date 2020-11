Ausztriát másolhatnánk a gazdaságtámogató lépésekben is

A kormány a vírus terjedését lassító lezáró, korlátozó intézkedések mellett ágazati támogató lépéseket is bejelentett. Ezek közül a vendéglátó szektort segítő javaslatok abszolút érdemiek és más európai országokéval összevethetőek Fajcsák Gábor szerint, az RSM partnere a Portfolio-nak adott villámértékelésében azonban ezúttal is megerősítette korábban hangoztatott véleményét: a járványügyi helyzet miatt leginkább sújtott iparágak számára szélesebb körű, de célzott támogatásokra van szükség. Példaként említette Ausztriát – ha már a szigorító lépésekben Magyarország a szomszédos országot követi -, ahol márciusig meghosszabbították a kurzarbeit támogatási formát.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Orbán Viktor hétfő délelőtt új járványügyi intézkedésekkel jelentkezett a Facebook-on közzétett videójában. Ezek között azonban volt két olyan lépés is, amely a korlátozó intézkedések miatt még súlyosabb helyzetbe kerülő vállalkozásokon segítene:

amennyiben a szállodák nem bocsátják el az alkalmazottakat, akkor a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti;

éttermek és szabadidős létesítmények dolgozói után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, itt az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti;

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője megkeresésünkre kifejtette: az éttermeknek és vendéglátó szektornak tett javaslat érdemi és jelentős intézkedésnek tekinthető, más európai országokkal összevethető mértékű megoldást jelent a járulékelengedés és a bérek felének átvállalása. Még akkor is, ha ez egyelőre csak 30 napra vonatkozik.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a szállodák talán még rosszabb helyzetben vannak, mint az éttermek. A belföldi vendégek ugyanis kezdtek már visszaszokni az éttermekbe, de a szállodákban a belföldi forgalom is csökkent a nyári felfutást követően. A külföldiekre építő fővárosi turizmus pedig az egész nyarat megszenvedte és a foglalások most is rendkívül mélyen vannak.

Úgy vélekedett a szakértő, hogy a foglalások 80%-ának megtérítésére vonatkozó javaslattal nem lehet megakadályozni a szállodai munkavállalók elbocsátását, a jelenlegi foglalási viszonyok mellett ugyanis rendkívül alacsony a kihasználtság.

Lehet, hogy számos szállodában egyetlen egy ember bérét sem képes finanszírozni ez az intézkedés

– érzékeltette a szakember, aki hozzátette: az éttermekhez képest is alacsonyabb támogatást kapnak a vendéglátás, turizmus ezen képviselői.

Fajcsák Gábor. Fotó: RSM

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a járuléktámogatások megítélése kapcsán problémákat vethet fel, hogy sok szállodán belül van étterem, akár több is, miközben nem minden dolgozó esetében különül el egyértelműen a szállodai illetve az éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatkör.

Összefoglalóan azt is kiemelte, hogy azokban az iparágakban, amelyeket különös mértékben sújtott a koronavírus-járvány okozta válság, és ezen belül azoknál a vállalkozásoknál, amelyeket kifejezetten negatívan érintett a krízis, vagyis akik valóban rászorulnak, esetükben jelentősebb és célzott támogatásokra lenne szükség. Példaként említette azokat az állami bértámogatási programokat, amelyeket Nyugat-Európában sorozatosan hosszabbítottak meg az elmúlt hónapokban, Magyarországon azonban véget ért a német mintára kurzarbeitnak nevezett program.

Ausztria például márciusig meghosszabbította a kurzarbeit támogatást, ezzel Magyarországnak is érdemes lenne elgondolkoznia, ha már a szomszédunkat követjük a korlátozó lépések tekintetében – fejtette ki lapunknak. Fajcsák Gábor fontosnak tartaná a járulékkedvezmény kiterjesztését is a cégek számára, kifejezetten rászorultsági alapon.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Sebastian Kurz osztrák kancellár kétoldalú tárgyalása a visegrádi országok (V4) kormányfői csúcstalálkozójának keretében a prágai Nemzeti Múzeumban 2020. január 16-án. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán