Súlyos következményei lehetnek az egészségbiztosítási adókedvezmény megszüntetésének

Hogy befolyásolja a magyar egészségügyet a munkáltatói befizetések adókedvezményének januári megszüntetése? Hogy alakulhatnak a vállalati juttatások?

Hogyan lehetne javítani a magyar népesség magán-egészségbiztosítási lefedettségén?

Mai konferenciánk második panelbeszélgetésében többek között az alábbi két fontos kérdést vitatták meg a résztvevők.szerint az egész téma mögött egy óriási félreértés van: a cafeteriát és a csoport életbiztosítások témáját összekeverik - utóbbinak más a funkciója, egységes csoportképző elvek alapján lépnek be a dolgozók, nem saját választásuk szerint. A biztosítások adókedvezménye jóval hosszabb múltra tekint vissza. A csoportos egészségbiztosítási díjbevételek 30-40%-kal nőttek a biztosítási piacon az elmúlt években, az egyénieknél egyszámjegyű növekedés volt megfigyelhető. Egy kulturális öngondoskodási folyamatot vág el a kormány a döntésével, a versenyhatékonyság a betegségek növekedése miatt csökken.az egészségbiztosítások kapcsán úgy vélte: a fürdővízzel együtt a csecsemőt is kiöntik. A vállalati egészségbiztosítás nem a felsővezetők úri huncutsága, a fizikai dolgozók is igénybe veszik a magánegészségügyi ellátást a segítségével. Üzenik: ne öntsék ki a csecsemőt a fürdővízzel!szerint a piaci igény az egészségre, az öngondoskodásra megvan, a vállalati források is rendelkezésre állnak. A vállalatok meg fogják találni a legkisebb teherrel járó megoldásokat.úgy látta: a munkavállalók több mint fele egészségpénztárra tette félre a cafeteriából az elmúlt években, nagy igény van ezekre a juttatásokra, kiemelten kezelik a cégnél a szív- és érrendszeri betegséges megelőzését.úgy vélte, az egészségpénztári rendszer problémája, hogy amit befizettem, azt tudom felhasználni. Ezzel szemben az egészségbiztosítások szolidaritási alapon működnek a kockázatközösségen belül, a befizetett összegek betegség alapján fizethetők ki. Az egészséges ügyfelek kárként élik meg a befizetéseiket - ez az egészségbiztosítások egyik árnyoldala. Az egészségbiztosításokat jellemzően drágának tartják az ügyfelek, a közfinanszírozásnak (pl. 30%-os arányban) érdemes lenne beszállnia Kár, hogy erről a pozitív öngerjesztő folyamatot lehetővé tevő vegyes finanszírozási modellről még mindig nem indult gondolkodás - fogalmazott Juhos.a vállalati egészségbiztosítások előnyének nevezte, hogy kiiktatja a Juhos által említett egyéni megfontolásokat - több személy sokkal alacsonyabb díjából jön ki ugyanaz a szolgáltatás, és széles réteget tanít az öngondoskodásra.elmondta: vállalati egészségbiztosításaik bevezetése után a családtagok is jeleztek, hogy ők is szeretnének. Tudatosak a dolgozók, és megvan az igényük arra, hogy terjedjen a konstrukció.szerint az ellátórendszernek kellene tovább fejlődnie az egészségbiztosítási területen.

hosszú várólista az állami ellátásban

elégedetlen vagyok az állami egészségügyi ellátással

a magánelllátásban a megbeszélt időpontban fogadnak

nem foglalkoznak alaposan a betegekkel az államiban

rosszak a körülmények az állami kórházakban

A változó egészségügyi- és cafeteriakörnyezetre adott lehetséges válaszokat mutatta be vitaindító előadásábanA munkáltatói befizetések csökkenésével párhuzamosan az egyének befizetése látványosan emelkedett az elmúlt években, az öngondoskodás cél erősödött. Az emberek öntudatra ébredtek és ezzel párhuzamosan a felhasználási cél is változott - vélekedett vitaindító előadásában a szakember, aki saját felmérésük eredményéről is beszámolt. Ezek szerint egészségmegőrzés továbbra is fontos öngondoskodási cél. A felmérés során arra is rákérdeztek, hogy a betegek miért választják a magánegészségügyet. A legelső helyen és leggyakrabban megjelölt válaszok:A változó környezetre való felkészülés jegyében az OTP Egészségpénztár big data elemzésekbe kezdett, mely alapján személyre szabott kommunikációba tudott kezdeni a pénztár a kommunikációs igazgató ismertetése szerint. További innovatív megoldásként említette meg az okostelefonos, egyszerűsített egyenlegfeltöltést, az online megoldásokat, valamint az űrlapok kifejlesztését. Emellett további fontos irány a pénztárnál, hogy erősebbé váljanak a stratégiai partnerségi együttműködések a legjobb magánegészségügyi szolgáltatóknál.

