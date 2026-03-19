Úgy került bajba a világ legnépesebb országa, ahogy arra senki sem számított

India 1,4 milliárdos lakosságának jelentős része számára a tiszta ivóvíz továbbra is nehezen hozzáférhető, a kutatók szerint az ország talajvizének 70 százaléka szennyezett. A palackozott vizek 5 milliárd dolláros piacán olyan nagyvállalatok versenyeznek, mint a Bisleri, a Coca-Cola és a Pepsi, valamint a milliárdos Mukesh Ambani érdekeltségébe tartozó Reliance és a Tata.

A háború nyomán emelkedő olajárak megdobták a műanyag palackok alapanyagául szolgáló polimerek árát, aminek következtében

az iparág legnagyobb szereplője, a piac harmadát uraló Bisleri 11 százalékkal emelte az árait.

Angelo George, a Bisleri vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a csomagolóanyagok költsége két hét alatt több mint 70 százalékkal ugrott meg. Hozzátette: "ami történik, az mindenkinek a hatókörén kívül esik".

Az áremelkedés teljes mértékben kioltja Narendra Modi szeptemberi adóreformjának hatását. Ennek keretében a palackozott víz áfáját 18-ról 5 százalékra csökkentették, amire válaszul korábban számos vállalat mérsékelte az árait.

A Parle Agro a Bailley márkájú palackozott vizét szintén mintegy 11 százalékkal drágította. Mindez annak ellenére történt, hogy a cég honlapján továbbra is olvasható a miniszterelnök adócsökkentését megköszönő üzenet. A Clear Premium Water vezérigazgatója, Nayan Shah szintén 8-11 százalékos áremelésről számolt be.

