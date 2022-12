Hatalmas fordulat az Orbán-kormánytól

A magyar gazdaságpolitikában az év egyik legemlékezetesebb fejleménye volt, hogy a kormány rövid idő alatt tett 180 fokos fordulatot: a választások előtti - ritkán látott méretű - költekezés után behúzta a féket, sőt, elkezdte visszaszedni a gazdaságba kitolt pénzeket. Nyilván ezt saját maga nem nevezhette megszorításnak, mert az politikai okokból kifolyólag nem kifizetődő, viszont korábban tabunak számító kérdések kerültek elő: adóemelések, rezsicsökkentés módosítása, engedmények Brüsszel felé. Épp 2022 utolsó napjaiban dől el, hogy ez a fordulat fennmarad-e jövőre. Az első jelek azt mutatják, hogy igen, de mindezt úgy, hogy a lakosság továbbra is a legkevésbé érezze ezt a saját bőrén közvetlenül.

Az idei év közepe a korábbi gazdaságpolitikai lépéstévesztések korrekciójáról szólt. A választások előtti kiköltekezés miatt felborult költségvetési egyensúly ugyanis tovább romlott, amikor a külső okok miatt elszállt Magyarország energiaszámlája. És ez utóbbi tényező a folyó fizetési mérlegünket is látványosan rontotta. Mindebből a hétköznapokban a lakosság annyit érezhetett, láthatott rövid távon, hogy a forint sorozatosan döntötte az új történelmi mélypontokat a főbb devizákkal szemben, és közben az infláció történelmi magasságokba emelkedett.

Ebben a kényszerhelyzetben néhány hét leforgása alatt jöttek olyan bejelentések, amelyek korábban akár még meglepetésként hatottak volna:

Májusban jelentős költségvetési kiigazító csomagot ismertetett a kormány a 2022-es és 2023-as évekre, ezermilliárdokkal javítva a költségvetés egyenlegét két év alatt.

Ennek keretében különadókat emelt a kormány, valamint forgalmi típusú adókat, amelyeket az érintett vállalatok át fognak hárítani a fogyasztókra, így végül a lakosság fizeti meg a plusz terhek jelentős részét a magasabb árakon keresztül. Vagyis ha közvetetten is, de fájdalmas lépések ezek is. És akkor még a KATA-módosítást meg sem említettük, ami több százezer embert érintett hátrányosan.

Saját működésén, vagyis a minisztériumokon és állami programokon is húz egy nagyot a kormány, ami például közvetlenül is befolyásolja az állami szférában dolgozókat. Az állami beruházások elhalasztása és befagyasztása pedig szintén éles váltás a korábbi, állami beruházásvezérelt növekedés után.

Közben a monetáris politika is reagált az új helyzetre.

A nyári hónapokban kezdett világossá válni, hogy a kormány igyekszik minden tekintetben megfelelni az Európai Bizottság elvárásainak annak érdekében, hogy kiszabadítsa az uniós forrásokat. Az őszi egyeztetések után december elejére pedig eldőlt: nagyon komoly vállalásokat tett a magyar kormány Brüsszel felé, ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban - ha folyamatosan ki akarja szabadítani Magyarország a neki járó EU-s forrásokat - szigorú uniós pénzügyi kontroll alá került az ország.

A lépés, amely túlmutat önmagán: a kormány az eddig tabunak számító rezsicsökkentéshez is hozzányúlt, az átlagfogyasztás felett magasabb, lakossági piaci árakat vezetett be a gáz, és villamos energia tekintetében.

Jól látható, hogy az év közepén meghozott fordulathoz a kormány az elmúlt hónapokban tartotta magát, lényeges lazítás a költségvetési politikában nem történt, és közben a jegybank is kitartott a magas kamatok mellett (sőt, ebbe az irányba beleilleszthető az üzemanyagok árstopjának kivezetéséről szóló döntés is). Viszont épp az idei év utolsó napjaiban érkezett el a gazdaságpolitika egy fontos döntési helyzethez: a 2023-as költségvetés újratervezésével bebizonyíthatja, hogy mennyire tart ki következetesen a hónapok óta zajló gazdaságpolitikai fordulata mellett. A sokkal rosszabb makrogazdasági és nemzetközi környezet miatt alapjaiban kell újraírni a jövő évi büdzsé fő számait, és számításaink szerint akár egy újabb 1500-1700 milliárd forintos kiigazítási igényt kellene kezelnie a kormánynak. Az eddigi jelek alapján úgy tűnik, hogy ezzel tisztában van a kabinet, miután már többfajta adóemelésen keresztül ennek a kiigazító csomagnak a méretét már csökkentette. Szintén a nyáron megkezdett fordulat fenntartására utal épp a napokban megjelent kormányzati rezsidöntés, amivel nem csökkentették az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci energiaárakat. Mindezek miatt a hamarosan benyújtandó rendeleti költségvetés legérdekesebb kérdése az lesz, hogy ki lehet-e olvasni még további 1000-1200 milliárd forintnyi költségvetési kiigazítást és ha igen, mi lesz annak a szerkezete, vagyis honnan vesz el a kormány. Ha ez bekövetkezik az új 2023-as költségvetésben, akkor azt mondhatjuk, hogy a nyár eleje óta tartó gazdaságpolitikai fordulat jó eséllyel még fennmarad a jövő évben is.

Hogy ezen túlmenően is kitart-e ezen gazdaságpolitikai irány mellett a kormány, az tetten érhető lesz abban is, hogy az Európai Bizottságnak letett több száz oldalas helyreállítási tervben vállalt komoly reformértékű intézkedéseket végrehajtja-e a kormány az ígéreteknek megfelelően. Ennek keretében ugyanis például egy átfogó adóreform lebonyolítását, nyugdíjreform végrehajtását, a megújuló energiákhoz való viszony alapvető újragondolását tervezte be a következő 3-4 évre.

Hazai és nemzetközi szakértők, globális intézmények közgazdászai régóta, vagy akár az Európai Bizottság illetékesei az országspecifikus ajánlásaiban már régóta javasolja Magyarország számára a beavatkozást ezeken a strukturális pontokon annak érdekében, hogy a magyar gazdaság versenyképessége tovább javuljon. A következő egy évben eldőlhet, hogy mennyire lesz tartós a magyar gazdaságpolitika pár hónapja tartó fordulata és reformlendülete, és hogy ez mennyiben lesz összeegyeztethető azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel a kormány az éppen aktuális gazdasági zavarokra reagál (árstop, kamatstop, stb). Az is biztos, hogy ezeket a folyamatokat árgus szemekkel fogják figyelni a legnagyobb külföldi finanszírozók (érdekes lesz látni az állampapírhozamok és a forint árfolyamának alakulását), a hitelminősítők és az EU intézményei is.

