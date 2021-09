Így találhatsz jó állást, ha pályakezdő vagy

A végzős egyetemistáknak vagy pályakezdőknek komoly kihívást jelent megtalálni a számukra ideális munkaadót, hiszen nincs még munkatapasztalatuk, sok esetben nem is tudják megfogalmazni, pontosan mit is keresnek. Az ideális munkahely és a megfelelő munkavállaló megtalálása egyaránt nehéz, és sokat segíthet ebben mind a két félnek, ha karriernapot szerveznek a cégek. Az ALDI felismerte ezt. Harmadik alkalommal várják a képzett, motivált és sikerorientált fiatalokat rendezvényükön. Az eseményen bemutatják a kiskereskedelemben rejtőző perspektívákat és testközelbe hozzák a vállalatnál elérhető pozíciókat.

Az utolsó éveiket taposó egyetemisták, vagy frissdiplomás pályakezdők számára komoly kihívást jelent megtalálni az ideális munkahelyet. Miután nincs még jelentős munkatapasztalatuk, nehéz meghatározni, mit is várnak a leendő munkaadótól, egyáltalán mit is takarnak pontosan a különböző meghirdetett pozíciók, így komoly kihívás eldönteni, milyen állásra és melyik céghez is pályázzanak.

"A különböző vállalatok által szervezett speciális karriernapok remek alkalmat biztosítanak, hogy a potenciális munkavállalók bepillantást nyerjenek az adott cég szervezeti kultúrájába, a lehetséges jövőbeli munkahely hangulatába. Pár perc után rendszerint el is dől, hogy valaki jól érzi-e magát, vagy sem, el tudná-e képzelni, hogy az adott cégnél dolgozzon vagy sem” – mondta a Portfolio-nak Csenteri-Dénes Ildikó HR-szakember, hozzátéve, hogy

óriási előnyt jelent ezeken az eseményeken, hogy a potenciális munkavállalók hiteles képet kaphatnak a cégről,

a dolgozókkal kötetlenül tudnak beszélgetni a karrierútról, a lehetőségekről. Ez egy kiváló alkalom, hogy tisztázódjanak a kereskedelemmel, munkaterületekkel és pozíciókkal kapcsolatos előítéletek és a döntéshez elegendő információt kapjanak az ide jelentkezők.

"Egy ilyen esemény után jobban tudnak kapcsolódni az adott vállalathoz, ráadásul szemléletváltó tud lenni egy karriernap, új perspektívát kaphatnak a pályakezdők, olyan pályaút is realizálódhat, amire korábban valamiért nem gondoltak” – jegyezte meg Csenteri-Dénes Ildikó, aki szerint a munkaadók számára is nagy lehetőséget nyújt egy karriernap, hiszen HR szempontból a legfontosabb megtalálni a csapatba passzoló, ideális munkavállalót, amire itt a kötetlen beszélgetések keretében adott a lehetőség. Szokták mondani, hogy "első pillanatból csak egy van” – és ez egy karriernapon koncentráltan meg is történik mindkét fél számára.

Az ALDI harmadszor tart karriernapot

Nem meglepő tehát, hogy a hazai kiskereskedelmi szektor meghatározó szereplője, az ALDI is rendszeresen, immár harmadik alkalommal szervez karriernapot.

Az ALDI4Excellence nevű rendezvényen idén Berecz Zsombor, a tokiói olimpián finn dingi hajóosztályban ezüstérmet nyert vitorlázó tart előadást, továbbá az ALDI felsővezetőjével találkozhatnak a résztvevők a vállalaton belüli munka világát közelről is bemutató kerekasztal beszélgetés révén, amelybe a hallgatóság is bekapcsolódhat, és bárki tehet fel kérdéseket a megszólalók felé. A cégtől megtudtuk, hogy

elsősorban németül és angolul jól beszélő pályakezdőket, valamint – szakirány megkötése nélkül – végzős egyetemistákat várnak,

így akár bölcsész, jogi vagy mérnöki szakokon tanulmányokat folytatók is jelentkezhetnek az ország egész területéről.

"Fontos célunk, hogy minél több képzett, motivált és sikerorientált fiatal számára mutassunk perspektívát a kiskereskedelemben, hozzuk testközelbe a mindennapi munkát az ALDI-nál és személyesen találkozhassunk jövőbeli kollégáinkkal, akik már álláspályázatuk beadása előtt megismerhetnek minket személyesen, hogy kötetlen formában folytathassunk párbeszédet egymással” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója, aki hozzátette,

nem a hallgatók képzési szakiránya a fontos, hanem a rátermettség, a motiváció, a vezetési képesség és a nyelvtudás a mérvadó.

Kitért arra is, hogy az ALDI nem csupán a kiskereskedelemben, hanem az informatika területén is karrierlehetőséget kínál mind a több nyelven beszélő pályakezdők számára, mind a magasabb szintű IT-tapasztalattal rendelkezőknek, hiszen az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) gondozza mintegy 4000 európai ALDI-üzlet, továbbá 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerét is, és a nyitott pozíciók mind az AIIS budapesti, mind a pécsi irodájában elérhetők.

A vállalat hangsúlyozta, idén megújult a karrieroldal is, amely a nyitott pozíciókat komplex összefoglalókkal, képekkel, videós anyagokkal, munkatársi interjúkkal mutatja be annak érdekében, hogy kézzelfoghatóbbá és konkrétabbá tegye az adott feladatkört, ezzel is segítve az oldalon kereső leendő munkavállalókat abban, hogy a számukra legmegfelelőbb pozícióra jelentkezzenek.

Az ALDI4Excellence karriernap médiatámogatója a Portfolio. Jelentkezni 2021.10.03-ig lehet fényképes önéletrajz küldésével az aldi4excellence@aldi.hu e-mailen.

Címlapkép: Getty Images