Nemcsak a nyár lehet szeszélyes: van, ahol éppen a 40 centis hó döntött rekordot

A hidegfront következtében legkevesebb 40 centiméteres hó hullott szombaton Új-Dél-Wales északi részének több városára,

az 1980-as évek közepe óta ez volt a leghevesebb havazás

– közölte Miriam Bradbury, az ausztrál meteorológiai szolgálat meteorológusa. Tíz év óta most először havazott a szomszédos Queensland államban is – tette hozzá.

Bradbury szerint az általános éghajlatváltozás miatt Ausztráliában az elmúlt években változékonyabbá vált az időjárás, de ilyen események az adatok rögzítése óta csak ritkán fordultak elő.

There was only a slim chance the timing would be right, and it was. Snow has fallen in Queensland. It was only a fraction of the incredible scenes over the border though, where grateful tourists were treated to a fairytale. https://t.co/VZ3A1cHvFd @LauraDymock #7NEWS pic.twitter.com/EVFUto2dhf https://t.co/VZ3A1cHvFd