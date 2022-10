Kevesebb erdőtűz, hatékonyabb logisztika: az 5G technológiában rejlő lehetőségek végtelenek

Portfolio 2022. október 21. 11:00

A Huawei Budapesten tartotta meg az European Innovation Day 2022 rendezvényét, amelyen a magyar és nemzetközi döntéshozók, szakmai szervezetek és energia- illetve klímapolitikai szakértők mutatták be, hogy miként játszanak kulcsszerepet a legújabb technológiák, köztük az 5G vagy a mesterséges intelligencia az iparágak digitális átalakulásában és a zöld energiaátmenetben. A programon több olyan jelentős projekt is bemutatkozott, amely a mezőgazdaság, a logisztika, az okosgyártás és a környezetvédelem területén hasznosítja a technológiát. A Huawei együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel, így már a magyar diákoknak is lehetősége van a legmodernebb eszközökkel és a Huawei szakemberivel közösen automatizációs, digitalizációs projekteket megvalósítani.