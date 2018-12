Magyarország felé is kacsintgat a román magánegészségügyi szolgáltató

Ezen belül a magánegészségügyi szektor 1,4-1,5 milliárd euróra rúg, melyen belül a legnagyobb piaci szereplő 10% feletti részarányával a MedLife és a Regina Maria,

Románia teljes egészségügyi piaca jelenleg 8 milliárd euró körül van, de vannak olyan becslések, melyek szerint az ezzel kapcsolatos költések elérik a 10 milliárd eurót is.őket követi a két következő magánszolgáltató 7-8%-os részesedésével, a Medicover és a Sanador. A négy nagyobb szereplő után jönnek azok a szolgáltatók, amelyeknek éves szinten 25 millió eurónál (8 milliárd forint) kisebb forgalmuk van.

Akkor a legnagyobb piaci szereplők éves forgalma 20 millió euró körül volt, mára ez 20-szorosára nőtt. Kezdetben 2003 és 2007 között, a válság bekövetkeztéig nagyon erőteljes volt a piac növekedése, 30-50%-os éves árbevétel-növekedéseket láthattunk. Jelenleg továbbra is kétszámjegyű a növekedési ütem, 10-12%-kal növekszik évről-évre a piac.

A legnagyobb román magánegészségügyi szolgáltató, a MedLife képekben. (galéria, 9 kép)

A másik lényeges szempont pedig, hogy a betegek a mai világban rendkívül mobilak. Mára nagyjából mindegy lett, hogy épp Bécsben vagy Bukarestben gyógyul, nincsenek távolságok, repülővel számos nagy európai város, mint például Frankfurt vagy London, néhány óra alatt elérhető, néhány tíz eurós költséggel.

A nagy klinikáink hozták el az igazi áttörést számunkra. Mára eljutottunk oda, hogy 20 jelentős klinikával rendelkezünk országszerte, ezzel a MedLife rendelkezik a legnagyobb infrastruktúrával a magánszolgáltatói piacon.

A magánegészségügyi piac nem most nőtt ekkorára Romániában, ez a folyamat már régóta, legalább 15 éve jellemzi az országot.A magánszektor ilyen mértékben történő megerősödése elsősorban az állami ellátórendszer kapacitásának szűkösségével magyarázható. Az elmúlt években az állam rengeteget költött a saját infrastruktúrájára, a kórházakra, azonban még így is nagy lemaradásban van. A másik lényeges magyarázat, hogy a román piacon komoly tőkebefektetők jelentek meg, akik jelentős befektetéseket hajtottak végre a magánegészségügyi piacon, saját tőkéből és hitelből. Ennek köszönhetően jelentős pótlólagos, alternatív forrást kapott a mindig is forráshiányos szektor.A munkaerő hiánya az egész kelet-közép-európai régió problémája, hiszen rengeteg orvos és szakápoló hagyta el a térség országait és vállalt Nyugat-Európában munkát a magasabb fizetésért. Az elmúlt években azonban látványosan emelkedtek az egészségügyi bérek Romániában, néhány év alatt megduplázódtak, ezért ez a piac elkezdett változni. Jelenleg egy állami kórházban dolgozó orvos átlagosan nettó 2000 eurót kereshet.Meglátásom szerint az egész román gazdaságban van egyfajta bérnyomás. És igen, nekünk is emelni kell a munkavállalóink bérét, ami már amúgy is magasabb volt az állami szektorban tapasztalt szinteknél.A román gazdaság általános erősödésével és a jövedelmek emelkedésével párhuzamosan az emberek egyre jobban élnek, egyre többet költenek ezért egészségügyi szolgáltatásokra is, főleg a nagyobb városokban, ez pedig hajtja a magánpiacot.Igen, sokkal informáltabbak és a pénzükért cserébe sokat is várnak el természetesen. Minden vizsgálati eredményükhöz hozzáférnek ugyanis online.És ezzel párhuzamosan a társadalom is változik, nem vagyunk már messze attól, hogy orvost is úgy foglaljunk, ahogyan például szállást foglalunk a neten. A szektor digitalizációja elkerülhetetlen, minden területen egyre fontosabb a technológia.Először is mi a kezdetektől óriási összegeket fordítottunk a járóbeteg-ellátásra. Ennek köszönhetően az elmúlt években eljutottunk oda, hogy 5 millió egyedi felhasználóval rendelkezünk, vagyis minden negyedik romániai ember már járt a MedLife intézményeiben. Naponta minden intézményünket összesen 14-16 ezer beteg látogatja meg.Ezekben az intézményekben a klinikai vizsgálatok a képalkotással és a laborszolgáltatásokkal is együtt járnak, vagyis a szolgáltatásunk teljes körű.

