Aggasztó az ázsiai lódarázs gyors terjedése, bárhol felbukkanhat a veszélyes rovar

Portfolio 2025. május 29. 13:00

Az agresszív és emberre is veszélyes ázsiai lódarázs első magyarországi megjelenésének híre nem véletlenül járta be futótűzként a hazai sajtót. Bár ez az invazív faj 2004-ben mindössze néhány szállítmányozással behurcolt anyával indult el európai hódító útjára, mára olyan mértékben elszaporodott, hogy egyes francia városokban a méhészkedést szinte teljesen ellehetetlenítette. Az Alapvetés podcast eheti vendége Kolics Balázs, a MATE Genetika és Biotechnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, aki aktív résztvevője volt az első magyarországi fészek megtalálásának, így első kézből mesélt arról, miért számít ez a felfedezés mérföldkőnek – és egyben komoly figyelmeztetésnek is.