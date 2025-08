Durva lépés a világ egyik legnagyobb országától: megadóztatják az állampapírokat

A kínai pénzügyminisztérium bejelentése szerint az ország újra bevezeti az áfa-kötelezettséget a központi és helyi kormányzati, valamint a pénzintézeti kötvények kamatjövedelmére. Az új szabályozás csak az augusztus 8. után kibocsátott kötvényekre vonatkozik, a korábban kibocsátott értékpapírok, beleértve ezek rábocsátásait is, mentesülnek az adó alól.

Az intézkedés várhatóan megemeli az új adósság kibocsátásának költségeit, különösen mivel az államkötvények kamatjövedelme az 1990-es évek óta adómentes volt. A bejelentés hatására a befektetők a meglévő kötvények felé fordultak, ami tovább csökkentette a hozamokat, mivel így elkerülhetik az új kötvényekre kivetett adót.

A Huatai Securities elemzői szerint a 6%-os általános áfakulcs figyelembevételével az adópolitika változása költségnövekedést jelent az újonnan kibocsátott kötvényekbe történő befektetéseknél, ami vonzóbbá teszi a régi értékpapírokat.

Becslésük szerint ez 5-10 bázisponttal szélesítheti a meglévő és az új kötvények közötti hozamkülönbséget.

A központi és helyi kormányzatok, valamint a pénzintézetek által kibocsátott kötvények június végén az ország teljes kötvényállományának közel 70%-át tették ki. Az ezekre kivetett adó újabb bevételi forrást jelenthet Peking számára a gazdasági növekedés támogatásához, ugyanakkor növelheti a finanszírozás költségeit a gazdaság mostani sérülékeny időszakában.

A kínai 30 éves kötvények hozama kezdetben csökkent a hír hatására, majd hétfőn 1,94%-on stabilizálódott. A 10 éves kötvények hozama 1,7%-on állt, miután az előző kereskedési napon egy bázisponttal csökkent.

Az államkötvények kamatjövedelmének adómentességét eredetileg a vásárlás ösztönzésére és a kormányzati forrásbevonás megkönnyítésére vezették be. A China Financial and Economic News szerint, mivel Kína kötvénypiaca mára a világ második legnagyobbjává vált, "a kötvények kamatjövedelmének áfa-mentességére vonatkozó politika teljesítette történelmi küldetését".

