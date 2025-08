Ritkán látott harctéri bakit követett el Oroszország: erre nem lesznek büszkék Moszkvában

Több helyi, orosz Telegram-csatornán is megjelent a hír, miszerint ukrán találat érte a rosztov-na-donu-i katonai bázist. Később, hasonlóan helyi kis csatornák közölték az információt:

Valamelyik légvédelmi rendszer által kilőtt rakéta meghibásodott és visszahullott, ez okozta a robbanásokat.

A csatorna értesülései szerint a rakéta mintegy 100 méter megtétele után vesztette el a meghajtását, és 50 méterre zuhant le az eredeti pozíciójától. Négy mentőautó indult a helyszínre.

Huge cloud of smoke seen rising near the city of Rostov-on-Don in southern Russia following reports about the activity of Russian air defenses in that area. pic.twitter.com/zFZtWgusPg https://t.co/zFZtWgusPg