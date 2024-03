Súlyos csapást mérhetett a Fekete-tengeri Flottára Ukrajna, Oroszország megsértette a lengyel légteret – Háborús híreink vasárnap

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet az orosz–ukrán háborúról szóló szombati jelentésében részletesen írt arról, milyen jelek alapján gondolhatjuk azt szinte biztosan, hogy az Iszlám Állam felelős a pénteki moszkvai terrormerényletért, amely már legalább 133 ember életét követelte.