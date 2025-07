Itt a bejelentés: valóra válik az orosz tankok legrosszabb rémálma

A védelmi vállalat jelenleg évente mintegy 2400 Javelin páncéltörő rakétát gyárt, de

ezt a számot 2026 végére 3960 darabra tervezik növelni.

A fejlesztés részeként a Lockheed Martin fejlett szerszámokat és csúcstechnológiás tesztberendezéseket épít be az alabamai Troy-ban található Pike County gyártóüzemében. Májusban a vállalat bemutatta első új típusú tesztállomását is, amely a régebbi rendszereket váltja fel a gyártási folyamat javítása érdekében. A vállalat emellett bevezeti a SystemLink nevű digitális eszközt is, amely automatizálja az adatgyűjtést és -elemzést a gyártási folyamatok kapcsán.

A Javelin páncéltörőket összesen 20 ország használja világszerte. A fegyver iránti kereslet jelentősen megugrott az ukrajnai háború miatt, ahol az ukrán erők jelentős sikereket értek el a fegyverrel orosz páncélosok ellen.

