Egyre több magyar gyógyul így a magyar egészségügyben - Ez lenne a jövő?

A magánbiztosítási piac stabil és folyamatosan bővülő tendenciát mutat, a csoportos biztosításokat a munkáltatók által kötött szerződések hajtják - értékelte az aktuális piaci folyamatokat a Portfolio-nak adott interjújában Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. nagyvállalati üzletág vezetője. A munkáltatói oldalon egyre fontosabb kiegészítő szolgáltatássá válik a magánegészségügyi ellátáshoz hozzáférést nyújtó biztosítási konstrukció, a vállalat célja ugyanis, hogy minden esetben a legmagasabb színvonalú ellátást kapják a dolgozói, jól felfogott érdeke ugyanis az egészséges munkavállaló. A szakember arról is beszámolt, hogy vannak olyan csoportos egészségbiztosítási szerződések, amelyek akár egynapos műtéteket is finanszíroznak.

Private Health Forum 2024 Az egészségbiztosítási trendek alakulásával kiemelten foglalkozunk az éppen ma rajtoló Private Health Forum 2024 eseményen.

Mit tapasztalnak, milyen trend jellemzi a magánbiztosítások piacának elmúlt időszakát? Milyen tényezők állnak a folyamat mögött?

A magánbiztosítások piaca az elmúlt években folyamatos növekedést mutat. Ezt a trendet mind a csoportos biztosítások, mind az egyéni szerződések számának emelkedése hajtja.

Az utóbbi időszakban különösen erős volt a növekedés a csoportos biztosítások terén,

ami elsősorban a munkáltatók által kötött egészségbiztosításoknak köszönhető. Emellett az egyéni szerződések száma is emelkedett, igaz ez esetben kisebb mértékű növekedésről tudok beszámolni. Összességében elmondható, hogy a magánbiztosítási piac stabil és folyamatosan bővülő tendenciát mutat.

Mi lehet az oka a csoportos egészségbiztosítások látványos növekedésének?

A csoportos biztosítás preferáltabb is, mint az egyéni biztosítások, hiszen ezek a biztosítások sokkal kedvezőbb konstrukcióban tudnak megjelenni a nagyszámú kockázati közösség okán. Az egyéni biztosítások pedig úgymond kontraszelektív módon működnek, tehát legtöbb esetben azok az ügyfelek keresik ezeket a termékeket, akiknek valóban szükségük van rá. Míg egy csoportos szerződésben lehetnek olyan biztosítottak, akik tulajdonképpen talán nem is annyira használják ezt a szolgáltatást.

Bara Ágnes Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., nagyvállalati üzletág vezető Bara Ágnes több, mint 15 éve dolgozik a biztosítási szektorban, az eltelt időszakban mindvégig az ügyfél oldalán, alkuszi szerepkörben. Elsődleges számára az ügyfél igények felmérése és az ahhoz illes Tovább … Tovább Bara Ágnes több, mint 15 éve dolgozik a biztosítási szektorban, az eltelt időszakban mindvégig az ügyfél oldalán, alkuszi szerepkörben. Elsődleges számára az ügyfél igények felmérése és az ahhoz illes

Miért köt például egy vállalat csoportos egészségbiztosítást?

Ebben a formában kedvezőbb feltételekkel és kedvezőbb árazással tudják a biztosítók kínálni a szolgáltatásukat. Érdemes szólni azokról a vállalatokról, akik már használják ezt a szolgáltatást. Ezek a cégek arra törekednek, hogy a saját felhasználási igényeikre szabják ezeket a szerződéseket, megnézik, hogy a felhasználás milyen irányú volt, volt-e olyan igény a dolgozók részéről, amiket a korábbi vagy a meglévő szerződés nem tudott biztosítani számukra. De természetesen új vállalatok is folyamatosan jelennek meg ezen a piacon. A Covid időszak mutatta meg igazán ennek a szolgáltatásnak a jelentőségét a vállalatok számára. Könnyedén elérhetővé válik a dolgozók számára a magánegészségügy magas színvonalon.

Fontos kiegészítő szolgáltatás lett a vállalatok kínálati palettáján,

amit a dolgozóknak tudnak juttatásként kínálni akár megtartásuk, vagy épp a céghez csábításuk céljából.

Hogyan működik ennek a rendszere egy-egy vállalatnál? Ha például olvas bennünket egy érdeklődő magyar középvállalati vezető, mihez kezdjen hozzá, ha el akar indulni ezen az úton?

