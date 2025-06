Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra

Portfolio 2025. június 27. 14:30

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2025 díjra szeptember 10-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 18-ei Future of Finance 2025 konferenciáján adjuk át az elismerést.