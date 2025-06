Aggódnak, hogy elszállnak a horvát árak

Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter a horvát köztelevízió Otvoreno című műsorában elmondta, hogy a jelenlegi turisztikai statisztikák biztatóak, június eleje erős kezdetet mutat. A miniszter kiemelte, hogy az eredményeket három kulcsfontosságú időszakban követik nyomon: az év első felében, a csúcsidőszaknak számító nyári hónapokban és az utószezonban.

Nemzetközi kampányaink a jó ár-érték arányra összpontosítanak

- mondta Glavina, visszhangozva Andrej Plenković miniszterelnök közelmúltbeli kijelentését, miszerint az áraknak észszerűnek kell maradniuk, mivel Horvátország nem az egyetlen ország, amely napfényt és tengert kínál.

A miniszter hozzátette, hogy bár voltak ingadozások – köztük márciusban 30%-os visszaesés a turisták számában, amit áprilisban fellendülés követett – a szezonra vonatkozó kilátások nagyrészt megfelelnek a várakozásoknak. "A verseny minden eddiginél élesebb. Az eredmény rajtunk múlik" - hangsúlyozta.

Kristjan Staničić, a Horvát Idegenforgalmi Közösség (HTZ) igazgatója megjegyezte, hogy a látogatók összetétele az év során változik, a nemzetközi érkezések nyáron érik el csúcspontjukat. A külföldi piacok között továbbra is Németország vezet, ezt követi Ausztria, Szlovénia, Csehország és Lengyelország. Staničić kiemelte a brit turisták visszatérését is.

Éberség!

Veljko Ostojić, a Horvát Turisztikai Szövetség igazgatója figyelmeztetett, hogy a versenytárs desztinációk jelentős befektetéseket hajtanak végre, és Horvátországnak ébernek kell maradnia. Ennek ellenére a szállodai és kempingszektorban stabil a helyzet, idén 3-5%-os bevételnövekedés várható.

Ostojić cáfolta, hogy az árak túlzottan emelkednének, rámutatva, hogy a szállodai árak 2023-ban mindössze 1,9%-kal nőttek az előző évhez képest.

Az ötcsillagos szállodák tavaly augusztus 15-én 96,5%-os telítettséggel működtek, az ötcsillagos kempingek pedig 100%-os kapacitással. Ez azt mutatja, hogy a piac elfogadja az általunk kínált értéket

- mondta.

Joso Smolić, a Horvát Kereskedelmi és Kézműves Kamara vendéglátásért és turizmusért felelős alelnöke hangsúlyozta a szolgáltatási színvonal és az árstabilitás fenntartásának fontosságát. "A turisták azért jönnek ide, mert Horvátország ismert, biztonságos és minőségi úti cél" - mondta, arra ösztönözve a vendéglátóipari szektort, hogy tartsa stabilan az árakat és összpontosítson a kiváló minőségű szolgáltatásra.

Staničić a Spanyolországgal, Görögországgal, Franciaországgal és Olaszországgal való összehasonlításokra is kitért, megjegyezve, hogy Horvátország továbbra is versenyképes árakkal rendelkezik mind a belső értékelések, mind a globális adatok alapján. "Továbbra is úgy tekintenek ránk, mint akik megfelelő ár-érték arányt kínálnak" - zárta gondolatait, arra szólítva fel az iparágat, hogy maradjon okos az árazási stratégiákban.

Az aggodalmak nem alaptalanok. A portál egy másik cikkében arról írt, hogy sok külföldi túlzónak tartja a horvátországi árak emelkedését.

