Van olyan budapesti bevásárlóközpont, ahol már januárban érződött a koronavírus hatása

Jelentős kihívással kellett szembenéznie a bevásárlóközpontoknak a koronavírus-járvány kirobbanása után. Mindenhol megcsappant a látógatószám, az üzletek nehéz helyzetbe kerültek. Az AsiaCenterben már januárban érződött a COVID-19 hatása, ahogy érkeztek Kínából a hírek, úgy csökkent a látogatószám. Voltak olyan hetek az elmúlt hónapokban, hogy szinte alig akadt vásárló, azonban úgy néz ki, hogy elég hamar visszaáll az élet a régi kerékvágásba.

Az AsiaCenter érdekes szereplője a budapesti retail-piacnak: miközben sokan még mindig kínai boltokra asszociálnak, a komplexumban működő közel 400 üzlet nagy része már magyar vállalkozás, a fennmaradó rész pedig inkább vietnámi és török kereskedőkből áll. Kínai tulajdonú kereskedelmi egység csak elenyésző számban található. A sztereotípiák miatt azonban a látogatószám már januárban csökkenni kezdett, amikor az első hírek érkeztek a Kínában felbukkanó új koronavírusról.

Kevéssé van a köztudatban, hogy az AsiaCenternek stabil európai háttere van, teljes egészében az osztrák Strabag Se tulajdona, a vezetőség magyar, tapasztalt szakembergárdával működik 17 éve

– mondta a Portfolio-nak Varga Kornélia, marketing- és kommunikációs vezető, hozzátéve, egyre több profi szolgáltatással bővül a bevásárlóközpont, feltörekvő márkák, minőségi termékek, sportprogramok is elérhetőek az AsiaCenterben, működik például gokart pálya, tenisz klub, fitness központ, de van egy családi színház is. Az épületben működik Budapest egyik legjobban felszerelt kisállat szakrendelője is, sőt, már többször is elnyerték az Év Kutyabarát Bevásárlóközpontja díjat.

Sokakban téves kép él az üzletközpontról, és tavasszal voltak hetek, amikor szinte üres volt a komplexum

- mondta a kommunikációs vezető. A veszélyhelyzet elrendelése és a korlátozások bevezetése után a legnagyobb kihívást az jelentette a vezetőség számára, hogy gyorsan tudjanak reagálni a jogszabályi változásokra.

Varga Kornélia, az AsiaCenter marketing- és kommunikációs vezetője.

"Vészforgatókönyvek készültek, a költségtervek állandóan változtak. A műszaki- és biztonsági személyzetnek folyamatosan rendelkezésre kellett állnia. Közben pedig megpróbáltunk költséget és veszteséget minimalizálni, hiszen vásárló közel 2 hónapig alig volt" – jegyezte meg Varga Kornélia, hozzátéve, a bevásárlóközpont szempontjából könnyebb lett volna a teljes bezárás, így ugyanis volt olyan időszak, amikor az egyébként három szinten prémium irodákkal és két szinten raktárakkal működő AsiaCenterben alig néhány nyitva tartó üzlet, iroda, vagy raktár miatt kellett a 124 ezer négyzetméteres épület komplexum műszaki üzemeltetését, őrzését, takarítását biztosítani.

Mivel az AsiaCenter bérlői nem nagy nemzetközi brandek, hanem jellemzően kisvállalkozások, ezért a tartalékuk is kevesebb, sok család megélhetése múlik az üzleten. Épp ezért új stratégiát dolgoztak ki, amelyben a bérlők túlélése, a hosszú távú célok kerültek előtérbe: engedélyezték az egyedi nyitva tartásokat, marketingeszközökkel segítették a nyitva tartó bérlőiket, a havidíjakat illetően pedig minden bérlő helyzetét egyénileg bírálták el. A vezetőség többek között figyelembe vette az üzlet profilját, a rá vonatkozó jogszabályi korlátozásokat, sőt még azt is, hogy hol helyezkedik el a bevásárlóközpontban, majd ezek alapján adott egyéni ajánlatot díjkedvezmény, részletfizetési lehetőség, valamint halasztott fizetés együttes alkalmazásával.

A pandémiás helyzetnek volt pozitív hozadéka is: sokat javult a kommunikáció, a bérlők jól fogadták az intézkedéseket, és maximálisan követték az egészségvédelmi szabályokat.

A válsághelyzetet nem minden üzlet élte túl. Varga úgy fogalmazott, főként azok a boltok zártak be végleg, amelyek már a vírus kirobbanása előtt is bizonytalan helyzetben voltak, és a korlátozások feloldása után azt tapasztalták, bizonyos termékekre, szolgáltatásokra tartósan esett vissza a kereslet.

Ennek ellenére pozitívak vagyunk, mert kisebb lett a veszteség, mint amekkora lehetett volna, vagyis összességében sikeresen vészeltük át az elmúlt évek egyik, ha nem a legnagyobb veszélyhelyzetét

– mondta a marketing- és kommunikációs vezető. A vásárlási idősáv eltörlése óta pedig az élet gyorsan visszatért a bevásárlóközpontba, a kiugró hétvégi látogatószámok alapján az emberek bizalma és vásárlási kedve is visszatért.

A cikk megjelenését az AsiaCenter Budapest támogatta.