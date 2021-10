Digitalizáció a gyártásban – Kis lépésekben is javítható a hatékonyság

Még a meglepően nagy, komoly multinacionális háttérrel rendelkező vállalatoknál is sok esetben papíralapon zajlik a termékkísérő lapok kezelése, és nagyon változatos a digitalizáció szintje – mondta a Portfolio-nak Marossy Dávid, a Canon Információ Menedzsment terület üzletfejlesztési menedzsere, aki szerint egy könnyen kezelhető, a már megszokott folyamatokra épülő rendszer kialakítása sokat segít a hatékonyság növelésében.

A termeléshatékonyság növelésének egyik legfőbb módja a digitalizációs technológiák bevezetése, és jelenleg az egyik nagyobb kihívás az analóg formátumban jelen lévő adatok digitalizálása, erre lehet ugyanis aztán automatizációt építeni.

Meglepő, de a multinacionális háttérrel rendelkező nagyvállalatoknál is sok esetben papíralapon zajlik a termékkísérő lapok kezelése, és jelenleg nagyon változatos a digitalizáció szintje a cégeknél

- mondta Portfolio-nak Marossy Dávid, a Canon Információ Menedzsment terület üzletfejlesztési menedzsere, hozzátéve, hogy a hatékony dokumentummenedzsment elengedhetetlen a hatékonyság növeléséhez. A termelő vállalatok, alkatrészgyártók, gyógyszeripari, élelmiszeripari, egészségügyi technológiai cégek munkájában például kiemelt fontosságú az adatok precíz, pontos tárolása, az egyszerű kezelhetőség biztosítása, hogy ha bármilyen probléma merülne fel, minden fontos információ gyorsan visszakereshető legyen és gyorsan tudjanak reagálni. Ilyen helyzetben ugyanis a reakcióidő sokat számít.

"Egy termékvisszahívás esetén például kulcsfontosságú, hogy mielőbb megtudják, melyik gyártási sorozatban történt az előállítás, vagyis dokumentálva kell legyen, hogy a hibás darabot mikor és hol, melyik soron, gyártották" – jegyezte meg a szakember, hozzátéve, az ilyen jellegű minőségbiztosítási dokumentumok létrehozása, publikálása, felülvizsgálata, jóváhagyása és verziókövetése mind olyan feladatok, amelyek minden termelő vállalatnál előfordulnak.

Hatékonyságnövelés lassan, folyamatról folyamatra

A termelési folyamatok digitalizációjánál fontos szempont, hogy az új rendszer kompatibilis legyen a már meglévő gyártási rendszerekkel, hogy az újítás valóban segítse a kollégák munkáját és ne állítson fel további kihívásokat. Marossy elmondta, lépésről lépésre kell haladni, dobozos megoldás a szó klasszikus értelmében nincs. A Canon egyedi problémákra nyújt megoldásokat oly módon, hogy különböző részmegoldások, lépések kiépítésével egy termelővállalat mindössze néhány hónap alatt hozzájuthat egy jól működő rendszerhez, ami áttekinthetőbbé teszi a munkafolyamatait.

A gyártási folyamatokat tekintve a beszállítói lánc teljes palettája megtalálható a Canon ügyfelei között. A legnagyobb, legfejlettebb vállalatok diktálják a tempót: ha náluk előrehaladott a digitalizáció és az automatizáció, ezt bizonyos mértékben elvárják a beszállítóktól is. Épp ezért nagy a nyomás a kisebb, akár csak egy-egy termék gyártására specializálódott kkv-kon is, hogy fejlődjenek, fejlesszenek. Hatékonyságnövelés szempontjából a dokumentummenedzsment az első lépés ahhoz, hogy a kisebb cégek eleget tudjanak tenni az üzleti partnerek által feléjük támasztott megfelelőségi követelményeknek, és hogy gyorsabb legyen a kommunikáció és a reakcióidő is.

Sok cég tart a változástól, pedig a felhőalapú szolgáltatások viszonylag gyorsan és könnyen elérhetőek, és nem szükséges a meglévő eszközpark azonnali fejlesztése sem. A termelővállalatok esetén a fejlesztési lépések során új megbízható, gyors dokumentumszkenner vagy multifunkciós készülék alkalmazása a kialakított felhőalapú együttműködéssel minőségi ugrást jelenthet a vállalkozások számára.

A cikk megjelenését a Canon Hungária Kft. támogatta. A Canon szolgáltatásaival kapcsolatos további információt ezen az oldalon találhatnak.

Címlapkép: Getty Images