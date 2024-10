Tárgyaltak a régió legfontosabb energiaipari szereplői: ezek lesznek a legjelentősebb fejlesztések a közeljövőben

Portfolio 2024. október 31. 13:00

A fűtési időszak közeledtével mindig több figyelem kerül a földgázpiacok aktuális helyzetére, és az ország ellátásbiztonsági felkészültségére. Bár jelenleg a gáztárolók telítettsége közel maximális, és az ország téli ellátása biztosított, nem lehet a jövőt érintő feladatokat halogatni. Az elmúlt 2-3 év nem volt eseménytelen a gázpiacokon sem, a megugró árak, a szállítási útvonalak fejlesztési lehetőségei és az ellátásbiztonságot és diverzifikációt szolgáló nemzetközi összeköttetések is napi témát szolgáltattak. A turbulens időszak valamelyest nyugvópontra ért, de számos tanulsággal szolgált, amely a hosszútávú – nemzeti és regionális – fejlesztési stratégiákba is bekerült. A földgázpiaci aktualitásokon kívül számos infrastrukturális beruházás, például a Vertikális Folyósó projekt is szóba került az Európai Bizottság által összehívott, a régiós országok hatékonyabb összekapcsolását szolgáló projektekkel foglalkozó magas szintű energiaügyi testület (CESEC) hét eleji budapesti ülésén, amelyen Ferencz I. Szabolcs, a hazai nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer tulajdonosának és üzemeltetőjének, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója is részt vett.