Negyvennél is több újdonsággal és párhuzamos technológiákkal fordul rá a következő évekre a Mercedes

A Mercedes-Benz számára a 2026-os év és az azt megelőző időszak egyszerre szól a jól mérhető pénzügyi eredményekről és a vállalat történetének egyik legintenzívebb termékfejlesztési hullámáról. A márka alapításának 140. évfordulója alkalmából a gyártó stratégiája a hagyományok tiszteletét ötvözi a jövőbe mutató technológiákkal.
A globális célok között szerepel a kétmillió darabos értékesítési szint stabil visszaépítése is.
A bemutatott adatok szerint a vállalat lendületben van: a vizsgált időszakban közel hatezer személyautó talált gazdára, a prémium szegmensben pedig mintegy 31,8 százalékos piaci részesedést ért el.
A vállalat teljesítményét leíró adatok azt mutatják, hogy a Mercedes-Benz üzleti modellje képes finanszírozni a nagyszabású fejlesztéseket. A márkaérték nagyjából 6 százalékkal emelkedett, miközben az árbevétel – mint kulcsfontosságú pénzügyi mutató – körülbelül 11 százalékos növekedést mutatott a 2024-ről 2025-re ívelő időszakban. A hazai értékesítési adatok összhangban vannak a nemzetközi trendekkel: a személyautó-eladások 8,7 százalékkal nőttek az előző üzleti évhez képest. Kiemelkedően erős a legmagasabb kategóriát jelentő Top-End Vehicle szegmens, amely az összes eladás mintegy egyharmadát adja. Ezen belül a Mercedes-AMG modellek részesedése eléri a 20 százalékot.
40 új modell érkezik
A következő évek egyik legfontosabb stratégiai eleme a modellpaletta radikális megújítása és bővítése. A tervek szerint 2025 és 2027 között több mint negyven újdonság érkezik a piacra. Ezek nem pusztán ráncfelvarrások lesznek, hanem a belépő szinttől a luxuskategóriáig alapjaiban újratervezett modellek. A hajtáslánc-stratégia tudatosan párhuzamos marad: az elektrifikáció felgyorsítása nem jár együtt a belső égésű motorok gyors kivezetésével. A teljesen elektromos modellek – amelyek jelenleg az összértékesítés 9,1 százalékát adják – párhuzamosan futnak a fejlett belső égésű változatokkal. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a
vásárlók ne kényszerből válasszanak, hanem valós felhasználási igényeik, az infrastruktúra állapota és a rendelkezésre álló költségkeretük alapján dönthessenek a számukra legmegfelelőbb technológia mellett.
A termékpaletta frissítésének egyik központi eleme a magyar ipar számára is kiemelt jelentőségű. A sajtóeseményen külön hangsúlyt kapott az új, teljesen elektromos GLB, amelyet a kecskeméti üzemben gyártanak.
Ez jól jelzi a márka mély beágyazottságát a magyar gazdaságba.
Ugyancsak a jövő hírnöke a 2026-os Év Autója díjjal elismert, teljesen új CLA, amely belső égésű és elektromos hajtáslánccal is elérhető lesz, továbbá a hamarosan érkező Shooting Brake változat. A core szegmensben a GLC modellcsalád elektromos verziója kínál alternatívát azoknak, akik zéró helyi kibocsátású, ugyanakkor hosszabb utakra is alkalmas SUV-modellt keresnek.
A prémiumkategóriában a márka zászlóshajója, az S-osztály is jelentős átalakuláson megy keresztül, a modellfrissítés során mintegy 2700 alkatrész, vagyis a felhasznált komponensek több mint fele megújult. A technológiai fejlesztések közül kiemelkedik az MB.OS operációs rendszer integrációja, amely lehetővé teszi a folyamatos, vezeték nélküli frissítéseket. Jelentős előrelépés a plug-in hibrid változat is, amely a szabványos mérések szerint immár akár 117 kilométeres tisztán elektromos hatótávot kínálhat.
Ügyfél az első
A technológia és a teljesítmény mellett a márka stratégiájában központi szerepet kap az ügyfélélmény újradefiniálása. "Egy prémium autógyártó stratégiája egyszerűnek tűnik: meggyőző márka, vonzó termékkínálat és a legmagasabb szintű ügyfélélmény, ez az, amit a Mercedes-Benz 140 éve képvisel" – fogalmazott a bemutatón Fabiola Attorri, a Mercedes-Benz Hungária ügyvezető igazgatója.
Az évforduló alkalmából a gyártó egy három hónapon át tartó, különleges programsorozattal, a "Mercedes-Benz City" koncepcióval készül Budapesten. A május 28. és augusztus 30. között zajló eseménysorozat egyik csúcspontja a Merlin Színházban megtekinthető, ingyenesen látogatható Mercedes-Benz Art Collection kiállítás, amely a vállalat műgyűjteményének legértékesebb darabjait – köztük magyar alkotók műveit – vonultatja fel.
Címlapkép: Mercedes-Benz
