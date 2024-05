Nincsenek képben a vállalatok az új webdizájn elvárásokkal

Jövő év júniusától új szabályozás lép életbe, amely a honlapok, digitális szolgáltatások akadálymentesítésének új kereteit tartalmazza, amely szükségessé teszi, hogy a vállalkozások felülvizsgálják az oldalaikat, tartalmaikat, de a Digital Compliance by Design&Legaltech Konferencia hallgatóságából is csak néhányan emelték fel a kezüket arra kérdésre, hogy hányan gondoltak már rá, hogy ennek ügyében lépniük kell a közeljövőben. A digitalizáció egyik legfontosabb pontja, hogy az új és korábban keletkezett dokumentációt milyen módon érdemes kezelniük a cégeknek, hogy azok képesek legyenek joghatást kiváltani.

Kállai Gábor, a Shiwaforce technológiai innovációért felelős igazgatója szerint az akadálymentesség félrevezető kifejezés, mert valójában egyenlő esélyű hozzáférésről van szó, és nemcsak arról, hogy a fogyatékossággal rendelkezők, például látássérültek is tudjanak tájékozódni a netről.

Jó példaként hozta fel a mozgólépcsőt, amelyet eredetileg azért találtak fel, hogy az emeleten lévő áruházakba azok is eljussanak, akik nehezen közlekednek, vagy nem bírnak lépcsőzni. Ehhez képest mára egy üzletházban mindenki azt használja, illetve az épületet is eleve úgy tervezik, hogy a mozgólépcső a fő forgalmi útvonal.

Kállai Gábor, a Shiwaforce technológiai innovációért felelős igazgatója

„Valahogy ezt a szemléletet kell átültetni a digitális megoldásokba is, nemcsak azok miatt kell az akadálymentességet biztosítani, akik enélkül nem tudnak tájékozódni, hanem az általános felhasználói elégedettség végett” – mutatott rá Kállay, aki másik példaként az okos telefonok megszületésekor felbukkanó reszponzivitás problémáját hozta fel: „Mára már fel sem merül fejlesztői oldalról, hogy egy oldalnak reszponzívnak kell lennie, ezt mindenki alapnak veszi, ide kellene eljutni az akadálymentesítés területén is”. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ebbe nemcsak technikai kérdések tartoznak, de az akadálymentességnek a közérthető tartalom is része, ami a jogi világban és például az informatikában nem egyértelműen elérhető.

Tóth Péter, az OPL gunnercooke ügyvédje, Legal Engineer szerint az akadálymentességi igény sokkal nagyobb, mint elsőre hangzik, ebbe beletartoznak a könnyen elérhető, érzékelhető felületek, „ennek átlátásához, megértéséhez a másik ember helyébe kell tudni képzelni magunkat, ez egyfajta kiterjesztett empátia.” A szakértő figyelmeztetett, hogy bár az új jogszabálynak való megfelelésre még van egy év, de ez nem olyan hosszú idő, el kell kezdeni a felkészülést, már csak azért is, „mert a jogszabály csak arra tér ki, hogy mit kell implementálni, de a „hogyant” már minden cégnél külön kell majd kidolgozni, amihez érdemes lehet szakértőt igénybe venn

Tóth Péter, az OPL gunnercooke ügyvédje, Legal Engineer

Velegi Dorottya, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megbízott szakmai vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD hallgatója szerint az akadálymentesítés egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy egy online felülethez a belépés és elhagyás bárki számára könnyen elérhető legyen. Ez nemcsak a fogyatékossággal élő emberekre értendő, amire Firniksz Judit, a Wolters Kluwer Hungary által felkért tudományos tanácsadó, PPKE Versenyjogi Kutatóközpont kutatója húsbavágó példát hozott: egy 2019-es felmérés alapján a brit e-kereskedelemi szektorban 7 ezer milliárd forintnak megfelelő forgalom marad el azért, mert valamilyen okból elakad a fogyasztó a felületen, vagyis nem kellőképpen volt akadálymentes az adott oldal.

Velegi Dorottya, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének megbízott szakmai vezetője

Velegi Dorottya szerint valójában az akadálymentesítés olyan, mint egy parfüm, érezni kell és a saját érzékekre lefordítani, a másik ember használati nehézségeivel kell gondolkodni és ez után jönnek csak a UX designerek.

Papírmentes iroda: jogi és technológiai feltételek

Lovas Lilla, a Microsec vezető jogtanácsosa az előadásában elmondta, hogy a Covid nagyon sok folyamatot gyorsított fel, manapság már elegendő egy okostelefon ahhoz, hogy minősített elektronikus aláírást hozzunk létre.

A Covid időszakában a digitalizációs folyamatok rendkívüli módon felgyorsultak, sok vállalkozásnak szint egyik napról a másikra kellett átállnia például a távoli munkavégzésre, amely olyan megoldások használatát is eredményezte, amelyek korábban nem voltak az adott vállalati kultúra részei. Rengetegen döntöttek úgy, hogy az üzleti és a személyes dokumentumokat is elektronikus aláírással írják alá, amelyet egyre több felületen képesek elfogadni. Manapság már egy okostelefon elegendő ahhoz, hogy minősített elektronikus aláírást hozzunk létre.

Lovas Lilla, a Microsec vezető jogtanácsosa

Az elektronikus aláírások használata mellett kulcsfontosságú, hogy milyen módon lehetséges a korábban keletkezett papír alapú dokumentumok digitális kezelése. Ezt a kérdést a hiteles elektronikus másolatkészítés oldja meg, amikor úgy tudunk létrehozni egy digitális adatállományt, adatbázist, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzik az eredeti, papír alapú dokumentumok bizonyító erejét.

Amennyiben elektronikus iratban gondolkodunk, az egyik legfontosabb, hogy az rendelkezzen bizonyító erővel. Az eIDAS-rendelet alapján csak a minősített elektronikus tanúsítványon alapuló aláírások joghatása azonos a kézzel tett aláírással. Ha valóban reprodukálni szeretnénk a papír világot, ugyanazt a joghatást elérni, akkor minősített elektronikus aláírást kell használnunk, ha pedig a meglévő dokumentumok digitalizációjáról van szó, akkor a vonatkozó kormányrendelet (Konverziós Rendelet - 451/2016. Korm. Rend.) alapján például egy beszkennelt PDF dokumentum abban az esetben fog teljes bizonyító erővel rendelkezni, ha PKI technológián alapuló minősített tanúsítvány kapcsolódik hozzá.

Képek: Stiller Ákos/Portfolio