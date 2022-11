Nemcsak növekszik, dinamikusan fejlődik is a magyar prémium banki szegmens

Portfolio 2022. november 07. 08:00

Csaknem 600 ezer magyar mintegy 6900 milliárd forintnyi vagyonát kezeli a hazai prémium banki szegmens, amely kifejezett fejlődést él meg évek óta. Az ügyfélszám és a kezelt vagyon növekedése mellett egyre szofisztikáltabb szolgáltatásokkal és egyre hangsúlyosabb fenntarthatósági törekvésekkel is igyekeznek versenyben maradni a szolgáltatók, valamint újabban kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok igényeire is. A terület fejlődése mára átalakította az egyik legfontosabb szakmai díjat is a prémium banki üzletágban, amely kategóriáiban is igyekszik reflektálni az egyre komolyabb pénzügyi szegmensre.