Vállalatonként változik, hogy ez a fajta feladat és kompetencia hol koncentrálódik. Ahol jól működik, amire mi rálátunk, az az a struktúra, amikor a HR csoport feladatai között szerepel az egészségügyi juttatási csomag részleteinek kidolgozása. Ez az a csapat, amely meghallgatja a dolgozói igényeket, felméri az elvárásokat, ezt követően kérik a közvetítők tanácsait, véleményét, hogy mi lenne a cég számára optimális szolgáltatási csomag összeállítás.

Amikor Önöket megkeresik tanácsadásért, és versenyeztetés érdekében, akkor még milyen szempontokat ajánlanak megfontolásra a megrendelő pozíciójában lévő cégeknek, azon belül is a HR csapatnak?

A felmérés során arra figyelünk, hogy az adott cég milyen területen, ágazatban tevékenykedik, hol működnek helyileg, hol találhatóak a dolgozók. Nem mindegy, hogy a fővárosban, vagy országszerte. Ehhez illeszkedő szolgáltatót kell ugyanis választani a megrendelő számára, amely például képes országos lefedettséget biztosítani. Ezek után az igények mentén több árkategória szerinti megoldási csomagot javaslunk, és a szolgáltatást kínáló biztosítókat megversenyeztetjük az ügyfél érdekében.

Előfordul olyan igény a vállalkozások részéről, hogy a különböző munkakörben található dolgozóknak eltérő szolgáltatási csomag járjon?

A legújabb trend, hogy inkább eltűnőben van ez az igénykülönbözőség, egyre kevésbé tesznek különbséget a cégek.

A vállalat elsődleges célja, hogy minden esetben a legmegfelelőbb ellátást és szűrővizsgálatot kapják a dolgozók.

Private Health Forum 2024 Az egészségbiztosítási trendek alakulásával kiemelten foglalkozunk az éppen ma rajtoló Private Health Forum 2024 eseményen.

Mit tapasztalnak, mennyire jellemző még mindig, hogy csak a nagy vállalatok váltják a céges egészségbiztosítások piacát, vagy már lejjebb szivárgott ez a trend?

Megfigyelhető trend, tehát

egyre gyakoribb, hogy kisebb vállalatok is megkeresnek bennünket.

Számosságát tekintve még mindig a nagyvállalati kategória az, amely ezt a fajta szolgáltatást, mint juttatást megengedheti magának. Vannak ugyanakkor már olyan kisebb cégek, akár 10-25-50 fős vállalatok, amelyek hosszú távon is elköteleződnek emellett a szolgáltatás mellett.

Mi hajtja a vállalatokat ebbe a konstrukcióba, az előnyösebb adózás még mindig fontos szempont?

Mindenképp fontos tényező, bár talán már nem az elsődleges szempont, az adózás. Ez a termék

jelenleg kedvezőbb adózási besorolásban van, ami vonzóbbá teszi egy munkáltató számára, mint juttatást.

Alapvetően pozitívak a kilátások ezen a piacon, ami abból fakad, hogy aki dolgozóként megtapasztalja a szolgáltatás előnyét, az már nehezen tudja elengedni: időben eljut az orvoshoz, megkapja a megfelelő figyelmet és ellátási időt. Minél többen használják, annál többen beszélnek róla a közösségekben, akár családokban.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Nagyon jó, hogy megemlítette a családokat, jelentkezik a céges alkalmazottaknál olyan igény, hogy a családtagokra is kiterjesztenék a biztosítást?

Vannak ilyen igények, és ez találkozik a kínálattal is, hiszen vannak erre megfelelő lehetőségek. A legtöbb esetben azonban a családtagok számára más tartalommal és más díjon elérhető a szolgáltatás; de azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy kedvezőbb kondíciókkal, mint az egyedi biztosítási szerződésekben.

Min áll vagy bukik a folyamat, ha a biztosított oldaláról nézzük az elégedettséget?

Az ügyfél első kapcsolata az ellátásszervezővel történik, itt dől el, hogy a páciens hogyan érzi, mennyire veszik komolyan, becsülik meg, és az sem mellékes, hogy beazonosítás után tudják, pontosan kiről is van szó és milyen biztosítási csomaggal rendelkezik, mit fed le a szerződés és mit nem. Ezt követően a következő nagyon kritikus lépés, hogy minél előbb időponthoz jusson az ellátást igénybe vevő.