A MedLife klinikája Aradon

elérkezett az idő arra, hogy az országhatárainkon kívülre fókuszáljunk. A román piacon ugyanis már nem lesz annyira erős a növekedés, mint eddig.

Az elmúlt években valóban sikerült a piac feletti ütemben növekednünk, 20% feletti mértékben. Ehhez hozzájárult az is, hogy az elmúlt években Romániában 18 akvizíciót hajtottunk végre. Részben olyan egységeket vásároltunk fel, amelyeket jellemzően orvos szakemberek alapítottak egy nagyobb városban. A tevékenységünk elmúlt néhány évének nagyon fontos jellemzője volt a terjeszkedés.Romániában már csak néhány város maradt, ahol nem vagyunk jelen, ezért talánEzért másfelé kell tekintetnünk. Tőzsdei cég vagyunk és a befektetőink elvárják a növekedést és az osztalékfizetést.

A MedLife gyermekgyógyászati klinikája Bukarestben

Éppen emiatt Magyarország, Szerbia, Bulgária és Horvátország jöhet számunkra szóba, konkrét tervekkel azonban még nem rendelkezünk.

Mihai Marcu, az alapító Mihai Marcu a MedLife igazgatótanácsának elnöke és a tőzsdén jegyzett társaság vezérigazgatója. A legnagyobb romániai magánegészségügyi szolgáltatót 1996-ban alapította a család, testvére Nicolae Marcu 2016 óta tagja az igazgatótanácsnak. A 2017-es

Az 1970-ben született Mihai Marcu 1995-ben végzett a Bukaresti Egyetem Matematika és Számítástudományi Karán. A MedLife előtt a román bankszektorban vállalt vezető pozíciókat, például a RoBank alelnöke volt (azóta az OTP megvásárolta azt a bankot).

A leginkább vonzó célpontok számunkra a nyugati szomszédaink piacai. A román magánegészségügyi piac látványosan fejlődött az elmúlt években, és az itt szerzett tapasztalatainkkal átléphetjük a határt, de kezdetben inkább kisebb léptékben. A régió magánegészségügyi piaca ebben a tekintetben fragmentált, nincsenek országokon átívelő projektek, nincs kommunikáció, az orvosok nem ingáznak két régiós ország között munkahelyeiken, Románia, Magyarország, Szerbia, Bulgária viszonylatban. Pedig lenne mit tanulnunk egymástól. Szerintem a régió országai kulturálisan és történelmileg is sok tekintetben kapcsolódnak egymáshoz, miért ne lehetne erősíteni az egészségügyben is az együttműködést. Az egyes országok egészségügyi rendszerei is sok tekintetben hasonlítanak egymásra.Idén júniusban vásároltuk meg a legnagyobb független egészségügyi információs portált, a SfatulMedicului.ro oldalt, havonta 2,5 millió egyedi látogatóval rendelkezik. Ezen az oldalon a betegek számtalan információt és szolgáltatást elérnek, tájékozódni tudnak a lehetőségeikről. Romániában azonban még nincs meg a jogi lehetőség a távgyógyításra, telemedicina szolgáltatásra, ez jogilag jelenleg nem szabályozott.