Ez már a végjáték, holnap folytatódik a brutális kirúgási hullám

Nagy Károly 2025. június 30. 15:21

Július 1-én újabb többszáz dolgozót küld el az egykori Dunaferr utódvállalata, csoportos létszámleépítés keretében. Múlt héten a Dunarolling 1700 alkalmazottját küldték el, most pedig a nyersanyagtermelésért felelős Duna Furnace 800 dolgozójától válnak meg. A két Dunaferres cégnek csak pár alkalmazottja marad, amíg le nem zárul a Dunai Vasmű felszámolása. Mindössze pár villanyszerelője és néhány adminisztrációs munkatársa marad a több évtizedes múlttal rendelkező cégnek. Ők is csak addig maradnak, ameddig be nem fejeződik a felszámolás.