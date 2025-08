Elképesztő felvételeken a pusztító tűz: orosz olajdepót tett a lángok martalékává Kijev

Venyiamin Kondratyev, a Fekete-tenger partján fekvő Krasznodari határterület kormányzója vasárnap hajnalban a Telegramon közölte a tűz hírét.

Az orosz RIA hírügynökség szerint egy 2000 köbméteres üzemanyagtartály gyulladt ki.

️️ - Ukrainian Drone Attack on Sochi Oil DepotA Ukrainian drone attack triggered a fire at an oil depot in Adler, Sochi, Russia, disrupting flights at the city's international airport, according to Reuters, citing the local governor. The attack caused explosions,…

A massive fire broke out at an oil depot in Sochi following a drone attackDrone debris hit a fuel tank directly, Governor Kondratyev confirmed. The blaze engulfed the industrial area, and the airport plunged into chaos: 52 flights were delayed. Passengers were evacuated to a…