Mennyire széles a szolgáltatások köre, akár műtéteket is lehet így finanszírozni?

Vannak korlátozások, hogy milyen magánegészségügyi ellátásokra nem lehet igénybe venni az adott csomagot, de léteznek olyan megoldások is, amelyek nem zárják ki a nagyobb beavatkozások finanszírozását sem.

Akár egynapos műtéteteket is finanszírozhat egy magán egészségbiztosítás,

mely általában a magasabb szolgáltatási csomagokba integráltan jelennek meg.

Mit látnak, melyek a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások?

Az ügyfelek által preferált, gyakran igénybe vett szolgáltatások közé tartozik például a bőrgyógyászat és a gyógytorna. Ezek kiemelt szegmenseknek számítanak.

Mi történik akkor, ha a biztosítással rendelkező személy egy konkrét orvoshoz, vagy magánrendelőhöz ragaszkodik?

Ez gyakorlatilag az utófinanszírozás lehetőségét követeli meg, ami sok esetben elő is fordul igényként. A beteg a saját orvosához akar menni, akivel viszont a biztosító nem áll szerződéses kapcsolatban. Ez különösen fontos lehet bizonyos bizalmi szakágak esetében, mind a nők, mind a férfiak esetében. Ha az adott orvos nem szerződött partnere a biztosítónak, akkor is van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. Ilyenkor a biztosító befogadja az adott számlát. Egy ilyen igényt akár egy vállalati egészségbiztosítási csomag is ki tud elégíteni, abban az esetben, ha a HR-osztály aktívan figyeli és felméri a dolgozók igényeit és a szerződéskötés előtt ez igényként megfogalmazódik.

Mi történik a vállalatok és a biztosítók oldaláról megközelítve a kérdést abban az esetben, ha a dolgozók rákapnak a szolgáltatásra és sokszor igénybe veszik azokat?

Szakmailag nézve egy ilyen típusú szerződést sosem egy-két év távlatából vizsgálunk. Valószínűleg a biztosító sem így tesz.

Nyilvánvalóan, ha borzasztóan megemelkedik vagy túlmutat a kifizetés a szerződött díjszinten, vagyis magasabb a kárhányad a tervezettnél, akkor intézkedéseket kell tennie a biztosítónak.

Érdemes megemlíteni itt a konstrukció jellemző működési modelljét. Az első évben a dolgozók megismerkednek a termékkel, megkapják a szolgáltatást, és rögtön elindul az igénybevétel. Tapasztalataink szerint az első háromnegyed évet követően visszaesik ez a dolgozói lelkesedés, és egy nyugvópontra érkezik a szerződés kihasználtsága. Ezt a nyugvópontot kell a ráfordítás oldaláról megvizsgálni a biztosítóknak.

Beszéljünk azért arról az aspektusról is, amikor bizonyos korlátozó intézkedések lépnek életbe a szerződésben.

Igen, ez egy fontos kérdés, mert

léteznek a piacon limit nélküli és limittel korlátozott szolgáltatási tartalmú csomagok.

Mire vonatkoznak ezek a limitek?

Például arra, hogy hányszor veheti igénybe az adott évben az adott dolgozó azt a szolgáltatást. Ez már eleve lehet egy gátja az túlzott igénybevételnek. Év közben a szerződéses konstrukción változtatni csak közös megegyezéssel lehet, egyoldalúan a biztosító nem tud ehhez hozzányúlni. A szerződés megújításakor már élhet bizonyos eszközökkel. Az önrész nem kifejezetten jellemző, a limitekkel, illetve a szolgáltatási csomagok elérhetőségével kapcsolatosan tehet megszorításokat, de hangsúlyozom, ez a felek együttműködésén múlik, mert a biztosítónak is érdeke az ügyfél megtartása.

Mennyire versenyeznek az ilyen ügyfelekért a biztosítók?

Több szereplő is jelen van ezen a piacon, és érdemes ugyanarra az igényre megversenyeztetni őket. Előállhat az a helyzet a vállalati megrendelő oldalán, hogy az adott évben hatályos szerződése biztosítójától már csak drágábbat vagy csökkentett szolgáltatás tartalmú szerződést tudna kapni.

A meglévő piaci verseny viszont lehetőséget ad a megrendelőnek arra, hogy megőrizze azt a szolgáltatási színvonalat vagy díjszabást,

ami korábban elérhető volt számára, függetlenül az igénybevételtől.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio