Példátlan összeomlást hozott Trump húzása a tízmilliós országban

Kuba teljes villamosenergia-hálózata szombaton összeomlott. Ez már a második eset egy héten belül. Eközben az amerikai olajblokád és az elavult infrastruktúra egyre súlyosabb energiaválságba sodorja a szigetországot.

Az állami áramszolgáltató, az Unión Eléctrica a közösségi oldalán jelentette be, hogy helyi idő szerint 18:32-kor teljesen leállt az országos villamosenergia-rendszer. Ez márciusban már a harmadik súlyos üzemzavar. Március 4-én egy hőerőmű meghibásodása okozott kiterjedt áramkimaradást, hétfőn pedig tisztázatlan okokból ismét teljesen összeomlott a hálózat.

Bár Kuba az elmúlt években többször is átélt hasonló válsághelyzeteket,

az egyetlen héten belüli két teljes leállás példátlan.

A helyzet hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok olajblokádot vezetett be a karibi szigetország ellen. Erre azt követően került sor, hogy Washington január 3-án megbuktatta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit kábítószer-kereskedelmi vádak miatt ki is szállítottak az országból. Venezuela korábban Kuba legfontosabb szövetségese volt, és kedvezményes feltételekkel szállított olajat a szigetre.

Donald Trump azóta nemcsak a venezuelai exportot vágta el Kubától. Büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot is, amely olajat adna el a kubai kormánynak. Mexikó – amely Venezuela mellett Kuba legfontosabb olajszállítója volt – szintén leállította a kőolajszállítmányokat, bár humanitárius segélyt továbbra is küld.

Az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt megugrott globális olajárak közepette Washington ideiglenesen enyhített az orosz olajtermékekre vonatkozó szankciókon.

A rendelet azonban kifejezetten kizárja a Kubával, Észak-Koreával és a Krím félszigettel folytatott tranzakciókat.

A tízmilliós ország energiaellátását így gyakorlatilag minden irányból elvágták, a hálózat pedig a puszta működőképességéért küzd. Mindeközben az elavult, még a szovjet korszakból örökölt infrastruktúra egyre kevésbé képes kiszolgálni az alapvető lakossági és gazdasági szükségleteket.

Forrás: Reuters

